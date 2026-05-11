Oscar Piastri heeft onthuld waarom hij zo'n enorme fan is van Lewis Hamilton. De McLaren-coureur is van mening dat Hamilton beter is dan de rest, maar er komt één coureur dichtbij. Hij is verwonderd door de kracht van Hamiltons voormalig titelrivaal Max Verstappen

Piastri is geboren in 2001 en dus opgegroeid met Lewis Hamilton als de onbetwiste nummer één. Sinds de komst van Piastri in de Formule 1 zijn er maar twee coureurs wereldkampioen geworden. Twee keer Verstappen en een keer zijn teamgenoot Lando Norris

Wie is de beste coureur ooit?

Sky Sports-verslaggever Rachel Brookes interviewde Piastri voor haar  boek F1 Racing Drive. Hierin gaan ze dieper in op wie zijn favoriete coureurs zijn: "Oscar Piastri werd geboren midden in de periode dat Schumacher en Ferrari domineerden, in april 2001, en Michael staat ook op zijn lijstje. Hij zei hierover het volgende", zo schrijft Brookes. 

Piastri durft niet met zekerheid te zeggen wie de allerbeste coureur ooit is. Zo zijn Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Hamilton en Verstappen al meermaals benoemd als de beste ooit. "Uiteindelijk zullen we het denk ik nooit zeker weten, vanwege de verschillende generaties. Maar ik denk dat er absoluut coureurs zijn die eruit springen. Voor veel mensen is Senna de belangrijkste, en ik reken mezelf daar ook toe", aldus Piastri.

Kan Piastri één coureur noemen

"We zullen nooit weten hoe de carrière van Senna eruit had kunnen zien. Ik vind Alain Prost ook een ongelooflijk indrukwekkende coureur. Michael Schumacher is moeilijk te negeren vanwege alles wat hij heeft gewonnen." Toch springt er één coureur bovenuit: "Zowel puur statistisch als daarbuiten indrukwekkend, is het aantal overwinningen en kampioenschappen dat Lewis Hamilton heeft behaald niet alleen opmerkelijk."

Wat is er dan zo bijzonder aan de zevenvoudig wereldkampioen? "Maar ook de manier waarop hij het heeft aangepakt; hij is altijd heel netjes geweest op het circuit. Hij heeft ook een enorm verschil gemaakt in de wereld, door de Formule 1 als platform te gebruiken."

Hamilton is niet de enige actieve coureur die geschiedenis schrijft. "Ik denk dat Lewis dat absoluut heeft, iets wat misschien niet elke coureur in die categorie heeft. Ik race nog steeds tegen Lewis en Max, maar ik denk dat Max uiteindelijk ook de geschiedenis in zal gaan als een van de beste aller tijden."

  Skoda F1

    Posts: 783

    Neem het piastri ook niet kwalijk natuurlijk hij was 5 ofzo toen de real goat zijn helm aan de wilgen hing..

    • + 2
    • 11 mei 2026 - 08:23
    • iOosterbaan

      Posts: 2.163

      Nou idd, ik blijf Lewis echt heel goed vinden. Maar bovenaan mijn lijstjes staat ie niet, hij heeft mij toch niet voldoende in slechte auto's laten zijn. Al was Max Pakistaans geweest had hem inmiddels ook al boven Lewis gezet na vorig jaar. Lewis heeft gewoon onevenredig veel geprofiteerd van een dominante auto. Ook het op sleeptouw nemen van een team, heb ik niet echt gezien dat dan de juiste kant op gaat (zeg niet dat ie het niet doet/probeert, maar hij lijkt niet het verschil te maken). Natuurlijk profiteerde een Schumacher van onbeperkt testen, maar ook die heb ik spectaculairdere dingen zien doen in slechte auto's.

      Tot slot, heb wel eens uitgerekend als je Schumi's winst percentages van elk seizoen tegen die van de gemiddelde lengtes van Lewis's seizoenen zet. Dat Schumi dan 116 races had moeten winnen ongeveer. Dus ook dan steekt die er toch nog bovenuit op dat vlak.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 10:32
  • M@X

    Posts: 1.337

    Je kunt het nooit meten, dus is het een mening. En dat is een interpretatie van ons mensen die altijd gebonden is aan persoonlijke voorkeuren van karakter. Waarbij sommige supporters het zelfs voor elkaar krijgen om hun eigen identiteit op te hangen aan de personen die ze adoreren. Met strijd tot gevolg.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 08:56

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

