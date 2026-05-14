Oscar Piastri was veertien jaar oud toen hij zijn koffers pakte en Australië achter zich liet. Niet voor een vakantie, maar voor altijd. Zonder die keuze, zo verklaarde de McLaren-coureur tijdens de persconferentie van de Grand Prix van Miami op 30 april 2026, was zijn F1-carrière nooit van de grond gekomen. Sergio Perez beaamde het direct. Het tweetal bloot een structurele ongelijkheid die de koningsklasse al decennialang kenmerkt . en die in Nederland pijnlijk herkenbaar is.

De drempel zit niet op de grid, maar ervóór

Het vertrekpunt van het gesprek in Miami was veelzeggend. Piastri en Perez werden gevraagd naar de specifieke uitdagingen voor coureurs van buiten Europa. Beiden waren eensgezind: het echte probleem is niet het presteren in F1, maar het er überhaupt bij komen. "De aanloop naar de Formule 1 is zeker makkelijker voor een Europese coureur, want die woont al in Europa", zei Perez in de persconferentie. "Als je van buiten Europa komt, moet jij op heel jonge leeftijd hierheen komen. En dan zijn er allerlei andere zaken die daarbij komen kijken."

Piastri sloot zich daarbij aan met een uitspraak die weinig aan duidelijkheid te wensen overliet: "De aanloop naar F1 . verhuizen naar Europa als kind . dat is waarschijnlijk de grootste uitdaging geweest." Voor hem was die uitdaging letterlijk en geografisch. Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij vanuit Melbourne naar Hertford in het Verenigd Koninkrijk, waar hij op kostschool zat terwijl hij het Europese juniorenracecircuit afreisde. "Ik liet alles achter wat ik kende: mijn familie, mijn vrienden. Dat was zwaar", vertelde hij eerder in een interview bij de FIA Formula 2-website. "Maar het was een noodzakelijke stap om F1 te bereiken."

Zeven van de tweeëntwintig

De getallen illustreren het probleem. Van de tweeëntwintig coureurs op de grid in 2026 komen er slechts zeven van buiten Europa . iets minder dan een derde van het totale deelnemersveld. De laatste niet-Europese coureur die de wereldtitel pakte, was de Canadees Jacques Villeneuve in 1997. Bijna dertig jaar geleden.

Dat is geen toeval. De Europese infrastructuur van F4, regionale Formule 3-kampioenschappen, de FIA F3 en F2 is geografisch en financieel ontworpen voor Europese gezinnen. Testen, racen, netwerken bij teams die allemaal in Engeland, Italië of Oostenrijk gevestigd zijn: voor een Australisch of Mexicaans talent betekent dat reizen, verhuizen of betalen. Liefst alle drie. Piastri volgde het spoor van zijn landgenoten Mark Webber en Daniel Ricciardo, die hem daarin voorgingen.

Eenmaal op de grid draaien de verhoudingen deels om. "Zodra je hier bent, heb je in bepaalde opzichten unieke voordelen", erkende Piastri in Miami. "Checo en ik zijn allebei de enige coureur van ons land op de grid. Daar zitten vanzelfsprekend positieve kanten aan." Hij doelde op de commerciële en emotionele waarde van nationale vertegenwoordiging . Piastri als gezicht van de Australische F1-markt, Perez als icoon voor een land met tientallen miljoenen fervent F1-volgende Mexicanen. Maar dat gegeven verandert niets aan de drempel die zij eerst moesten overwinnen.

De Nederlandse spiegel

Voor Nederland heeft dit debat een herkenbare klank. Max Verstappen is al jaren de enige Nederlander op de grid, en zijn weg naar F1 was uitzonderlijk . niet exemplarisch. Hij werd in 2014 door Red Bull opgevangen en kon via het juniorenprogramma de stap maken. Een jaar later reed hij al voor Toro Rosso. Wie niet zo vroeg door een team wordt opgepikt en niet de middelen heeft om als zelfstandig talent de Europese ladder te beklimmen, valt af.

De Nederlandse F2-deelname laat zien dat er wel degelijk talent is. Maar van dat talent bereikt vrijwel niemand de Formule 1. Dat heeft deels met budget te maken, deels met timing en deels met wat Piastri en Perez aankaarten: de toegang tot de sport is geografisch niet neutraal. Wie in de buurt van Silverstone, Maranello of Woking opgroeit, heeft simpelweg kortere lijnen naar de mensen en instituten die beslissen over F1-stoeltjes.

Perez keerde dit seizoen terug op de grid bij Cadillac, na een jaar aan de zijlijn in 2025. Op 34-jarige leeftijd is hij een van de meest ervaren coureurs in het veld en tegelijk een van de weinige die de route vanuit Mexico ooit heeft volgemaakt. Dat zijn carrière tweeëndertig jaar na Villeneuve nog steeds als een uitzondering wordt gezien, zegt meer over de structuur van de sport dan over het gebrek aan talent elders op de wereld.

Verstappen staat na de Grand Prix van Japan . de vijfde race van het seizoen 2026 . zevende in het kampioenschap met 26 punten.