Piastri deelt kritiek van McLaren en maakt zich zorgen over F1-toekomst

Oscar Piastri is nog niet onder de indruk van de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Hij verwacht dat het verschil minder groot is dan van te voren werd gesteld, en de Australische McLaren-coureur legt ook uit dat dit geen verrassing is.

Deze week heeft ieder team nog drie dagen de tijd om te gaan testen. Op woensdag, donderdag en vrijdag is de laatste voorbereiding voor het 2026-seizoen en dan moet ieder team klaar zijn voor de allereerste Grand Prix, die in Melbourne gereden gaat worden. 

'We gaan dit nog bespreken'

De racestarts zouden geen verbetering hebben met de nieuwe reglementen en Piastri legde aan de aanwezige media in Bahrein uit hier ook op de hoogte van te zijn: "Het is ongetwijfeld iets wat we tussen nu en Melbourne zullen bespreken. Er zijn tal van kwesties die aandacht verdienen. De start, maar ook het inhalen, zullen zeker anders zijn."

"DRS was vroeger een puur voordeel om terrein te winnen. Maar met de inhaalknop moet je eerst energie opwekken en die vervolgens gebruiken. Sommige regels maken het niet altijd gemakkelijk. Ik weet zeker dat alle fabrikanten ook bezig zijn met optimalisatie, hoe ze alles kunnen herverdelen om inhalen zo gemakkelijk mogelijk te maken."

DRS-trein is verleden tijd

Door de DRS vormde er vaak een DRS-trein, oftewel een lange trein aan auto's die allemaal DRS hebben en daardoor ronde na ronde achter elkaar aan rijden. Dit seizoen is het DRS-systeem veranderd en wordt het de Overtake mode. 

Piastri verwacht echter geen verschil vergeleken met de DRS-trein: "Om eerlijk te zijn, is het nog steeds vrijwel hetzelfde als vorig jaar, wat me niet echt verbaast. Maar er zijn zeker veel dingen die besproken en aangepakt moeten worden." Hoe het veld er daadwerkelijk tijdens een race eruit gaat zien is nog even afwachten, maar op 8 maart gaat de allereerste Grand Prix van het seizoen beginnen in Melbourne.

Reacties (1)

  • KiekisNL

    Posts: 2.214

    Maar kunnen ze die overtake modus ook gebruiken als ze vooraan rijden of alleen als je achter iemand rijd binnen x tijd

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 19:59

