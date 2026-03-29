Stella betwijfelt winkansen Piastri: "Dat moet allemaal nog blijken"

Oscar Piastri is van mening dat hij de Grand Prix van Japan had kunnen winnen als er geen safety car was geweest, maar Andrea Stella betwijfelt dat. Kimi Antonelli won de Grand Prix van Japan uiteindelijk op knappe wijze. 

McLaren heeft absoluut geen megastart van het seizoen. Het team was erg dominant de afgelopen twee jaren, maar moet opnieuw ritme zien te vinden. De teambaas van McLaren ziet zijn team momenteel op de derde plek staan, maar het neemt afstand van de nummers één en twee, Mercedes en Ferrari.

Meer over Oscar Piastri Norris en Piastri moeten vrezen: 'McLaren heeft meerdere problemen'

Norris en Piastri moeten vrezen: 'McLaren heeft meerdere problemen'

20 maa
 Piastri geniet van podiumplek: "Dit was interessant geweest om te zien..."

Piastri geniet van podiumplek: "Dit was interessant geweest om te zien..."

29 maa

Had Piastri kunnen winnen?

Tegenover Sky Sports vertelde Stella zijn inzicht in de mogelijke winkansen van Piastri, die als tweede eindigde: "We konden vandaag de strijd aangaan met Russell, die iets sneller was dan wij, maar Oscar had het voordeel dat hij de auto voor zich had. Het leek erop dat Oscar, als hij eenmaal in zijn ritme zat, hem achter zich kon houden. We hadden een kans gehad tegen Russell."

Toch weet hij niet of Piastri de racewinnaar Antonelli ook achter zich kon houden. "Het is onduidelijk of we Antonelli achter ons hadden kunnen houden, die door het veld heen posities aan het goedmaken was. Dat moet allemaal nog blijken, maar het gaat niet om 'als' of 'wat'. Het gaat erom dat de vooruitgang die we in de kwalificatie zagen, in de race is bevestigd, dus dit is een goede uitgangspositie voor de pauze, waarin we hard zullen werken om de auto te verbeteren."

Norris had meer moeite

Lando Norris eindigde als vijfde, maar had veel problemen tijdens de trainingen. "Lando reed een goede race. Hij was in goede vorm om Hamilton aan het einde in te halen. We zeiden gisteren dat het goed zou zijn als we met Ferrari konden strijden, en dat hebben we gedaan. Lando wordt door het team op de achtergrond gehouden, omdat we tijdens de trainingen verschillende problemen hadden."

NicoS

Posts: 20.495

Als de auto in de kwalificatie problemen heeft, of geen balans in dit geval, dan zal dat in de race niet anders zijn.
En op een circuit waar inhalen, zelfs met deze auto’s erg lastig is, dan kan het zijn dat het wat lastiger wordt.
Kimi had het ook lastig in verkeer, maar ik denk dat Russel het... [Lees verder]

  • 29 maa 2026 - 19:58
F1 Nieuws Oscar Piastri Andrea Stella McLaren GP Japan 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.614

    Ik denk dat Piastri wel voor Russell had kunnen blijven, maar Antonelli was al sneller dan Russell voor de SC en voor Russells stop en ik betwijfel of hij Antonelli achter zich had weten te houden. Maar de kans op een zege was er wel degelijk. Tot de SC zijn strategie om zeep hielp en Antonelli de koppositie in de schoot geworpen kreeg.

    • + 2
    • 29 maa 2026 - 17:25
    • hupholland

      Posts: 9.789

      ja, dat is precies was Stella ook zegt toch? helaas zullen we het niet weten. De SC blijft toch een van de merkwaardigste en oneerlijkste elementen in de hele sportwereld.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 17:42
  • bvonk2

    Posts: 238

    Erg fijn dat Piastri eindelijk een echte race heeft kunnen rijden en ook nog meer dan goed. Hij blijft groeien en Lando gaat het lastig krijgen, vooral als hij de foutjes zoals bij race 1 niet meer blijft maken.

    Hoop ook McLaren zich blijft blijft ontwikkelen, de starts zijn net als bij Ferrari goed en technische problemen lijken grotendeels voorbij. Ze hebben al twee jaar minder wint tunnel tijd maar blijven toch meedoen met de top. En de belangrijke updates moeten nog komen dus hoop dat die zoals in 2024 goed gaan werken.

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 19:15
  • Hagueian

    Posts: 8.633

    Ik vond Russell gewoon erg tegenvallen vandaag. Kimi liet zien dat de Mercedes in zijn handen ver boven de rest staat, zowel voor de SC als er na.

    • + 2
    • 29 maa 2026 - 19:30
    • NicoS

      Posts: 20.499

      Als de auto in de kwalificatie problemen heeft, of geen balans in dit geval, dan zal dat in de race niet anders zijn.
      En op een circuit waar inhalen, zelfs met deze auto’s erg lastig is, dan kan het zijn dat het wat lastiger wordt.
      Kimi had het ook lastig in verkeer, maar ik denk dat Russel het nog een tandje lastiger had door een verkeerde balans in de auto. In vrije lucht gaat het allemaal wat makkelijker, dat zal ook bij deze auto’s het geval zijn.

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 19:58
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.401

      Russell had ook wat pech en gedonder met z’n batterij. Dat hij dan 4e wordt is teleurstellend voor hem. Maar we moeten niet doen alsof hij niet goed bezig was voor de safety car.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 21:28

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 802
  • Podiums 26
  • Grand Prix 72
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

