Oscar Piastri heeft zich uitgesproken over de rivaliteit met Lando Norris. De 25-jarige coureur vocht vorig seizoen tot en met de laatste ronde om de titel, maar uiteindelijk wist de Brit het wereldkampioenschap naar zich toe te trekken.

Volgens Piastri hebben hij en Norris vorig jaar geen zwaar onderling gevecht gehad. Hij is van mening dat de rivaliteit wel mee viel. Hij is van mening dat de media het veel groter heeft gemaakt dan het was en dat maakt hij dan ook duidelijk.

De media speelt een grote rol

De Formule 1 is wereldwijd bekend en dat trekt buiten veel fans ook erg veel media. Volgens Piastri is de clash tussen Norris en zichzelf dan ook erg vergroot door de media; dat vertelt hij in een interview met Quad Lock. "De media spelen een enorme rol in de F1, of je dat nu wilt of niet. Er zijn zeker lastige vragen geweest, lastige interviews en moeilijke momenten."

Piastri merkt echter op dat er absoluut geen grootschalige ruzies of onenigheden waren tussen de twee coureurs. "Voor mij is het vrij eenvoudig om onderscheid te maken tussen het verhaal dat de media proberen te verkopen en wat er werkelijk gebeurt. Er zijn dit jaar achter gesloten deuren een paar moeilijke momenten geweest – maar het was niet zo catastrofaal of een soort Derde Wereldoorlog zoals sommige media het graag afschilderen."

Meer mensen hebben last van de media

Iedere coureur moet omgaan met de media, of hij nou wil of niet. Het hoort er eenmaal bij. Piastri ziet dat ook en kan er steeds beter mee omgaan. "Het is iets waar iedereen moeilijk mee omgaat. Daarom is het heel belangrijk om het team te vertegenwoordigen en op de een of andere manier een balans te vinden tussen je eigen belangen en die van het team. Veel van die lastige gesprekken wil je liever privé houden." De jonge coureur eindigde vorig seizoen met dertien punten minder dan teamgenoot Norris.