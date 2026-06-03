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Sainz opnieuw in beeld bij Red Bull: "Maar dat heeft hij niet meegemaakt"

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Sainz opnieuw in beeld bij Red Bull: "Maar dat heeft hij niet meegemaakt"

Carlos Sainz behaalt met Williams nog altijd niet de resultaten waar hij op hoopte toen hij Ferrari verliet voor de legendarische renstal. De manager van Sainz heeft al op de deur van Red Bull Racing geklopt voor een mogelijke overstap. Hiermee zou Sainz opnieuw de teamgenoot van Max Verstappen kunnen worden, mocht Verstappen blijven bij het team.

Williams is zichzelf opnieuw aan het opbouwen en vorig seizoen liet Sainz het potentieel van het team zien door twee keer op het podium te eindigen. Ook dit seizoen is de Spanjaard niet sterk begonnen en in de eerste vijf races heeft hij nog maar zes punten behaald. Hij is daarmee dan ook drie keer negende geworden. 

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Verstappen vertrekt mogelijk

De soap rondom een vertrek van Verstappen bij Red Bull is weer nieuw leven ingeblazen, waardoor Sainz mogelijk een kans maakt bij Red Bull. De Spanjaard is opgegroeid als Red Bull-junior en is meerdere seizoenen uitgekomen voor Toro Rosso, momenteel Racing Bulls. De Italiaanse journalist Roberto Chinchero vertelt via de Italiaanse tak van Motorsport dat Sainz mogelijk vertrekt bij Williams. 

Piastri kan vertrekken naar Red Bull

"Er is ook nog het bod van Carlos. Natuurlijk heeft zijn manager ook al bij Red Bull aangeklopt, maar ik ben er 100% klaar voor om erop te wedden", aldus de journalist. Oscar Piastri kan echter ook de overstap gaan maken naar Red Bull. Momenteel zit de Australiër op zijn plek bij McLaren, maar als Verstappen vertrekt bij Red Bull kunnen de twee coureurs zomaar van zitje ruilen. 

Ook Chinchero ziet dat Piastri een mogelijke coureur is om het vertrek van Verstappen op te vangen. "Het klopt dat Sainz in sommige opzichten meer ervaring heeft, maar in andere opzichten heeft Oscar die bijzondere sfeer die je ervaart tijdens een kampioenschapsgevecht al wel meegemaakt."

Sainz heeft bij Ferrari gezeten, maar nooit meegedaan om de titel. "Sainz heeft dat nog nooit meegemaakt in de Formule 1. Hij heeft al wel die felle, directe gevechten meegemaakt waarin je oog in oog staat met je teamgenoot."

De toekomst is belangrijk

Red Bull moet de afweging maken welke coureur het beste bij het team past. Er wordt dan wel veel gespeculeerd over Verstappen, maar er is nog helemaal niets bevestigd. Hierdoor moeten zij kijken of Sainz of Piastri een teamgenoot of vervanger gaat worden. "In dat geval vind ik Sainz, met name bij Red Bull, niet de juiste persoon om naast Verstappen te zetten. Er spelen dus veel factoren mee; het is een goede vraag, maar er worden momenteel nogal wat zaken besproken."

Larry Perkins

Posts: 65.432

[b] Opinie: [/b] Silly SEASON of silly YEAR (silly MEDIA)?

Het wordt m.i. tijd dat ‘we’ silly season gaan herdefiniëren, of beter gezegd in tweeën opdelen.
Oorspronkelijk stond silly season daadwerkelijk voor het SEIZOEN waarin onderhandelingen en contractaankondigingen van de coureurs p... [Lees verder]

  • 2
  • 3 jun 2026 - 09:10
F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Oscar Piastri Williams McLaren Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.429

    Opinie: Silly SEASON of silly YEAR (silly MEDIA)?

    Het wordt m.i. tijd dat ‘we’ silly season gaan herdefiniëren, of beter gezegd in tweeën opdelen.
    Oorspronkelijk stond silly season daadwerkelijk voor het SEIZOEN waarin onderhandelingen en contractaankondigingen van de coureurs plaatsvonden met (officiële) persberichten van teams en coureurs, te weten de ZOMER(stop).

    Maar omdat silly season voor de media een super belangrijk verdienmodel is, begint silly season elk jaar eerder, dit jaar begon de geruchtenstroom al in januari en nam daarna qua intensiteit alleen maar toe. Dat leidt tot constante speculatie over welke coureurs van team zullen wisselen of de sport zullen verlaten.
    Wat betreft kwam Verstappen zijn deelname aan De 24 uur van de Nürburgring als een bijzonder welkome onderbreking van de stroom aan geneuzelberichten over eventuele rijderswisselingen, etc.

    Echter, het zeer geslaagde evenement was nog niet voorbij of de (nep)media had weer dollartekens in de ogen en rekende erop dat ‘wij’ als F1-fans er wel intrappen, maar het overgrote merendeel van de - elkaar vaak tegensprekende - roddels en achterklap kan zo rechtstreeks de prullenmand in!

    Kortom, de bagger waarmee de meeste media komen opdraven kan het beste silly YEAR (of silly MEDIA) worden genoemd en de periode waarin teams en coureurs zelf naar buiten treden met transfernieuws (het echte nieuws!) kan men dan silly SEASON blijven noemen.

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 09:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Williams
Williams
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