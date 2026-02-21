Oscar Piastri heeft meer duidelijkheid gegeven over zijn samenwerking met Mark Webber. De voormalig Red Bull-coureur is de manager van Piastri, maar vorige week werd duidelijk dat hij meer op de achtergrond zal gaan opereren. Piastri heeft nu tekst en uitleg gegeven over deze verandering.

Piastri wordt al geruime tijd bijgestaan door voormalig Formule 1-coureur Webber. De twee Australiërs trokken gezamenlijk door de paddock, en Webber was elk raceweekend duidelijk aanwezig in de pitbox van McLaren. Piastri leek vorig jaar op weg naar de wereldtitel, maar zakte in de tweede seizoenshelft door het ijs. Hij werd uiteindelijk derde, en maakte een gebroken indruk.

Vorige week arriveerde Piastri in Bahrein zonder Webber aan zijn zijde. Hij werd gespot in het gezelschap van zijn voormalig Prema-engineer Pedro Matos en de Australische mental coach Emma Murray. Al snel werd duidelijk dat Webber wat minder aanwezig zou zijn, en er gingen zelfs verhalen rond over de rol die McLaren hierbij zou hebben gespeeld.

Waarom is dit besluit genomen?

Piastri werd afgelopen week tijdens de tweede testweek in Bahrein gevraagd naar deze verandering. In gesprek met de internationale media werd Piastri gevraagd of er een specifiek moment was dat tot dit besluit heeft geleid: "Er was niet echt iets specifieks, we hebben gewoon besloten dat de dingen er een beetje anders uit gaan zien."

Blijft Webber betrokken?

Webber zal nog steeds een grote rol blijven spelen bij de loopbaan van Piastri, maar zal nu veel meer op de achtergrond gaan fungeren. Piastri doet daar niet moeilijk over: "Mark is nog steeds heel betrokken en ik heb in de afgelopen weken heel erg veel contact met hem gehad. Hij zal alleen niet zoveel meer op de baan aanwezig zijn. Dat is gewoon wat er nu gaat gebeuren. Maar ja, er was niet echt iets specifieks wat heeft geleid tot dit besluit."

Of Webber over twee weken aanwezig is bij de start van het seizoen, is nog niet duidelijk. Dan wordt het nieuwe Formule 1-tijdperk afgetrapt met de Grand Prix van Australië op het circuit van Albert Park in Melbourne, het is de thuisrace van Piastri.