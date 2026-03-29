user icon
icon

Piastri geniet van podiumplek: "Dit was interessant geweest om te zien..."

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri geniet van podiumplek: "Dit was interessant geweest om te zien..."

Oscar Piastri is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Japan. De Australische coureur kon eindelijk van start dit seizoen en behaalde gelijk een podium. Piastri startte de race als derde en heeft een groot gedeelte als eerste gelegen na een goede start. 

De McLaren-coureur opende sterk en wist gelijk de leiding over te nemen van Kimi Antonelli, die erg slecht startte. De safety car, die veroorzaakt werd door de crash van Oliver Bearman, zorgde er echter voor dat de Australiër op de tweede positie lag, waar hij uiteindelijk ook gefinisht is. De Australiër staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met drie gereden races. Hij heeft vier punten minder dan zijn teamgenoot Lando Norris

Meer over Oscar Piastri Norris en Piastri moeten vrezen: 'McLaren heeft meerdere problemen'

Norris en Piastri moeten vrezen: 'McLaren heeft meerdere problemen'

20 maa
 Problemen bij McLaren stapelen op: "Een ander probleem dan Norris"

Problemen bij McLaren stapelen op: "Een ander probleem dan Norris"

15 maa

Piastri kan eindelijk racen

Piastri vertelde over de boordradio aan zijn engineer dat hij denkt te kunnen winnen, maar toen kwam de safety car. Na afloop van de race vertelt hij tegenover de Formule 1 dat hij die gedachte oprecht had: "Het was erg interessant geweest als de safety car niet kwam. Ik kon George Russell achter mij houden, dus het is een schande dat wij nooit kunnen zien wat er zou gebeuren."

Toch is Piastri erg tevreden met zijn tweede plek in de race. "Het is voor ons een hele goede prestatie om tweede te eindigen, dus ik bedank bij deze mijn team enorm. We hebben het heel erg goed gedaan met wat we hebben, ondanks dat we nog wel wat performance missen. Ik ben erg blij met de resultaten van vandaag."

Piastri begon aan een rampzalig seizoen

De allereerste weekenden van 2026 verliepen allesbehalve goed voor de Australiër. De Formule 1 trapte af met zijn thuisrace, maar hij kon niet aan de start verschijnen. Ook in China werd hij op het laatste moment terug naar de pits gebracht, maar behaalde hij wel drie punten in de sprintrace. Zijn allereerste Grand Prix-punten brengt hij mee vanuit Japan en daardoor stijgt hij enorm op de ranglijst. Het is zijn 27e podium uit zijn carrière.

F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren

Reacties (1)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 3.304

    Aan het tempo dat Kimi reed was de kans groot Piastri een vogel voor de kat ging zijn zonder de safety car.

    + 0
    • 29 maa 2026 - 09:55

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 802
  • Podiums 26
  • Grand Prix 72
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar