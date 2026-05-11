Oscar Piastri heeft onthuld waarom hij zo'n enorme fan is van Lewis Hamilton. De McLaren-coureur is van mening dat Hamilton beter is dan de rest, maar er komt één coureur dichtbij. Hij is verwonderd door de kracht van Hamiltons voormalig titelrivaal Max Verstappen.

Piastri is geboren in 2001 en dus opgegroeid met Lewis Hamilton als de onbetwiste nummer één. Sinds de komst van Piastri in de Formule 1 zijn er maar twee coureurs wereldkampioen geworden. Twee keer Verstappen en een keer zijn teamgenoot Lando Norris.

Wie is de beste coureur ooit?

Sky Sports-verslaggever Rachel Brookes interviewde Piastri voor haar boek F1 Racing Drive. Hierin gaan ze dieper in op wie zijn favoriete coureurs zijn: "Oscar Piastri werd geboren midden in de periode dat Schumacher en Ferrari domineerden, in april 2001, en Michael staat ook op zijn lijstje. Hij zei hierover het volgende", zo schrijft Brookes.

Piastri durft niet met zekerheid te zeggen wie de allerbeste coureur ooit is. Zo zijn Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Hamilton en Verstappen al meermaals benoemd als de beste ooit. "Uiteindelijk zullen we het denk ik nooit zeker weten, vanwege de verschillende generaties. Maar ik denk dat er absoluut coureurs zijn die eruit springen. Voor veel mensen is Senna de belangrijkste, en ik reken mezelf daar ook toe", aldus Piastri.

Kan Piastri één coureur noemen

"We zullen nooit weten hoe de carrière van Senna eruit had kunnen zien. Ik vind Alain Prost ook een ongelooflijk indrukwekkende coureur. Michael Schumacher is moeilijk te negeren vanwege alles wat hij heeft gewonnen." Toch springt er één coureur bovenuit: "Zowel puur statistisch als daarbuiten indrukwekkend, is het aantal overwinningen en kampioenschappen dat Lewis Hamilton heeft behaald niet alleen opmerkelijk."

Wat is er dan zo bijzonder aan de zevenvoudig wereldkampioen? "Maar ook de manier waarop hij het heeft aangepakt; hij is altijd heel netjes geweest op het circuit. Hij heeft ook een enorm verschil gemaakt in de wereld, door de Formule 1 als platform te gebruiken."

Hamilton is niet de enige actieve coureur die geschiedenis schrijft. "Ik denk dat Lewis dat absoluut heeft, iets wat misschien niet elke coureur in die categorie heeft. Ik race nog steeds tegen Lewis en Max, maar ik denk dat Max uiteindelijk ook de geschiedenis in zal gaan als een van de beste aller tijden."