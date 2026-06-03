Carlos Sainz behaalt met Williams nog altijd niet de resultaten waar hij op hoopte toen hij Ferrari verliet voor de legendarische renstal. De manager van Sainz heeft al op de deur van Red Bull Racing geklopt voor een mogelijke overstap. Hiermee zou Sainz opnieuw de teamgenoot van Max Verstappen kunnen worden, mocht Verstappen blijven bij het team.

Williams is zichzelf opnieuw aan het opbouwen en vorig seizoen liet Sainz het potentieel van het team zien door twee keer op het podium te eindigen. Ook dit seizoen is de Spanjaard niet sterk begonnen en in de eerste vijf races heeft hij nog maar zes punten behaald. Hij is daarmee dan ook drie keer negende geworden.

Verstappen vertrekt mogelijk

De soap rondom een vertrek van Verstappen bij Red Bull is weer nieuw leven ingeblazen, waardoor Sainz mogelijk een kans maakt bij Red Bull. De Spanjaard is opgegroeid als Red Bull-junior en is meerdere seizoenen uitgekomen voor Toro Rosso, momenteel Racing Bulls. De Italiaanse journalist Roberto Chinchero vertelt via de Italiaanse tak van Motorsport dat Sainz mogelijk vertrekt bij Williams.

Piastri kan vertrekken naar Red Bull

"Er is ook nog het bod van Carlos. Natuurlijk heeft zijn manager ook al bij Red Bull aangeklopt, maar ik ben er 100% klaar voor om erop te wedden", aldus de journalist. Oscar Piastri kan echter ook de overstap gaan maken naar Red Bull. Momenteel zit de Australiër op zijn plek bij McLaren, maar als Verstappen vertrekt bij Red Bull kunnen de twee coureurs zomaar van zitje ruilen.

Ook Chinchero ziet dat Piastri een mogelijke coureur is om het vertrek van Verstappen op te vangen. "Het klopt dat Sainz in sommige opzichten meer ervaring heeft, maar in andere opzichten heeft Oscar die bijzondere sfeer die je ervaart tijdens een kampioenschapsgevecht al wel meegemaakt."

Sainz heeft bij Ferrari gezeten, maar nooit meegedaan om de titel. "Sainz heeft dat nog nooit meegemaakt in de Formule 1. Hij heeft al wel die felle, directe gevechten meegemaakt waarin je oog in oog staat met je teamgenoot."

De toekomst is belangrijk

Red Bull moet de afweging maken welke coureur het beste bij het team past. Er wordt dan wel veel gespeculeerd over Verstappen, maar er is nog helemaal niets bevestigd. Hierdoor moeten zij kijken of Sainz of Piastri een teamgenoot of vervanger gaat worden. "In dat geval vind ik Sainz, met name bij Red Bull, niet de juiste persoon om naast Verstappen te zetten. Er spelen dus veel factoren mee; het is een goede vraag, maar er worden momenteel nogal wat zaken besproken."