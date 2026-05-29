Volgens Juan Pablo Montoya is het team van McLaren de meest logische optie voor Max Verstappen als hij bij Red Bull vertrekt. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en volgens Montoya zijn er meerdere zaken die ervoor zorgen dat McLaren de beste papieren in handen heeft.

Verstappen kent tot nu toe een zwaar seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen worstelt met zijn auto, zag veel kopstukken vertrekken bij Red Bull en is zeer kritisch op de nieuwe motorregels. Afgelopen zondag stond hij in Canada voor het eerst dit seizoen op het podium, maar hij bleef wel opvallend kritisch. Eerder dat weekend wilde hij ook niet bevestigen dat hij bij Red Bull blijft.

Waar ligt de toekomst van Verstappen?

Oud-coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya volgt de situatie op de voet. De Colombiaan kijkt in zijn glazen bol, en voorspelt in gesprek met een goksite waar de toekomst van Verstappen ligt: "Er spelen hier twee dingen. Eén daarvan is dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren gaat. Dus als Max ergens naartoe zou gaan, dan zou ik zeggen dat hij bij McLaren terecht gaat komen."

Waarom is Mercedes geen optie?

Verstappen wordt ook in verband gebracht met Mercedes, maar dat is volgens Montoya een lastige zaak. De oud-coureur wijst naar het feit dat Andrea Kimi Antonelli en George Russell daar nu om de zeges vechten: "Zoals Kimi nu presteert, zou het voor Toto Wolff geen enkele zin hebben om Max binnen te halen." Daarnaast zou Russell volgens Montoya een teamplayer zijn: "Waarom zou je dan iemand binnenhalen die verstorend werkt?"

'Max is een Latino'

Montoya probeert de vergelijking met zichzelf te maken: "Toto zei dit weekend tegen mijn vrouw dat Kimi en George niet te managen zijn, maar dat hij het aankan. Daarna zei hij tegen haar dat als ik het zou zijn geweest, het ontzettend lastig zou zijn geweest. Dat is de Latino. Max heeft die Latino-uitstraling, dat hij altijd voor de volle winst wil gaan. Dat is wat hem echt geweldig maakt."

"Als je dan tegelijkertijd zoveel geld hebt geïnvesteerd in een jong talent zoals Kimi, waarom zou je dan iemand als Max aan boord gaan halen?"

Ruilen met Piastri

Montoya kan dan ook alleen maar concluderen dat Verstappen naar McLaren gaat. Hij denkt dat Verstappen dan het zitje kan overnemen van Oscar Piastri: "Dus als Max echt vertrekt, dan zou dat een voor de hand liggende keuze zijn om gewoon een directe ruil te doen met Oscar. Een ruil tussen Oscar Piastri en Max Verstappen is een voor de hand liggende keuze."