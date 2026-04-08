user icon
icon

Piastri denkt Mercedes te kunnen verslaan: "We gaan de juiste kant op"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes blijft voorlopig de maatstaf in het Formule 1-seizoen 2026, met zeges in alle drie de Grands Prix én de Sprint in China. Toch ziet Oscar Piastri licht aan het einde van de tunnel voor McLaren na een bemoedigend weekend in Japan.

De Australiër was op Suzuka de dichtste belager van winnaar Kimi Antonelli en haalde zichtbaar vertrouwen uit zijn optreden. Zeker na een moeizame seizoensstart, waarin McLaren worstelde met zowel snelheid als betrouwbaarheid.

Meer over Oscar Piastri Formule 1-grid gewaarschuwd: "Dit is de beste versie van Piastri"

Formule 1-grid gewaarschuwd: "Dit is de beste versie van Piastri"

5 apr
 McLaren lovend over Piastri: "Beste versie van zichzelf"

McLaren lovend over Piastri: "Beste versie van zichzelf"

1 apr

‘Mercedes is absoluut te kloppen’

Piastri ziet ondanks de dominantie van Mercedes kansen om het gat te dichten. Volgens hem is het hebben van de snelste auto geen garantie voor succes.

“Ja, ze zijn te verslaan,” stelt hij resoluut F1.com nadat hij als tweede over de streep kwam in Japan. “We hebben vorig jaar al gezien dat je met de beste auto nog steeds op een extreem hoog niveau moet presteren. En ik denk dat wij dat vandaag goed hebben gedaan.”

De McLaren-coureur wijst erop dat het verschil langzaam kleiner wordt. “Het is interessant om te zien dat wanneer iemand anders de snelste auto heeft, het ineens niet zo eenvoudig meer is. Het feit dat ik George Russell zo lang achter me kon houden, geeft echt vertrouwen.”

‘We hebben nog een flinke achterstand’

In Japan kende Piastri een sterke openingsfase door beide Mercedessen te passeren en lange tijd aan de leiding te rijden. Hoewel hij het tempo niet volledig kon doortrekken, liet hij zien dat McLaren stappen zet.

Toch blijft de realiteit volgens hem hard. “We hebben dit weekend eigenlijk alles goed gedaan, maar we werden nog steeds met vijftien seconden geklopt,” erkent hij. “Dat betekent dat we nog een behoorlijk gat moeten dichten.”

De ambitie is echter duidelijk. “Ik heb er vertrouwen in dat we daar kunnen komen, maar we hebben nog werk te doen. Dit geeft ons in ieder geval de bevestiging dat we de juiste kant op gaan.”

The Wolf

Posts: 561

Ach zodra hij het spelletje niet meer leuk vind dan gaat hij alles en iedereen lopen afdreigen, ik stop ermee, haal m'n vader erbij, met een stuk hout, enfin... altijd hetzelfde riedeltje........ als Wolf het op gpvandaag niet leuk meer vind dan gaat hij toch ook niet alle forummers bedreigen?

  • 1
  • 8 apr 2026 - 09:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.166

    Piastri: "En ik denk dat wij dat vandaag goed hebben gedaan.”

    Krijg nou tieten!

    Was er vanochtend weer een GP op Suzuka? Niets van meegekregen...

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 09:32
    • Larry Perkins

      Posts: 64.166

      Max kwam zeker weer met zijn riedeltje aan dreigementen...

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 09:34
    • Pietje Bell

      Posts: 34.181

      Dat zijn geen drei-ge-men-ten. Hij stopt met de F1 als er niets verandert
      en hij er dus geen lol meer aan beleeft.

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 09:48
    • The Wolf

      Posts: 562

      Ach zodra hij het spelletje niet meer leuk vind dan gaat hij alles en iedereen lopen afdreigen, ik stop ermee, haal m'n vader erbij, met een stuk hout, enfin... altijd hetzelfde riedeltje........ als Wolf het op gpvandaag niet leuk meer vind dan gaat hij toch ook niet alle forummers bedreigen?

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 09:52
    • Larry Perkins

      Posts: 64.166

      • + 0
      • + 0
      • 8 apr 2026 - 10:04
    • Larry Perkins

      Posts: 64.166

      Thanx @The Wolf!

      Zelf bemoei ik me liever niet met jouw vriendenkring...

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 10:21
  • Politik

    Posts: 9.907

    Piastri was in Japan zeker de verrassing van het weekend wat mij betreft.
    Nu eerst maar eens afwachten of dat door het circuit kwam of dat Mclaren echt stapjes zet.

    Als dat laatste het geval is, dan moet het haast wel door het optimaliseren van de PU zijn, want aerodynamische updates heeft Mclaren nog niet gebracht dit jaar.

    Lijkt er trouwens ook weer een beetje op neer te gaan komen dat de voorste auto opnieuw een behoorlijk voordeel heeft in vrije lucht.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 10:10
    • f(1)orum

      Posts: 9.937

      McLaren leert nu meer en meer om de Benz PU te optimaliseren. Ze klaagden eerst dat ze niet op tijd de nieuwste versie van de PU hadden ontvangen en dat klopt ook. Ze hadden toen ook qua (prestatie)data een achterstand en met het wegvallen van Piastri (2x) en Norris ontbrak ook veel race data. Toch zijn ze nu inmiddels wel in staat om de settings van de PU beter en beter te tunen en dus komen ze nu wel dichter bij Benz.

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 10:16
    • Golf-GTI

      Posts: 1.702

      McLaren was de verassing waarbij Lando de tegenvaller was…

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 10:23
    • Politik

      Posts: 9.907

      Klopt, Mclaren kan nog kennis en ervaring verzamelen, waar Mercedes al over beschikt.

      Wat betreft Norris; die moest heel veel trainingstijd en dus voorbereidingstijd missen, wat terug te zien was in zijn prestaties.

      Juist met nieuwe regelementen hakt een gebrek aan trainingstijd er extra hard in.
      Dus ik zou niet direct van een tegenvallende Norris willen spreken.

      Laten we die beoordeling maken, als hij een weekend heeft zonder problemen en zich optimaal voor kan bereiden.

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 11:05
    • Golf-GTI

      Posts: 1.702

      Dan gaan we het verder zien of Norris gelijk kan trekken met Piastri of zelfs er overheen…

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 11:15

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 802
  • Podiums 26
  • Grand Prix 72
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar