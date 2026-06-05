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FIA-stewards openen onderzoek naar gevaarlijk moment met Piastri

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FIA-stewards openen onderzoek naar gevaarlijk moment met Piastri

De eerste vrije training in Monaco krijgt een staartje voor een aantal coureurs. Aan het einde van de sessie kwam Oscar Piastri goed weg nadat Arvid Lindblad niet goed in zijn spiegels keek. Piastri kon hem nog net op tijd ontwijken, en de stewards hebben een onderzoek geopend.

Het stratencircuit van Monaco is krap en uitdagend, en dat zorgt elk jaar voor de nodige opvallende situaties. In de laatste tien minuten van de sessie waren de meeste coureurs bezig met een pushrondje, en het verkeer speelde ook nu een grote rol. Racing Bulls-coureur Lindblad lette niet goed op, en zag bij het ingaan van Tabac niet dat de snelle papajakleurige McLaren van Piastri eraan kwam.

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Wat ging er mis?

Piastri kon hem net op tijd ontwijken, maar had wel een halve hartverzakking. De Australiër stak een sarcastisch duimpje op naar Lindblad, en de stewards lieten vlak na het vallen van de vlag weten dat ze een onderzoek hebben geopend. Het kan Lindblad, of zijn team Racing Bulls, een straf opleveren. Aangezien het gaat om een incident in een vrije training, is de kans klein dat het een zware straf wordt. Waarschijnlijk komt hij weg met een reprimande of een boete.

Wat is er aan de hand met Lawson?

Ook Lindblads Racing Bulls-teamgenoot Liam Lawson moet zich na de eerste vrije training melden bij de stewards. Toen hij aan het einde van de sessie de pits wilde uitrijden, sprong het licht aan het einde van de pitlane op rood. Hij leek er weinig aan te kunnen doen, omdat het licht pas van kleur veranderde op het moment dat hij erlangs reed. De stewards bekeken het incident, en besloten na een kleine tien minuten alsnog een onderzoek te openen.

De stewards moeten snel een besluit nemen, want de volgende vrije training laat niet lang meer op zich wachten. De tweede vrije training gaat namelijk van start om 17:00, en het is de verwachting dat er voor deze sessie een uitspraak zal volgen in beide zaken.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Oscar Piastri Arvid Lindblad Racing Bulls McLaren GP Monaco 2026

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1
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2
Ferrari
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3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 847
  • Podiums 28
  • Grand Prix 75
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Racing Bulls
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