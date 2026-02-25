user icon
Één prangende vraag: Kan Drive to Survive de F1-fans nog wel boeien?

Aanstaande vrijdag lanceert Netflix een spliksplinter nieuw seizoen van Drive to Survive. Met de spectaculaire herrijzenis van McLaren, de interne chaos bij Red Bull en de historische transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari, heeft Netflix voor seizoen 8 alle ingrediënten voor een kijkcijferkanon in handen. De vraag of Drive to Survive een ordinair uitgemolken concept is of een blijvend succes, wordt dit seizoen beantwoord.

Kijkcijfers dalende

Toen de eerste beelden van Drive to Survive in 2019 op Netflix verschenen, sloeg dat in als een bom—niet alleen bij de verstokte racefan, maar vooral bij een publiek dat tot dan toe nooit een meter van een Grand Prix had gezien. Fans ontvingen de serie met open armen omdat de sport eindelijk haar helm afzette. Voor het eerst zagen we niet alleen snelle auto’s, maar de rauwe emoties, de politieke spelletjes achter de schermen en de kleurrijke karakters zoals de vloekende Guenther Steiner. Het was geen droog sportverslag; het was een high-end documentaire die de Formule 1 menselijk maakte. Terwijl puristen in het begin nog sceptisch waren over de Amerikaanse montagestijl, was de algemene consensus euforisch: Netflix had de 'onbereikbare' wereld van de koningsklasse van de autosport toegankelijk, sexy en bovenal verslavend gemaakt. Waar seizoen 4 - over 2021 - nog piekte met een indrukwekkende vier miljoen vieuws in de openingsweek, is dat enthousiasme bij de recente releases aanzienlijk bekoeld. Seizoen 7 (2025) wist in diezelfde periode nog slechts 2.6 miljoen kijkers te boeien. Deze cijfers suggereren dat de 'casual kijker', die tijdens de pandemie massaal instapte, de weg naar de uitgang heeft gevonden. Het nieuwe is eraf.

Titelstrijd cruciaal 

Als er één moment is aan te wijzen waarop Drive to Survive van een leuke sportserie veranderde in een mondiaal fenomeen, dan was het wel het memorabele seizoen van 2021. De strijd tussen 'new kid' Max Verstappen en de levende legende Lewis Hamilton was een geschenk uit de hemel voor de Netflix-producers. De beelden van de controversiële ontknoping in Abu Dhabi staan bij menig fan op het netvlies gegrift, inclusief de inmiddels iconische en wanhopige kreet van Toto Wolff: "No Mikey, no, this was so no right!" Maar het succes zat hem in meer dan alleen de laatste ronde; de bikkelharde crash op Silverstone en de psychologische spelletjes tussen Red Bull en Mercedes gaven de serie een rauw randje dat we nog niet eerder hadden gezien. Deze titanenstrijd zorgde voor een ongekende explosie in de kijkcijfers en tilde de sport naar een niveau van dramatiek dat zelfs de beste Hollywood-schrijvers niet hadden kunnen verzinnen. De kans bestaat dat door het zenuwslopende seizoen van 2025 de serie weer in de lift komt.

Doorgaan of niet?

De kans is groot dat Netflix gewoon doorgaat met Drive to Survive. Hoewel de explosieve groei van de beginjaren voorbij is, blijft de serie voor de Formule 1 het machtigste marketingwapen dat ze ooit hebben gehad. Voor Netflix is een serie met 2,6 miljoen trouwe kijkers in de eerste week nog steeds een stabiele factor waar menig andere productie jaloers op is. Zolang de teambaas-politiek blijft borrelen en de grid volstroomt met jonge honden die hun leven delen op sociale media, is de melkkoe nog niet droog. Maar één ding is zeker: de kijker pikt geforceerd drama niet langer. Hoewel Drive to Survive nog steeds de kroon draagt als populairste sportdocumentaire op Netflix, vertonen de statistieken een onmiskenbare neerwaartse spiraal. De formule die ooit verfrissend was, lijkt voor een groot deel van het publiek te zijn veranderd in een voorspelbaar kunstje, waardoor de druk op het aankomende achtste seizoen groter is dan ooit. Seizoen 8 moet weer draaien om de rauwe race-werkelijkheid, want als zelfs een bloedstollend racejaar als 2025 de cijfers niet kan laten stijgen, dan is de finishvlag voor de serie dichterbij dan we denken.

The Wolf

Posts: 172

Wat voor mij meespeelt, ik volg F1 al meer dan 35 jaar, was dat er vroeger een bepaalde schaarste heerste omtrent F1 nieuws/inside info, je haalde dat uit krant, een enkel autosport magazine of wat dan ook. Tegenwoordig heb je al bijna anderhalf zoveel races in 1 seizoen, alle programma's eromhee... [Lees verder]

  • 8
  • 25 feb 2026 - 13:38
Reacties (19)

  • The Wolf

    Posts: 172

    één prangend antwoord: nee

    • + 4
    • 25 feb 2026 - 13:25
    • The Wolf

      Posts: 172

      Wat voor mij meespeelt, ik volg F1 al meer dan 35 jaar, was dat er vroeger een bepaalde schaarste heerste omtrent F1 nieuws/inside info, je haalde dat uit krant, een enkel autosport magazine of wat dan ook. Tegenwoordig heb je al bijna anderhalf zoveel races in 1 seizoen, alle programma's eromheen, dagelijks 'nieuws' (lees=veel onzin) op internet, social media... Je wordt al dood gebombardeerd met F1 content, en dan komt Netflix er nog een schepje bovenop doen met dit soort onzin.. Overkill

      • + 8
      • 25 feb 2026 - 13:38
    • Erwinnaar

      Posts: 5.507

      Inderdaad en eens. Heb om precies te zijn NUL afleveringen bekeken van deze serie.

