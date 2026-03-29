Oscar Piastri is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Japan. De Australische coureur kon eindelijk van start dit seizoen en behaalde gelijk een podium. Piastri startte de race als derde en heeft een groot gedeelte als eerste gelegen na een goede start.

De McLaren-coureur opende sterk en wist gelijk de leiding over te nemen van Kimi Antonelli, die erg slecht startte. De safety car, die veroorzaakt werd door de crash van Oliver Bearman, zorgde er echter voor dat de Australiër op de tweede positie lag, waar hij uiteindelijk ook gefinisht is. De Australiër staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met drie gereden races. Hij heeft vier punten minder dan zijn teamgenoot Lando Norris.

Piastri kan eindelijk racen

Piastri vertelde over de boordradio aan zijn engineer dat hij denkt te kunnen winnen, maar toen kwam de safety car. Na afloop van de race vertelt hij tegenover de Formule 1 dat hij die gedachte oprecht had: "Het was erg interessant geweest als de safety car niet kwam. Ik kon George Russell achter mij houden, dus het is een schande dat wij nooit kunnen zien wat er zou gebeuren."

Toch is Piastri erg tevreden met zijn tweede plek in de race. "Het is voor ons een hele goede prestatie om tweede te eindigen, dus ik bedank bij deze mijn team enorm. We hebben het heel erg goed gedaan met wat we hebben, ondanks dat we nog wel wat performance missen. Ik ben erg blij met de resultaten van vandaag."

Piastri begon aan een rampzalig seizoen

De allereerste weekenden van 2026 verliepen allesbehalve goed voor de Australiër. De Formule 1 trapte af met zijn thuisrace, maar hij kon niet aan de start verschijnen. Ook in China werd hij op het laatste moment terug naar de pits gebracht, maar behaalde hij wel drie punten in de sprintrace. Zijn allereerste Grand Prix-punten brengt hij mee vanuit Japan en daardoor stijgt hij enorm op de ranglijst. Het is zijn 27e podium uit zijn carrière.