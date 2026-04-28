Oscar Piastri greep vorig jaar net naast de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër verloor het titelduel van zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen, en wil dit jaar beter presteren. Vooralsnog heeft hij het lastig, maar hij vindt zichzelf wél klaar voor de titel.

Piastri begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Nadat hij vorig jaar ver terugviel na de zomerstop, wilde hij nu echt laten zien tot wat hij in staat is. In Australië en China kon hij echter niet starten door een crash en technische problemen, maar in Japan stond hij wel direct op het podium. Aankomend weekend zal hij in Miami weer gaan jagen op een goed resultaat, want hij droomt nog altijd van de titel.

Is Piastri titelmateriaal?

Piastri leek vorig jaar klaar voor de titel, maar daar bestaat nu toch wat twijfel over. In de High Performance Podcast komt hij met een 'realistisch' antwoord op de vraag of hij klaar is voor een wereldtitel: "Ik denk het wel, ja. Ik ben misschien een beetje anders, omdat ik niet zoveel tijd besteed aan het nadenken over hypothetische scenario's. Ik wil graag wereldkampioen worden in de Formule 1, maar ik probeer het wel te bekijken vanuit een realistisch oogpunt."

"Het is een combinatie. Ik moet mijn werk doen. Maar in deze sport is het zo dat, of je het nu leuk vindt of niet, als je niet de auto hebt om dit doel te bereiken, je nog altijd kan geloven dat je wereldkampioen gaat worden. Maar als je niet één van de beste auto's hebt, dan kun je nog zo hard geloven dat het gaat gebeuren, maar de kans is dan niet groot dat het echt gaat gebeuren."

Realistisch blijven

Piastri wil dan ook niet gaan roepen dat hij vol voor de titel gaat. Het zit in zijn natuur: "Voor mij ligt dat meer aan waar ik vandaan kom. Dat gevoel van realisme. Ik geloof er sterk in dat je het maximale moet halen uit wat je hebt."