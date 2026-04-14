'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

Het gonst momenteel van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en die geluiden zijn door het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase alsmaar luider geworden. Ralf Schumacher brengt Verstappen nu weer in verband met McLaren.

Vorige week werd duidelijk dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase Red Bull gaat verruilen voor McLaren. Het was een enorme schok, maar alhoewel de move van Lambiase los lijkt te staan van de toekomst van Verstappen, heeft het wel voor extra speculatie gezorgd. Verstappens naam valt nu ook bij McLaren, maar of dat een logische optie zou zijn, valt vooralsnog te bezien.

Kan Verstappen overstappen naar McLaren?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher schetst in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports twee scenario's: "Ik verwacht dat Max zich volgend jaar anders zal gaan positioneren. Dat kan dan twee dingen gaan betekenen: of hij vertrekt bij Red Bull en verlaat de sport helemaal, want hij kan maar niet stoppen met praten over hoe saai hij de Formule 1 nu vindt."

Schumachers tweede scenario is opvallender: "Of hij gaat nu met zijn engineer mee naar het team van McLaren, wat zou betekenen dat er bij McLaren ook gesprekken worden gevoerd over een vertrek van Oscar Piastri naar Red Bull. Dat is iets wat we wel vaker hebben gezien."

Wat gaat er gebeuren?

Verstappen heeft zelf nog niet gereageerd op alle speculatie over zijn toekomst en het vertrek van Lambiase. Wel lijkt het duidelijk dat hij de sleutel van de rijdersmarkt in handen heeft. Veel coureurs lopen eind dit seizoen uit hun contract, en als Verstappen echt vertrekt, dan moet Red Bull op zoek gaan naar een geschikte vervanger. 

Na afloop van de Japanse Grand Prix leek men zich bij Red Bull echter nog geen zorgen te maken over de toekomst. Teambaas Laurent Mekies wil dat ze de auto gaan verbeteren, en ze verwachten dat Verstappen dan ook positiever zal gaan reageren.

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.013

    Ome Ralf gaat steeds meer op dun dieje van Plooij lijken....er komt alleen maar poep uit hun bakkes....in geval van Ralf kan ik me daar wel iets bij voorstellen.

    • + 5
    • 14 apr 2026 - 13:03
    • The Wolf

      Posts: 605

      Ja logisch. Nogal Wiedes. Als het langs de achterkant de hele tijd wordt doorgeduwd, komt het er langs de bovenkant weer uit, Jos the Boss gaf met de knuppel het laatste zetje...

      • + 2
      • 14 apr 2026 - 13:15
    • dutchiceman

      Posts: 5.600

      Goor

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 13:56
  • Need5Speed

    Posts: 3.677

    Maar maar maar... Ralf kan dit toch helemaal niet weten? Hij gokt maar wat. Het zou weleens zo kunnen uitpakken maar dat is dan toevallig.

    De hamvraag is natuurlijk: wat vindt Montoya hiervan? Die weet het namelijk ook niet dus die moet je natuurlijk hebben.

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 13:27
    • Kubica

      Posts: 5.693

      Montoya is hierover nog met Sjaak V aan het bakkeleien ..

      • + 1
      • 14 apr 2026 - 14:32
  • Bertrand Gachot

    Posts: 473

    Wat zijn dit voor tegenstrijdige berichten, volgens “ el dentisto” was het een done deal en had hij allang bij Mb Amg pertronas getekend!

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 13:28
  • Klus

    Posts: 2.449

    Ik zou altijd Mercedes boven McLaren verkiezen.

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 13:37
  • Skoda F1

    Posts: 683

    Bovendien van ruilen komt huilen!..

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 14:06
  • Larry Perkins

    Posts: 64.294

    Jos reageert kort en bondig op de uitspraken van Ralf: "Heb ik al gezegd dat Ralf veel bullshit praat?"

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 14:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

