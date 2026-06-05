De eerste vrije training in Monaco krijgt een staartje voor een aantal coureurs. Aan het einde van de sessie kwam Oscar Piastri goed weg nadat Arvid Lindblad niet goed in zijn spiegels keek. Piastri kon hem nog net op tijd ontwijken, en de stewards hebben een onderzoek geopend.

Het stratencircuit van Monaco is krap en uitdagend, en dat zorgt elk jaar voor de nodige opvallende situaties. In de laatste tien minuten van de sessie waren de meeste coureurs bezig met een pushrondje, en het verkeer speelde ook nu een grote rol. Racing Bulls-coureur Lindblad lette niet goed op, en zag bij het ingaan van Tabac niet dat de snelle papajakleurige McLaren van Piastri eraan kwam.

Wat ging er mis?

Piastri kon hem net op tijd ontwijken, maar had wel een halve hartverzakking. De Australiër stak een sarcastisch duimpje op naar Lindblad, en de stewards lieten vlak na het vallen van de vlag weten dat ze een onderzoek hebben geopend. Het kan Lindblad, of zijn team Racing Bulls, een straf opleveren. Aangezien het gaat om een incident in een vrije training, is de kans klein dat het een zware straf wordt. Waarschijnlijk komt hij weg met een reprimande of een boete.

Wat is er aan de hand met Lawson?

Ook Lindblads Racing Bulls-teamgenoot Liam Lawson moet zich na de eerste vrije training melden bij de stewards. Toen hij aan het einde van de sessie de pits wilde uitrijden, sprong het licht aan het einde van de pitlane op rood. Hij leek er weinig aan te kunnen doen, omdat het licht pas van kleur veranderde op het moment dat hij erlangs reed. De stewards bekeken het incident, en besloten na een kleine tien minuten alsnog een onderzoek te openen.

De stewards moeten snel een besluit nemen, want de volgende vrije training laat niet lang meer op zich wachten. De tweede vrije training gaat namelijk van start om 17:00, en het is de verwachting dat er voor deze sessie een uitspraak zal volgen in beide zaken.