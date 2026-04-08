Mercedes blijft voorlopig de maatstaf in het Formule 1-seizoen 2026, met zeges in alle drie de Grands Prix én de Sprint in China. Toch ziet Oscar Piastri licht aan het einde van de tunnel voor McLaren na een bemoedigend weekend in Japan.

De Australiër was op Suzuka de dichtste belager van winnaar Kimi Antonelli en haalde zichtbaar vertrouwen uit zijn optreden. Zeker na een moeizame seizoensstart, waarin McLaren worstelde met zowel snelheid als betrouwbaarheid.

‘Mercedes is absoluut te kloppen’

Piastri ziet ondanks de dominantie van Mercedes kansen om het gat te dichten. Volgens hem is het hebben van de snelste auto geen garantie voor succes.

“Ja, ze zijn te verslaan,” stelt hij resoluut F1.com nadat hij als tweede over de streep kwam in Japan. “We hebben vorig jaar al gezien dat je met de beste auto nog steeds op een extreem hoog niveau moet presteren. En ik denk dat wij dat vandaag goed hebben gedaan.”

De McLaren-coureur wijst erop dat het verschil langzaam kleiner wordt. “Het is interessant om te zien dat wanneer iemand anders de snelste auto heeft, het ineens niet zo eenvoudig meer is. Het feit dat ik George Russell zo lang achter me kon houden, geeft echt vertrouwen.”

‘We hebben nog een flinke achterstand’

In Japan kende Piastri een sterke openingsfase door beide Mercedessen te passeren en lange tijd aan de leiding te rijden. Hoewel hij het tempo niet volledig kon doortrekken, liet hij zien dat McLaren stappen zet.

Toch blijft de realiteit volgens hem hard. “We hebben dit weekend eigenlijk alles goed gedaan, maar we werden nog steeds met vijftien seconden geklopt,” erkent hij. “Dat betekent dat we nog een behoorlijk gat moeten dichten.”

De ambitie is echter duidelijk. “Ik heb er vertrouwen in dat we daar kunnen komen, maar we hebben nog werk te doen. Dit geeft ons in ieder geval de bevestiging dat we de juiste kant op gaan.”