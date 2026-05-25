Het team van McLaren sloeg afgelopen weekend een modderfiguur in de Canadese Grand Prix. Ze maakten een strategische fout met de bandenkeuze bij de start, en dat zorgde ervoor dat ze geen WK-punten wisten te pakken. De teleurstelling bij Oscar Piastri was groot, en hij stelde dat ze er hierdoor uitzagen als idioten.

Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris startten de race vanaf de tweede startrij. Voorafgaand aan de race begon het te miezeren, en dat betekende dat de teams voor een dilemma stonden: slicks of regenbanden? De meeste topteams kozen voor de slicks, maar bij McLaren besloten ze hun coureurs op de intermediates te zetten. Het bleek de verkeerde gok te zijn, en beide coureurs moesten al vroeg een pitstop maken. Daarna werd het een verloren race.

Wat was er aan de hand?

Piastri werd als elfde geklasseerd, nadat hij ook een tijdstraf had gekregen voor een crash met Alexander Albon. Bij Sky Sports probeerde hij de strategie uit te leggen: "Het was aan het regenen en tussen het volkslied en het instappen door zagen we dat de grond best nat was. Je kon goed zien waar het nat was, en waar het droog was."

Helden of idioten

Toen Piastri voorafgaand aan de race naar de grid reed, was het volgens hem ook geen makkelijke situatie: "Toen ik naar de grid reed op slicks, was het ook niet makkelijk. Het vol op het gas gaan was lastig. Helaas voor ons stopte het daarna met regenen."

Het zorgde ervoor dat de McLarens nogal voor aap stonden, en dat kan Piastri alleen maar beamen: "Als het net iets meer had geregend, hadden we eruitgezien als de helden. Dat gebeurde echter niet, dus we zagen eruit als idioten."

Pijnlijke dag voor McLaren

In zijn pogingen om de verloren tijd goed te maken ging Piastri in de openingsfase de fout in, en beukte hij de Williams van Albon van de baan. Dit leverde hem een flinke tijdstraf op, en maakte een puntenfinish onmogelijk. Voor Piastri's teamgenoot Norris eindigde de middag nog pijnlijker, want hij viel uit.