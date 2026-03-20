Lando Norris en Oscar Piastri komen voorlopig niet in aanmerking om voor de overwinningen te vechten in de Formule 1. McLaren zou kampen met een aantal problemen in hun Mercedes-motor, waardoor zij in China zelfs niet aan de start verschenen. Maar de krachtbron is naar verluidt niet het enige mankement waar Andrea Stella en zijn team tegenaan lopen.

McLaren had zich ongetwijfeld een betere start van het seizoen voorgesteld. Nadat het twee jaar achter elkaar de constructeurstitel pakte en Norris in staat stelde om voor het eerst wereldkampioen te worden, is de realiteit nu dat Mercedes en Ferrari voorlopig een flinke voorsprong hebben.

McLaren in de problemen

Maar niet alleen snelheid zorgt voor een hoofdpijndossier bij het team uit Woking. Nadat beide McLarens niet aan de start verschenen in Shanghai, is nu naar buiten gekomen dat ook het chassis van de MCL40 de nodige kinderziektes heeft. 'Zowel in Australië, met Norris, als in de Sprint werd duidelijk dat er ook serieuze chassisproblemen zijn', zo schrijft Raymond Blancafort voor het Spaanse Soy Motor.

'Er is onvoldoende balans, er is onvoldoende downforce... de achterkant heeft de neiging te slippen, en dat maakt het moeilijker om energie terug te winnen; het kan zelfs het moment vertragen waarop je er optimaal van kunt profiteren', voegde hij daaraan toe.

✍️ @rblancafort: "Tanto en Australia, con Norris, como en la Sprint quedó patente que hay serios problemas también de chasis. No hay suficiente equilibrio, no hay suficiente carga… el tren trasero tiende a deslizar, y eso hace que sea… pic.twitter.com/X5TYFrHEZW — SoyMotor.com (@SoyMotor) March 19, 2026

Wordt de big-four de big-two?

Voorafgaand aan het seizoen werd er gesproken over een 'big-four' op de grid. Die zal bestaan uit Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren. Maar voorlopig lijken alleen de eerste twee genoemden in staat om voor de overwinningen te vechten. Ook het team van Max Verstappen kwam in de eerste twee races nog niet in de buurt van een podiumplek.