Montoya: "Verstappen moet van stoeltje ruilen met Piastri"

Volgens Juan Pablo Montoya is het team van McLaren de meest logische optie voor Max Verstappen als hij bij Red Bull vertrekt. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en volgens Montoya zijn er meerdere zaken die ervoor zorgen dat McLaren de beste papieren in handen heeft.

Verstappen kent tot nu toe een zwaar seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen worstelt met zijn auto, zag veel kopstukken vertrekken bij Red Bull en is zeer kritisch op de nieuwe motorregels. Afgelopen zondag stond hij in Canada voor het eerst dit seizoen op het podium, maar hij bleef wel opvallend kritisch. Eerder dat weekend wilde hij ook niet bevestigen dat hij bij Red Bull blijft.

Waar ligt de toekomst van Verstappen?

Oud-coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya volgt de situatie op de voet. De Colombiaan kijkt in zijn glazen bol, en voorspelt in gesprek met een goksite waar de toekomst van Verstappen ligt: "Er spelen hier twee dingen. Eén daarvan is dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren gaat. Dus als Max ergens naartoe zou gaan, dan zou ik zeggen dat hij bij McLaren terecht gaat komen."

Waarom is Mercedes geen optie?

Verstappen wordt ook in verband gebracht met Mercedes, maar dat is volgens Montoya een lastige zaak. De oud-coureur wijst naar het feit dat Andrea Kimi Antonelli en George Russell daar nu om de zeges vechten: "Zoals Kimi nu presteert, zou het voor Toto Wolff geen enkele zin hebben om Max binnen te halen." Daarnaast zou Russell volgens Montoya een teamplayer zijn: "Waarom zou je dan iemand binnenhalen die verstorend werkt?"

'Max is een Latino'

Montoya probeert de vergelijking met zichzelf te maken: "Toto zei dit weekend tegen mijn vrouw dat Kimi en George niet te managen zijn, maar dat hij het aankan. Daarna zei hij tegen haar dat als ik het zou zijn geweest, het ontzettend lastig zou zijn geweest. Dat is de Latino. Max heeft die Latino-uitstraling, dat hij altijd voor de volle winst wil gaan. Dat is wat hem echt geweldig maakt."

"Als je dan tegelijkertijd zoveel geld hebt geïnvesteerd in een jong talent zoals Kimi, waarom zou je dan iemand als Max aan boord gaan halen?"

Ruilen met Piastri

Montoya kan dan ook alleen maar concluderen dat Verstappen naar McLaren gaat. Hij denkt dat Verstappen dan het zitje kan overnemen van Oscar Piastri: "Dus als Max echt vertrekt, dan zou dat een voor de hand liggende keuze zijn om gewoon een directe ruil te doen met Oscar. Een ruil tussen Oscar Piastri en Max Verstappen is een voor de hand liggende keuze."

  • Need5Speed

    Posts: 3.880

    Maar het stoeltje is speciaal geschuimd voor Max zijn kont en die van Oscar juist voor Oscar. Dat gaat toch nooit lekker zitten JPM?

    En het valt nog te bezien of een McLaren stoeltje wel past in de Red Bull, de fittings zullen wel net anders zijn.

    • + 4
    • 29 mei 2026 - 12:11
    • The Wolf

      Posts: 921

      heb wel ns gelezen dat ze vroeger bij Williams dankzij die dikke reet van Juan altijd maar heel weinig schuim nodig hadden

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 13:26
  • Bertrand Gachot

    Posts: 686

    Wat JPM zegt. En RB is tot de volgende regel wijziging veroordeeld tot de middenmoot. De McLaren heeft potentie en over de RB; zoals ze in Eindhoven zeggen: je kunt een drol paars verven, het blijft een drol!

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 12:41
    • Kennie

      Posts: 2.731

      Eens, ik denk dat RBR ook niet heel veel meer naar voren komt op eigen kracht. Als Max en Piastri daadwerkelijk van stoeltje ruilen is dat voor Max een betere deal dan voor Piastri denk ik.

      • + 0
      • 29 mei 2026 - 12:57
  • Damon Hill

    Posts: 19.784

    Ik hoor iedere keer maar dat Piastri weg moet. Waarom? Waarom zou hij weg gaan? Omdat hij zogenaamd benadeeld wordt bij McLaren? Onzin! Norris doet het gewoon beter. Ook vorig jaar, maakte Piastri gewoon meer grote fouten. Als je je auto in de muur zet, is dat niet de fout van het team.

    Van McLaren naar Red Bull gaan is gewoon een serieuze stap achteruit. Naar Ferrari zou wel kunnen, maar ook dan gaat Piastri het tegen Leclerc gewoon afleggen.

    • + 3
    • 29 mei 2026 - 12:58
    • The Wolf

      Posts: 921

      "Waarom? Waarom zou hij weg gaan?"
      Nou simpel, omdat Juan het zegt

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 13:27
    • Mick34

      Posts: 1.300

      Oneens! Ik vind het zeer verdacht hoe de auto van Piastri van het één op andere moment ineens niet meer ging.

      Toen Norris met Max in gevecht was voor de titel in de laatste 3 races vond Piastri ineens wel snelheid om zo tussen Norris en Max in te komen.

      Ik vind dit allemaal zeer verdacht. Norris heeft ook nog eens het juiste paspoort.

      • + 3
      • 29 mei 2026 - 13:30
  • Flexwing

    Posts: 386

    Montoya kan beter wisselen.

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 13:14
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.342

      Misschien met zijn zoon? Die bakt er helemaal niks van.

      • + 1
      • 29 mei 2026 - 13:26
  • Regenrace

    Posts: 2.715

    Nou, het wil nog niet zo lukken met die Montoya boycot...

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 13:26
  • Mick34

    Posts: 1.300

    Laten we van iedere scheet van Montoya een nieuwsbericht maken... 🤣🤣🤣

    • + 0
    • 29 mei 2026 - 13:26
    • The Wolf

      Posts: 921

      Als Montoya thuis een scheet laat dan komt er zo'n grote witte coke wolk uit en is iedereen in huis high

      • + 0
      • 29 mei 2026 - 13:29

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

