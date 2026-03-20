Norris en Piastri moeten vrezen: 'McLaren heeft meerdere problemen'

Lando Norris en Oscar Piastri komen voorlopig niet in aanmerking om voor de overwinningen te vechten in de Formule 1. McLaren zou kampen met een aantal problemen in hun Mercedes-motor, waardoor zij in China zelfs niet aan de start verschenen. Maar de krachtbron is naar verluidt niet het enige mankement waar Andrea Stella en zijn team tegenaan lopen.

McLaren had zich ongetwijfeld een betere start van het seizoen voorgesteld. Nadat het twee jaar achter elkaar de constructeurstitel pakte en Norris in staat stelde om voor het eerst wereldkampioen te worden, is de realiteit nu dat Mercedes en Ferrari voorlopig een flinke voorsprong hebben. 

McLaren in de problemen

Maar niet alleen snelheid zorgt voor een hoofdpijndossier bij het team uit Woking. Nadat beide McLarens niet aan de start verschenen in Shanghai, is nu naar buiten gekomen dat ook het chassis van de MCL40 de nodige kinderziektes heeft. 'Zowel in Australië, met Norris, als in de Sprint werd duidelijk dat er ook serieuze chassisproblemen zijn', zo schrijft Raymond Blancafort voor het Spaanse Soy Motor. 

'Er is onvoldoende balans, er is onvoldoende downforce... de achterkant heeft de neiging te slippen, en dat maakt het moeilijker om energie terug te winnen; het kan zelfs het moment vertragen waarop je er optimaal van kunt profiteren', voegde hij daaraan toe. 

Wordt de big-four de big-two?

Voorafgaand aan het seizoen werd er gesproken over een 'big-four' op de grid. Die zal bestaan uit Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren. Maar voorlopig lijken alleen de eerste twee genoemden in staat om voor de overwinningen te vechten. Ook het team van Max Verstappen kwam in de eerste twee races nog niet in de buurt van een podiumplek. 

  • Henery

    Posts: 464

    Ik zou het eerder over de Big 1 hebben, ook Ferrari is niet in staat om de Mercedessen te verslaan.
    Misschien later dit seizoen, als blijkt dat de verhoogde compressie bij de Mercedes motor wel degelijk zo'n 30pk meer oplevert wat dan door de Fia afgekeurd zal worden, tot die tijd wint Mercedes alles.

    • 20 maa 2026 - 08:37

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

