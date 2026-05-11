Carlos Sainz zou volgens Spaanse media nadenken over een opvallende terugkeer naar McLaren. De huidige Williams-coureur beleeft een moeizame periode bij de Britse renstal en zou via een clausule in zijn contract al na dit seizoen kunnen vertrekken. McLaren-CEO Zak Brown sluit een comeback van de Spanjaard bovendien niet uit.

Sainz reed eerder al voor McLaren in 2019 en 2020, waar hij een sterke indruk naliet en een hechte band opbouwde met Lando Norris. Na vier seizoenen bij Ferrari koos de Spanjaard voor een avontuur bij Williams, maar onder de nieuwe reglementen blijft het team voorlopig achter de verwachtingen hangen. Na vier races staat Sainz pas veertiende in het kampioenschap met amper vier punten.

Ontsnappingsclausule voedt geruchten

Volgens het Spaanse Marca beschikt Sainz over een ontsnappingsclausule in zijn meerjarige Williams-contract. Die bepaling zou hem toestaan om al na twee seizoenen te vertrekken, op voorwaarde dat een topteam aanklopt. Dat nieuws zet de deur open voor een mogelijke hereniging met McLaren, waar de contacten altijd warm zouden zijn gebleven.

Sainz onderhoudt nog altijd een goede relatie met Norris en zou ook naast het circuit geregeld tijd spenderen met Brown, onder meer op de golfbaan. De Amerikaan bevestigde dat de naam van de Spanjaard intern nog steeds hoog aangeschreven staat.

Brown tevreden met huidige line-up

Toch maakt de McLaren-topman meteen duidelijk dat een overstap niet meteen voor de hand ligt. Norris ligt nog vast tot minstens eind volgend seizoen, terwijl Oscar Piastri onlangs zijn contract verlengde tot en met 2028. Brown benadrukt dan ook dat hij tevreden is met zijn huidige rijdersduo.

Afgelopen week werd Oscar Piastri in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing. Aangezien Max Verstappen mogelijk gaat vertrekken bij de Oostenrijkse renstal, zouden Laurent Mekies en consorten de Australiër zien als een geschikte vervanger. Mocht die transfer daadwerkelijk plaatsvinden, heeft McLaren mogelijk met Sainz een een waardige opvolger.