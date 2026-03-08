Oscar Piastri was de grote verliezer van de Australische Grand Prix. Een halfuur voor de start van de race was hij al de fout ingegaan, en parkeerde hij zijn McLaren in de muur. De teleurstelling was groot, en Piastri stak na afloop de hand in eigen boezem.

Piastri aasde op sportieve revanche op het circuit van Albert Park in zijn hometown Melbourne. Vorig jaar spinde hij in de regen waardoor hij een podiumplaats misliep, en hij wilde er alles aan doen om nu wél goed voor de dag te komen. Na een aardige kwalificatie lagen er genoeg kansen, maar ver voor de start van de race ging het akelig mis voor hem.

Tijdens de rondjes naar de grid maakte hij een fout, en knalde hij vol in de muur. De schade aan zijn papajakleurige bolide was groot, en het was onmogelijk om dit in zo'n korte tijd te repareren. Balend liep Piastri terug naar de paddock, en op de tribunes was een zucht van teleurstelling te horen.

Wat ging er mis?

Terwijl zijn concurrenten aan de race begonnen, sprak Piastri zich uit in de mediapen. Bij Sky Sports gaf hij tekst en uitleg: "We hadden een klein probleempje toen we de pits uitreden, want we hadden geen batterij. De crash zelf was een combinatie van dingen. Ik denk dat het vooral aan mij lag. Ik had koude banden en raakte de exit kerb. Ik had ook 100 kilowatt meer power dan ik had verwacht, dus al die dingen zorgden samen voor dit eindresultaat."

'Dit had niet mogen gebeuren'

De teleurstelling was er bij Piastri niet minder om: "Het is gewoon jammer en dit had niet mogen gebeuren." Piastri wist daarna even niet wat hij moest zeggen: "Ik had minder snelheid dan in de kwalificatie, en met de manier hoe alles met deze regels in elkaar zit, had ik 100 kilowatt meer snelheid tot mijn beschikking dan als ik volgas was gegaan."