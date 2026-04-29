Piastri kreeg het aan de stok met Hamilton: "Hij bood toen zijn excuses aan"

Piastri kreeg het aan de stok met Hamilton: "Hij bood toen zijn excuses aan"

Oscar Piastri heeft zich lovend uitgelaten over Lewis Hamilton. De McLaren-coureur benadrukt dat de zevenvoudig wereldkampioen zich onderscheidt met zijn houding op én naast de baan, iets wat volgens hem lang niet vanzelfsprekend is in de Formule 1.

De Australiër verwijst daarbij naar een opvallend moment tussen hem en Hamilton, waarbij respect centraal stond. Volgens Piastri zegt dat veel over het karakter van de Brit en haalde hij ook een voorbeeld met Max Verstappen tevoorschijn. 

Piastri onder de indruk van houding Hamilton

“Ik ben al een paar keer met Lewis in aanraking gekomen op de baan, dus misschien is hij niet mijn grootste fan”, zo gaf hij eerlijk toe in de podcast Beyond the Grid. “Maar in Monza kwam hij na afloop gewoon naar me toe om zich te verontschuldigen. Dat zie je echt niet vaak.”

Volgens Piastri typeert dat gedrag Hamilton als coureur en als persoon. “Dat soort respect is zeldzaam in deze sport. Veel anderen zouden gewoon doorlopen en doen alsof er niets gebeurd is.”

Vergelijking met Verstappen-incidenten

Piastri haalt ook een vergelijking aan om zijn punt kracht bij te zetten en vertelde daarbij een anekdote met Mark Webber, zijn manager. “Mark zei het treffend: als zoiets met Max (Verstappen) was gebeurd, had Lewis dat nooit zomaar genegeerd. Hij neemt altijd verantwoordelijkheid.”

Daarmee onderstreept de McLaren-rijder nogmaals de professionaliteit van Hamilton. “Voor hem was het makkelijk geweest om het incident te laten passeren, maar hij koos ervoor om het netjes af te handelen. Dat zegt eigenlijk alles.”

Larry Perkins

Posts: 64.633

Piastri: "Mark zei het treffend: als zoiets met Max (Verstappen) was gebeurd, had Lewis dat nooit zomaar genegeerd. Hij neemt altijd verantwoordelijkheid."

Podium Silverstone 2021...

"Waarom zwaai je zo vrolijk en uitbundig met de Britse vlag Lewis?"

"Dat is omdat ik mijn verant... [Lees verder]

  • 29 apr 2026 - 22:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Oscar Piastri Ferrari McLaren

  • Larry Perkins

    Posts: 64.633

    Wat doet het weer in Miami? [b]
    Het wordt warm in en rond Miami, maar blijft het ook droog tijdens de vierde Formule 1-race van 2026? De temperatuur stijgt flink en ook de kans op stevige regen- en onweersbuien neemt toe, vooral op zondag.

    In deze periode begint in Zuid-Florida het regenseizoen. Dat betekent warme, vochtige omstandigheden waarbij zich vooral later op de dag gemakkelijk flinke buien kunnen ontwikkelen. Tijdens het raceweekend krijgen de teams daar dan ook mee te maken, al blijft het zaterdag nog droog.

    De [b] zaterdag     lijkt veruit de beste dag van het weekend te worden. Met volop zonneschijn blijft het op en rond het Miami International Autodrome naar verwachting helemaal droog. De temperatuur loopt in de middag op richting 31 graden, waardoor het wel flink warm is voor de toeschouwers. Op vrijdag blijft het twee graden koeler.

    Op zondag verandert het weerbeeld enigszins. De temperatuur stijgt opnieuw naar tropische waarden en door de toenemende luchtvochtigheid ontstaan landinwaarts gemakkelijk buien. Deze kunnen later op de dag richting de oostkust trekken, waardoor ook het circuit van Miami met regen of onweer te maken kan krijgen.
    Hoe laat eventuele buien precies arriveren, blijft nog onzeker. Er moet rekening worden gehouden met buien tijdens de race.

  • Larry Perkins

    Posts: 64.633

    Piastri: “Mark zei het treffend: als zoiets met Max (Verstappen) was gebeurd, had Lewis dat nooit zomaar genegeerd. Hij neemt altijd verantwoordelijkheid.”

    Podium Silverstone 2021...

    "Waarom zwaai je zo vrolijk en uitbundig met de Britse vlag Lewis?"

    "Dat is omdat ik mijn verantwoordelijkheid neem, 'this guy' mijn excuses wil aanbieden en hem beterschap wil wensen in het ziekenhuis..."

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

