Oscar Piastri is van mening dat hij de Grand Prix van Japan had kunnen winnen als er geen safety car was geweest, maar Andrea Stella betwijfelt dat. Kimi Antonelli won de Grand Prix van Japan uiteindelijk op knappe wijze.

McLaren heeft absoluut geen megastart van het seizoen. Het team was erg dominant de afgelopen twee jaren, maar moet opnieuw ritme zien te vinden. De teambaas van McLaren ziet zijn team momenteel op de derde plek staan, maar het neemt afstand van de nummers één en twee, Mercedes en Ferrari.

Had Piastri kunnen winnen?

Tegenover Sky Sports vertelde Stella zijn inzicht in de mogelijke winkansen van Piastri, die als tweede eindigde: "We konden vandaag de strijd aangaan met Russell, die iets sneller was dan wij, maar Oscar had het voordeel dat hij de auto voor zich had. Het leek erop dat Oscar, als hij eenmaal in zijn ritme zat, hem achter zich kon houden. We hadden een kans gehad tegen Russell."

Toch weet hij niet of Piastri de racewinnaar Antonelli ook achter zich kon houden. "Het is onduidelijk of we Antonelli achter ons hadden kunnen houden, die door het veld heen posities aan het goedmaken was. Dat moet allemaal nog blijken, maar het gaat niet om 'als' of 'wat'. Het gaat erom dat de vooruitgang die we in de kwalificatie zagen, in de race is bevestigd, dus dit is een goede uitgangspositie voor de pauze, waarin we hard zullen werken om de auto te verbeteren."

Norris had meer moeite

Lando Norris eindigde als vijfde, maar had veel problemen tijdens de trainingen. "Lando reed een goede race. Hij was in goede vorm om Hamilton aan het einde in te halen. We zeiden gisteren dat het goed zou zijn als we met Ferrari konden strijden, en dat hebben we gedaan. Lando wordt door het team op de achtergrond gehouden, omdat we tijdens de trainingen verschillende problemen hadden."