user icon
icon

Piastri baalt van McLaren: "Zagen eruit als idioten"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri baalt van McLaren: "Zagen eruit als idioten"

Het team van McLaren sloeg afgelopen weekend een modderfiguur in de Canadese Grand Prix. Ze maakten een strategische fout met de bandenkeuze bij de start, en dat zorgde ervoor dat ze geen WK-punten wisten te pakken. De teleurstelling bij Oscar Piastri was groot, en hij stelde dat ze er hierdoor uitzagen als idioten.

Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris startten de race vanaf de tweede startrij. Voorafgaand aan de race begon het te miezeren, en dat betekende dat de teams voor een dilemma stonden: slicks of regenbanden? De meeste topteams kozen voor de slicks, maar bij McLaren besloten ze hun coureurs op de intermediates te zetten. Het bleek de verkeerde gok te zijn, en beide coureurs moesten al vroeg een pitstop maken. Daarna werd het een verloren race.

Meer over McLaren Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

17 mei
 McLaren spreekt steun uit aan kritische Verstappen

McLaren spreekt steun uit aan kritische Verstappen

24 mei

Wat was er aan de hand?

Piastri werd als elfde geklasseerd, nadat hij ook een tijdstraf had gekregen voor een crash met Alexander Albon. Bij Sky Sports probeerde hij de strategie uit te leggen: "Het was aan het regenen en tussen het volkslied en het instappen door zagen we dat de grond best nat was. Je kon goed zien waar het nat was, en waar het droog was."

Helden of idioten

Toen Piastri voorafgaand aan de race naar de grid reed, was het volgens hem ook geen makkelijke situatie: "Toen ik naar de grid reed op slicks, was het ook niet makkelijk. Het vol op het gas gaan was lastig. Helaas voor ons stopte het daarna met regenen."

Het zorgde ervoor dat de McLarens nogal voor aap stonden, en dat kan Piastri alleen maar beamen: "Als het net iets meer had geregend, hadden we eruitgezien als de helden. Dat gebeurde echter niet, dus we zagen eruit als idioten."

Pijnlijke dag voor McLaren

In zijn pogingen om de verloren tijd goed te maken ging Piastri in de openingsfase de fout in, en beukte hij de Williams van Albon van de baan. Dit leverde hem een flinke tijdstraf op, en maakte een puntenfinish onmogelijk. Voor Piastri's teamgenoot Norris eindigde de middag nog pijnlijker, want hij viel uit.

DutchTifosi

Posts: 2.857

Over idioten gesproken, bedankt aan de regie voor het missen van 50%, van alle acties van wat best een leuke race was.

  • 5
  • 25 mei 2026 - 10:01
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Canada 2026

Reacties (16)

Login om te reageren
  • wezz-88

    Posts: 38

    Vooral die ‘inhaalactie’ op Albon zorgde ervoor dat je eruit zag als een idioot Oscar.. gefrustreerd door het geblunder van zijn team uiteraard maar had je hoofd koel gehouden en dan was een top 6 makkelijk mogelijk geweest, misschien zelfs nog wel voor Hadjar met al z’n penalties. Zonde hoor!

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 09:38
    • StevenQ

      Posts: 10.464

      Als ze gewoon op soft starten zit hij nooit achter Albon en is hij een stuk relaxter natuurlijk, nu was hij ook gefrustreerd

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 09:58
    • De Vogel is Geland

      Posts: 878

      Daar kreeg hij dezelfde straf voor als Hadjar op leclerc. Onbegrijpelijk

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:08
  • Mr Marly

    Posts: 7.999

    Alles aan McLaren was gisteren flop. Wie de call maakte om op inters te starten mogen ze per direct op non actief zetten, een blunder van formaat. Vervolgens de coureurs die de fout in gingen, Piastri met een domme aanrijding en Norris met een uitstapje grasmaaien waardoor een extra pitstop noodzakelijk was en uiteindelijk een uitvalbeurt. Veel fouten keuzes zijn er gemaakt, beetje dejavu met vorig seizoen waar ze het tegenovergestelde van de rest doen wat finaal verkeerd uitpakt.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 09:54
    • Remco_F1

