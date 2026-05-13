McLaren laat Verstappen links liggen: "Wij hebben het beste rijdersduo"

McLaren-teambaas Andrea Stella twijfelt er niet aan: volgens de Italiaan beschikt zijn team momenteel over de sterkste line-up in de Formule 1. Met Oscar Piastri en Lando Norris heeft McLaren volgens Stella twee coureurs die zelfs met een minder competitieve wagen constant resultaten blijven leveren.

Hoewel McLaren dit seizoen nog niet altijd over de snelste auto beschikt, slaagt het team er wel in om regelmatig mee te doen voor podiumplaatsen en zeges. Dat schrijft Stella grotendeels toe aan de kwaliteiten van zijn coureurs, die volgens hem het maximale uit het materiaal halen.

‘Zelfs met mindere auto blijven ze meedoen’

Stella wijst daarbij nadrukkelijk op de prestaties van Piastri en Norris in de voorbije raceweekends. Vooral het feit dat beide coureurs ook onder minder ideale omstandigheden competitief blijven, maakt indruk op de McLaren-baas.

“Zelfs in Japan, op een moment waarop onze auto nog niet optimaal was, zat Oscar alweer in de strijd voor de overwinning en pakte hij een podium”, legt Stella uit. “Hier in Miami bevestigt hij dat opnieuw, terwijl Lando de sprint wint en zich opnieuw mengt in de strijd om de zege.”

Volgens Stella bewijst dat vooral hoe compleet de line-up van McLaren momenteel is. Waar andere topteams soms afhankelijk lijken van één absolute kopman, beschikt McLaren volgens hem over twee coureurs die elk weekend kunnen leveren.

‘Maar de auto moet nog sneller worden’

De Italiaan ziet de sterkte van zijn rijdersduo bovendien als een cruciale troef in de strijd om het constructeurskampioenschap. Toch beseft Stella ook dat talent alleen niet volstaat.

“Als je puur kijkt naar onze coureurs, denk ik eerlijk gezegd dat wij waarschijnlijk het sterkste duo op de grid hebben”, klinkt het overtuigd. “Dat is een enorme kracht voor McLaren en die willen we maximaal benutten.”

Toch plaatst Stella meteen een kanttekening. “Uiteindelijk moeten we ook gewoon zorgen dat de wagen sneller wordt. Onze coureurs halen veel uit het pakket, maar om structureel voor titels te vechten, hebben we nog extra performance nodig.”

  • The Wolf

    Posts: 807

    Uurtje geleden was Verstappen nog in gesprek met McLaren, nu laat McLaren 'm alweer links liggen. Krijg je toch het heen-en-weer van.. Man man dag is net begonnen en heb nu al koppijn.

    • + 2
    • 13 mei 2026 - 09:29
    • gridiron

      Posts: 3.426

      Dat mag je het team niet kwalijk nemen als een "journalist" met vrije tijd verhaaltjes zit te verzinnen.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 12:06
  • Joeppp

    Posts: 8.560

    Piastri vind ik tegenvallen en had ik veel meer van verwacht. Zijn overstap van Alpine naar Mclaren was spectaculair, het was toen echt een koele kikker. Maar vorig jaar is hij zijn koelheid verloren en was het echt een dramatische tweede seizoenshelft. Wanneer je verliest van Norris, die zelf regelmatig aangeeft hoe moeilijk hij het vind om met de F1 en druk om te gaan, is niet best. Helemaal niet als je naar zijn voorsprong kijkt halverwege het seizoen op Norris.

    • + 1
    • 13 mei 2026 - 09:56
    • John6

      Posts: 11.608

      Ik had ook meer van Oscar verwacht, de vraag is komt dat nog wel, Max zit volgens mij prima bij Red Bull, zijn manager zal best wel met andere teams praten en dat zal ook wel uitlekken, dat zal wel weer financiële reden hebben.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 10:21
    • Mr Marly

      Posts: 7.992

      Eens met Joepp, al moet ik wel zeggers Norris de tweede helft erg sterk presteerde. Maakte weinig tot geen fouten en behaalde veel overwinningen terwijl hij een achterstand had en de druk van Max toenam. Voor iemand die, zoals jij ook aangeeft, lastig met druk om kan gaan was dat zeer knap.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 10:43
    • snailer

      Posts: 32.829

      Piastri moet gewoon als iedere rijder door een leerproces.

      Piastri mist eigenlijk 1 belangrijke skil. Zonder dat wordt een rijder niet makkelijk kampioen. En dat is de kwaliteit om erg hard te gaan en voor de banden te zorgen. Beetje als Perez. Die kon goed voor de banden zorgen en hij kon erg hard gaan.Hij kon niet alletwee tegelijk.
      Juist dat is zeer moeilijk aan te leren. Hamilton en Verstappen konden het eigenlijk direct. Denk maar aan 2007. En denk maar aan Spanje 2016. Ook Norris bezit die skill.
      Is de meest moeilijke skill om aan te leren. Maar is de meest belangrijke. Althans. Dat was zo. Nu McLaren die fantastische truuk met de velgen heeft die er voor zorgt dat de banden op temperatuur blijven is Piastri geholpen. Hij kan pushen zonder de boel te oververhitten. En dan komen zijn andere race skills aan bod.
      Tot het regent. Of tot er graining is, wat een heel ander proces is dan oververhitten. Dan zie je Norris weer betere tijden rijden.

      Het is van belang dat Piastri bij McLaren blijft. Gaat hij weg, dan wordt zijn zwakte niet gecompenseerd.

      Overigens merk ik op dat hij helemaal niet slecht is in banden managen. Hij is gewoon wat minder er in dan Norris, Verstappen en Hamilton.

      Piastri doet eigenlijk exact wat ik van hem verwachtte na 1.5 jaar in zijn data turen in F1.
      Wat me wel erg tegenviel was de totale ineenstorting afgelopen zomer van Piastri. Die zag ik niet aankomen.

      • + 0
      • 13 mei 2026 - 10:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

