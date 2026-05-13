McLaren-teambaas Andrea Stella twijfelt er niet aan: volgens de Italiaan beschikt zijn team momenteel over de sterkste line-up in de Formule 1. Met Oscar Piastri en Lando Norris heeft McLaren volgens Stella twee coureurs die zelfs met een minder competitieve wagen constant resultaten blijven leveren.

Hoewel McLaren dit seizoen nog niet altijd over de snelste auto beschikt, slaagt het team er wel in om regelmatig mee te doen voor podiumplaatsen en zeges. Dat schrijft Stella grotendeels toe aan de kwaliteiten van zijn coureurs, die volgens hem het maximale uit het materiaal halen.

‘Zelfs met mindere auto blijven ze meedoen’

Stella wijst daarbij nadrukkelijk op de prestaties van Piastri en Norris in de voorbije raceweekends. Vooral het feit dat beide coureurs ook onder minder ideale omstandigheden competitief blijven, maakt indruk op de McLaren-baas.

“Zelfs in Japan, op een moment waarop onze auto nog niet optimaal was, zat Oscar alweer in de strijd voor de overwinning en pakte hij een podium”, legt Stella uit. “Hier in Miami bevestigt hij dat opnieuw, terwijl Lando de sprint wint en zich opnieuw mengt in de strijd om de zege.”

Volgens Stella bewijst dat vooral hoe compleet de line-up van McLaren momenteel is. Waar andere topteams soms afhankelijk lijken van één absolute kopman, beschikt McLaren volgens hem over twee coureurs die elk weekend kunnen leveren.

‘Maar de auto moet nog sneller worden’

De Italiaan ziet de sterkte van zijn rijdersduo bovendien als een cruciale troef in de strijd om het constructeurskampioenschap. Toch beseft Stella ook dat talent alleen niet volstaat.

“Als je puur kijkt naar onze coureurs, denk ik eerlijk gezegd dat wij waarschijnlijk het sterkste duo op de grid hebben”, klinkt het overtuigd. “Dat is een enorme kracht voor McLaren en die willen we maximaal benutten.”

Toch plaatst Stella meteen een kanttekening. “Uiteindelijk moeten we ook gewoon zorgen dat de wagen sneller wordt. Onze coureurs halen veel uit het pakket, maar om structureel voor titels te vechten, hebben we nog extra performance nodig.”