      Posts: 3.315

      Je kunt waarschijnlijk ook geen onderscheid maken, maar ik had toch gegokt op 1 wagen met een andere band dan had je altijd nog iemand gehad met de juiste band en wellicht een goed resultaat.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:11
  • StevenQ

    Posts: 10.464

    Dat een kleiner team als Williams of Audi die keus maakt valt te begrijpen, dat kan zo'n keuze goed uitpakken, maar McLaren zou dat niet moeten doen

    IK denk overigens dat Max of Lewis zelf hun mond open hadden gedaan bij die keuze, zeker als ze hoorden waar de rest van de top 8 op gingen starten

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 09:57
    • Reflex

      Posts: 718

      Je hoort niet waar de rest op start, enkel je teamgenoot. Als Max zijn team had aangegeven dat de radar flink wat regen voorspelt was hij net als Lando en Oscar gewoon gevolgd. Dit is geen rijderscall maar een team call. Ze zien de radar, de rijder niet.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:57
  • DutchTifosi

    Posts: 2.857

    Over idioten gesproken, bedankt aan de regie voor het missen van 50%, van alle acties van wat best een leuke race was.

    • + 5
    • 25 mei 2026 - 10:01
    • Phantom01

      Posts: 941

      Amen

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 10:12
    • d07

      Posts: 2.610

      Zo zeg dat wel.... lagen die te slapen ofzo.
      Ook de herhalingen kwamen erg laat.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 10:27
    • Polleke2

      Posts: 2.010

      Zo gaat het het hele seizoen al het lijkt er op dat er dit seizoen een andere regie is,eerder Amerikaans.
      Missen bijna elke actie en elke onbenullige onnozelheid wordt uitgebreid in beeld gebracht.
      Herhalingen in een klein postzegeltje aan de zijkant van het scherm.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:57
  • shakedown

    Posts: 1.797

    Toont maar weer dat McLaren nog lang geen top team is. En dat Norris en Piastri nog niet van top niveau zijn.

    Mercedes, Ferrari en Red Bull zou nooit deze keuze gemaakt hebben. En Verstappen, Russel, Hamilton, Leclerc zouden hun team vertellen: jongens niet om het een of ander, maar mediums? F0ck off. Slicks eronder.

    Iets wat McLaren zelf natuurlijk al lang hadden moeten zien. Maarja het is en blijft een klanten team, met veel geld, maar de echte team structuur zoals een Mercedes is ver te zoeken.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 10:04
    • Mr Marly

      Posts: 7.999

      2 jaar op rij het constructeur kampioenschap en vorig jaar het rijders kampioenschap, enkele podia en een sprint overwinning dit seizoen. Niet slecht voor slechts een klanten team toch?
      Het team en de coureurs hebben jouw een stok gegeven om te slaan, het is je gegund dat je voor deze race je gelijk kunt halen na telkens dezelfde negatieve riedeltje op te sommen.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:27
    • d07

      Posts: 2.610

      Nou, Ferrari kan er anders ook wat van hoor om zulke blunders te maken. De laatste tijd gaat het de goede kant op, maar dat is wel eens anders geweest.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:28
    • Skimi

      Posts: 1.117

      Meerdere blunders op rij. 1 door toch op inters te starten terwijl er geen regen meer aankomt (valt nog iets voor te zeggen). Dan tig opwarmrondes waarin niemand van het team zegt, kom maar binnen. Piastri oppert nog wel iets maar heeft kennelijk weer niet de doortastendheid (al eerder gebeurd) om het te forceren. Verstappen was gewoon naar binnen gegaan en ze hadden geen keus gehad

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:39
  • Adelaide1989

    Posts: 14

    De tactiek leek nergens naar maar ik denk ook dat we na vier seizoenen stilaan de conclusie kunnen trekken dat we Piastri collectief serieus hebben overschat. Rijdt al van bij het begin in één van de beste auto's (vorig jaar sowieso de beste) maar presteert zeer wisselvallig. Niet consistent genoeg/teveel races/periodes dat het helemaal niets is. Eerder degelijke tweede rijder dan een kampioen, in lijn met Webber destijds.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 10:24

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 842
  • Podiums 28
  • Grand Prix 74
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar