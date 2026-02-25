Aanstaande vrijdag lanceert Netflix een spliksplinter nieuw seizoen van Drive to Survive. Met de spectaculaire herrijzenis van McLaren, de interne chaos bij Red Bull en de historische transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari, heeft Netflix voor seizoen 8 alle ingrediënten voor een kijkcijferkanon in handen. De vraag of Drive to Survive een ordinair uitgemolken concept is of een blijvend succes, wordt dit seizoen beantwoord.



Kijkcijfers dalende



Toen de eerste beelden van Drive to Survive in 2019 op Netflix verschenen, sloeg dat in als een bom—niet alleen bij de verstokte racefan, maar vooral bij een publiek dat tot dan toe nooit een meter van een Grand Prix had gezien. Fans ontvingen de serie met open armen omdat de sport eindelijk haar helm afzette. Voor het eerst zagen we niet alleen snelle auto’s, maar de rauwe emoties, de politieke spelletjes achter de schermen en de kleurrijke karakters zoals de vloekende Guenther Steiner. Het was geen droog sportverslag; het was een high-end documentaire die de Formule 1 menselijk maakte. Terwijl puristen in het begin nog sceptisch waren over de Amerikaanse montagestijl, was de algemene consensus euforisch: Netflix had de 'onbereikbare' wereld van de koningsklasse van de autosport toegankelijk, sexy en bovenal verslavend gemaakt. Waar seizoen 4 - over 2021 - nog piekte met een indrukwekkende vier miljoen vieuws in de openingsweek, is dat enthousiasme bij de recente releases aanzienlijk bekoeld. Seizoen 7 (2025) wist in diezelfde periode nog slechts 2.6 miljoen kijkers te boeien. Deze cijfers suggereren dat de 'casual kijker', die tijdens de pandemie massaal instapte, de weg naar de uitgang heeft gevonden. Het nieuwe is eraf.



Titelstrijd cruciaal





Als er één moment is aan te wijzen waarop Drive to Survive van een leuke sportserie veranderde in een mondiaal fenomeen, dan was het wel het memorabele seizoen van 2021. De strijd tussen 'new kid' Max Verstappen en de levende legende Lewis Hamilton was een geschenk uit de hemel voor de Netflix-producers. De beelden van de controversiële ontknoping in Abu Dhabi staan bij menig fan op het netvlies gegrift, inclusief de inmiddels iconische en wanhopige kreet van Toto Wolff: "No Mikey, no, this was so no right!" Maar het succes zat hem in meer dan alleen de laatste ronde; de bikkelharde crash op Silverstone en de psychologische spelletjes tussen Red Bull en Mercedes gaven de serie een rauw randje dat we nog niet eerder hadden gezien. Deze titanenstrijd zorgde voor een ongekende explosie in de kijkcijfers en tilde de sport naar een niveau van dramatiek dat zelfs de beste Hollywood-schrijvers niet hadden kunnen verzinnen. De kans bestaat dat door het zenuwslopende seizoen van 2025 de serie weer in de lift komt.

Doorgaan of niet?

De kans is groot dat Netflix gewoon doorgaat met Drive to Survive. Hoewel de explosieve groei van de beginjaren voorbij is, blijft de serie voor de Formule 1 het machtigste marketingwapen dat ze ooit hebben gehad. Voor Netflix is een serie met 2,6 miljoen trouwe kijkers in de eerste week nog steeds een stabiele factor waar menig andere productie jaloers op is. Zolang de teambaas-politiek blijft borrelen en de grid volstroomt met jonge honden die hun leven delen op sociale media, is de melkkoe nog niet droog. Maar één ding is zeker: de kijker pikt geforceerd drama niet langer. Hoewel Drive to Survive nog steeds de kroon draagt als populairste sportdocumentaire op Netflix, vertonen de statistieken een onmiskenbare neerwaartse spiraal. De formule die ooit verfrissend was, lijkt voor een groot deel van het publiek te zijn veranderd in een voorspelbaar kunstje, waardoor de druk op het aankomende achtste seizoen groter is dan ooit. Seizoen 8 moet weer draaien om de rauwe race-werkelijkheid, want als zelfs een bloedstollend racejaar als 2025 de cijfers niet kan laten stijgen, dan is de finishvlag voor de serie dichterbij dan we denken.