      Destijds lid van F1Racing en Formule1 en GPMagazine (Belgisch magazine met poster in de midden en op krantformaat), was wel mooi en dan op Eurosport GrandPrix Magazine. Hartstikke mooi allemaal.

      Op zondag dan met Ellis Berger Jur Raatjes, Griselda Visser, Marie Carmen Oudendijk en Ruud ter Weijden dan een race en daar gaf Olav en Allard de technische nieuwtjes vanuit de pits.

      Mooi man die tijd en altijd iets om naar uit te kijken ipv de f1 wereld in onze zak......(doe ik zelf ook mee gezien deze site, forum etc.) Less is more....????

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 13:47
    • The Wolf

      Posts: 172

      je had ook formule 1 express, dat was een blad meer in 'krant-vorm' en verscheen een paar dagen na ieder gp weekend, DE SNELSTE manier destijds om op de hoogte te blijven....

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 13:57
    • Larry Perkins

      Posts: 63.136

      In welke jaren was dat @The Wolf?
      Want ik heb me (vanaf ongeveer '73) helemaal scheel betaald aan buitenlandse bladen, zoals Autosport (Engeland), Autosprint (Italië) en drie, soms vier Duitse bladen...

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 14:10
    • The Wolf

      Posts: 172

      @Larry,
      heb zojuist even gezocht op het fantastische Wereldwijde Web, echter heb ik geen voorbeeld kunnen vinden.. thuis hoef ik op zolder ook niet meer te zoeken want dik 25 jaar terug heb ik de magazines tesamen met de anjes verhey jaarboeken tesamen met de F1 seizoens samenvattingen op VHS weg gemieterd..

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 14:36
    • The Wolf

      Posts: 172

      ....tesamen met de thunderdome cd's t/m '99

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 14:38
    • Larry Perkins

      Posts: 63.136

      De naam van Heinz Pruller schiet me nu ook te binnen, die maakte altijd jaarboeken van de F1. Die 'leende' ik als puber altijd van de bibliotheek om vervolgens te vergeten om ze weer terug te brengen...

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 16:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.570

      Als, ik zeg als, ik nog 'n paar knaken over had kocht ik naast de Rosie en de Tuk ook nog 'n F1 blaadje.

      Tot ik met ingevallen ogen de volgende maand weer van voren af aan begon met de bekende blaadjes.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 16:41
  • F1 bekijker

    Posts: 16

    Ik ben er wel een keer klaar mee en ja het begin was leuk.

    • + 1
    • 25 feb 2026 - 13:25
  • f(1)orum

    Posts: 9.579

    Misschien wel, maar dan moeten ze wellicht wel de naam veranderen in Harvest To Survive, waarbij sommigen misschien denken dat dit een nieuwe aflevering is van Clarkson's Farm.

    • + 3
    • 25 feb 2026 - 13:36
  • BoerTeun

    Posts: 1.535

    Ik vind het best leuk om te kijken. Je ziet toch beelden die je anders niet ziet alleen moeten ze stoppen er een soort verhaal lijn in te verzinnen.
    Gewoon per GP of per 2 GP's exclusief achter de schermen.

    • + 3
    • 25 feb 2026 - 13:47
  • Larry Perkins

    Posts: 63.136

    Van mij mag het blijven bestaan, voor ieder wat wils en ik sla het gewoon over.
    Wat wel irritant is, is dat seits er berichten uit ventileren en die dan als vers nieuws presenteren. Dit, terwijl de quotes die erin staan al een half jaar eerder (of nog eerder) zijn uitgesproken... Grrr!

    • + 2
    • 25 feb 2026 - 13:54
    • The Wolf

      Posts: 172

      "Van mij mag het blijven bestaan, voor ieder wat wils en ik sla het gewoon over"
      Nah ik sta daar toch anders in, als ik het niet leuk of interessant vind dan moet het maar verdwijnen. Dat een ander het dan eventueel wél leuk vind tja daar heb ik geen boodschap aan natuurlijk. En dat mag je ook niet van mij verlangen vind ik.

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 14:09
    • Larry Perkins

      Posts: 63.136

      Oké, ik doe mee, voor mij mag Gluiperige George verdwijnen...
      Kun jij dat ff regelen @The Wolf?



      (niet echt natuurlijk want je kunt je heerlijk aan hem ergeren)

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 14:16
    • Snork

      Posts: 22.394

      Voor mij is D2S gewoon plat entertainment. Ik kijk die afleveringen vaak als ik weer eens een keer 11-12 uur in een vliegtuig zit naar Azië of USA. Dan kijkt het wel lekker weg. Vooral niet te serieus nemen.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 15:54
    • Larry Perkins

      Posts: 63.136

      Ja, die mazzel heb jij weer, ik vlieg alleen maar naar Afrika, Brazilië en Argentinië...

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 16:00
  • jd2000

    Posts: 7.599

    Nee, er is al genoeg fake news en alternatieve waarheden

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 15:03
    • Snork

      Posts: 22.394

      Zo zijn er types die blijven beweren dat de aarde een ronde bal is, terwijl de horizon gewoon recht is.

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 15:54

