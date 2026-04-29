Oscar Piastri heeft zich lovend uitgelaten over Lewis Hamilton. De McLaren-coureur benadrukt dat de zevenvoudig wereldkampioen zich onderscheidt met zijn houding op én naast de baan, iets wat volgens hem lang niet vanzelfsprekend is in de Formule 1.

De Australiër verwijst daarbij naar een opvallend moment tussen hem en Hamilton, waarbij respect centraal stond. Volgens Piastri zegt dat veel over het karakter van de Brit en haalde hij ook een voorbeeld met Max Verstappen tevoorschijn.

Piastri onder de indruk van houding Hamilton

“Ik ben al een paar keer met Lewis in aanraking gekomen op de baan, dus misschien is hij niet mijn grootste fan”, zo gaf hij eerlijk toe in de podcast Beyond the Grid. “Maar in Monza kwam hij na afloop gewoon naar me toe om zich te verontschuldigen. Dat zie je echt niet vaak.”

Volgens Piastri typeert dat gedrag Hamilton als coureur en als persoon. “Dat soort respect is zeldzaam in deze sport. Veel anderen zouden gewoon doorlopen en doen alsof er niets gebeurd is.”

Vergelijking met Verstappen-incidenten

Piastri haalt ook een vergelijking aan om zijn punt kracht bij te zetten en vertelde daarbij een anekdote met Mark Webber, zijn manager. “Mark zei het treffend: als zoiets met Max (Verstappen) was gebeurd, had Lewis dat nooit zomaar genegeerd. Hij neemt altijd verantwoordelijkheid.”

Daarmee onderstreept de McLaren-rijder nogmaals de professionaliteit van Hamilton. “Voor hem was het makkelijk geweest om het incident te laten passeren, maar hij koos ervoor om het netjes af te handelen. Dat zegt eigenlijk alles.”