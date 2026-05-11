'McLaren schakelt door en wil Sainz terug als vervanger van Piastri'

'McLaren schakelt door en wil Sainz terug als vervanger van Piastri'

Carlos Sainz zou volgens Spaanse media nadenken over een opvallende terugkeer naar McLaren. De huidige Williams-coureur beleeft een moeizame periode bij de Britse renstal en zou via een clausule in zijn contract al na dit seizoen kunnen vertrekken. McLaren-CEO Zak Brown sluit een comeback van de Spanjaard bovendien niet uit.

Sainz reed eerder al voor McLaren in 2019 en 2020, waar hij een sterke indruk naliet en een hechte band opbouwde met Lando Norris. Na vier seizoenen bij Ferrari koos de Spanjaard voor een avontuur bij Williams, maar onder de nieuwe reglementen blijft het team voorlopig achter de verwachtingen hangen. Na vier races staat Sainz pas veertiende in het kampioenschap met amper vier punten.

Ontsnappingsclausule voedt geruchten

Volgens het Spaanse Marca beschikt Sainz over een ontsnappingsclausule in zijn meerjarige Williams-contract. Die bepaling zou hem toestaan om al na twee seizoenen te vertrekken, op voorwaarde dat een topteam aanklopt. Dat nieuws zet de deur open voor een mogelijke hereniging met McLaren, waar de contacten altijd warm zouden zijn gebleven.

Sainz onderhoudt nog altijd een goede relatie met Norris en zou ook naast het circuit geregeld tijd spenderen met Brown, onder meer op de golfbaan. De Amerikaan bevestigde dat de naam van de Spanjaard intern nog steeds hoog aangeschreven staat. 

Brown tevreden met huidige line-up

Toch maakt de McLaren-topman meteen duidelijk dat een overstap niet meteen voor de hand ligt. Norris ligt nog vast tot minstens eind volgend seizoen, terwijl Oscar Piastri onlangs zijn contract verlengde tot en met 2028. Brown benadrukt dan ook dat hij tevreden is met zijn huidige rijdersduo.

Afgelopen week werd Oscar Piastri in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing. Aangezien Max Verstappen mogelijk gaat vertrekken bij de Oostenrijkse renstal, zouden Laurent Mekies en consorten de Australiër zien als een geschikte vervanger. Mocht die transfer daadwerkelijk plaatsvinden, heeft McLaren mogelijk met Sainz een een waardige opvolger.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Oscar Piastri McLaren

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.103

    Huidige Norris zal moeilijk te verslaan zijn door huidige Sainz. Norris zit minimaal op dat niveau en inmiddels ook een all-rounder geworden. En hij zit langer bij McLaren. Wel een leuke uitdaging voor Sainz. De vraag is alleen - waarom Piastri vervangen? Die is minstens net zo goed en kan zeker nog wat meer leren.

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 15:34
  • Dale U

    Posts: 1.922

    Piastri is 2e rijder bij McLaren dat is wel zeker, Webber zal willen dat hij ergens 1e rijder zal worden. Ferrari wordt hem niet, MB wordt hem niet, ik zie Verstappen als the key.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 15:34
  • Patrace

    Posts: 6.707

    Als dat voor komend seizoen is, zie ik Piastri wel naar Mercedes gaan als vervanger van Russell.
    Het is niet des Red Bull om iemand van buitenaf aan te trekken.l, dus verwacht ik dat Hadjar er nog een seizoen blijft (mits die zich blijft ontwikkelen). Russell zou dan naar Ferrari kunnen als vervanger van Lewis.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 15:35
    • Dale U

      Posts: 1.922

      Russell wordt 2e rijder naast troelbeer Charles ?

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 15:39
    • snailer

      Posts: 32.787

      Ze hebben zowel Norris als Piastri geprobeerd te halen een paar jaar geleden. Alleen wilden de heren niet.

      Ik snap de stap niet Als ze inderdaad Sainz willen halen... wat me sterk lijkt..., anders dan dat Sainz dan wordt gehaald als tweede rijder. Piastri is niet het type tweede rijder. Daarbij zit Norris redelijk op zijn prime. Piastri zit nog in de leeftijd dat hij kan groeien.

      Sainz begint langzaam aan de oude bok leeftijd te krijgen. Even gevraagd. Hij is nu 31. Eerhij gehaald wordt is hij 32 of 33. Dan nog een jaartje aanpassen..... Als McLaren aan de toekomst denkt, dan halen ze een oede jonge rijder. Die kan dan aansluiten achter Piastri of Norris en et stokje later overnemen.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 16:01
    • Patrace

      Posts: 6.707

      @Dale: nee, Russell zal toch proberen eerste rijder te worden en Charles te verslaan. Of dat lukt is een tweede, maar ongetwijfeld denkt hij sneller dan Charles te zijn.

      • + 1
      • 11 mei 2026 - 16:19
    • snailer

      Posts: 32.787

      Hij denkt sneller te zijn dan iedereen, Patrace. Maar dat is wel een goede instelling. Zelfvertrouwen hebben is goed. Maar zelfreflectie en zelfvertrouwen is beter.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 16:21
    • Patrace

      Posts: 6.707

      @snailer: Piastri zal nu wel willen vertrekken bij McLaren, denk ik. Want daar wordt Norris openlijk voorgetrokken door Brown.
      Dan weet je dat je geen eerlijke kans krijgt en kun je beter elders kijken. Mercedes lijkt me dan een prima plek voor hem. Maar ook daar zal hij met een voorkeurstalent te maken krijgen in Antonelli.

      • + 0
      • 11 mei 2026 - 16:26
  • Skoda F1

    Posts: 786

    "Na 4 seizoenen bij Ferrari koos de Spanjaard voor Williams"? Of eruit geknikkerd voor een publiciteit stunt! En ingeruild voor een ouwe geit

    • + 1
    • 11 mei 2026 - 16:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.341
  • Podiums 29
  • Grand Prix 236
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

