Het gonst momenteel van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en die geluiden zijn door het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase alsmaar luider geworden. Ralf Schumacher brengt Verstappen nu weer in verband met McLaren.

Vorige week werd duidelijk dat Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase Red Bull gaat verruilen voor McLaren. Het was een enorme schok, maar alhoewel de move van Lambiase los lijkt te staan van de toekomst van Verstappen, heeft het wel voor extra speculatie gezorgd. Verstappens naam valt nu ook bij McLaren, maar of dat een logische optie zou zijn, valt vooralsnog te bezien.

Kan Verstappen overstappen naar McLaren?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher schetst in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports twee scenario's: "Ik verwacht dat Max zich volgend jaar anders zal gaan positioneren. Dat kan dan twee dingen gaan betekenen: of hij vertrekt bij Red Bull en verlaat de sport helemaal, want hij kan maar niet stoppen met praten over hoe saai hij de Formule 1 nu vindt."

Schumachers tweede scenario is opvallender: "Of hij gaat nu met zijn engineer mee naar het team van McLaren, wat zou betekenen dat er bij McLaren ook gesprekken worden gevoerd over een vertrek van Oscar Piastri naar Red Bull. Dat is iets wat we wel vaker hebben gezien."

Wat gaat er gebeuren?

Verstappen heeft zelf nog niet gereageerd op alle speculatie over zijn toekomst en het vertrek van Lambiase. Wel lijkt het duidelijk dat hij de sleutel van de rijdersmarkt in handen heeft. Veel coureurs lopen eind dit seizoen uit hun contract, en als Verstappen echt vertrekt, dan moet Red Bull op zoek gaan naar een geschikte vervanger.

Na afloop van de Japanse Grand Prix leek men zich bij Red Bull echter nog geen zorgen te maken over de toekomst. Teambaas Laurent Mekies wil dat ze de auto gaan verbeteren, en ze verwachten dat Verstappen dan ook positiever zal gaan reageren.