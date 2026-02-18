user icon
Webber neemt afstand van Piastri: 'Spanningen met McLaren lopen op'

Oscar Piastri voert in 2026 enkele opvallende wijzigingen door binnen zijn persoonlijke entourage. Volgens meerdere bronnen krijgt oud-coureur en manager Mark Webber een minder zichtbare rol en zal hij minder vaak aanwezig zijn op de verschillende Grands Prix. Naar verluidt zouden de spanningen met McLaren, langzaam aan het oplopen zijn.

De beslissing zou niet louter praktisch zijn. Achter de schermen gonst het immers van de geruchten over spanningen tussen het kamp-Piastri en McLaren, waarbij meermaals werd gesuggereerd dat teamgenoot Lando Norris in de titelstrijd een streepje voor had. Uiteindelijk trok de Brit aan het langste eind en wist hij in Abu Dhabi afgelopen jaar, de titel binnen te hengelen.

Webber blijft manager, maar verdwijnt uit de schijnwerpers

Webber en zijn partner Ann Neal blijven wel degelijk verantwoordelijk voor de carrière van Piastri. Alleen zal de Australiër dit seizoen minder prominent aanwezig zijn in de paddock, zoals al eerder aangegeven. Waar hij vorig jaar nog vaak naast zijn pupil opdook, kiest hij nu nadrukkelijk voor een rol achter de schermen.

Op het circuit krijgt Piastri voortaan ondersteuning van zijn voormalige race-ingenieur Pedro Matos. Webber zelf zou zich vooral focussen op commerciële dossiers en strategische beslissingen buiten het raceweekend om.

McLaren zou reorganisatie hebben aangemoedigd

Volgens het Duitse medium F1-Insider is de herschikking niet enkel sportief ingegeven. Op advies van McLaren zou Piastri hebben beslist om de structuur rond hem te hertekenen. Het management van de Australiër liet vorig seizoen immers uitschijnen dat Norris binnen het team een voorkeursbehandeling genoot, wat voor wrevel zorgde.

Op het hoogtepunt van die spanningen doken zelfs geruchten op over een mogelijke transfer van Piastri. Binnen McLaren werd dat allerminst geapprecieerd. In de paddock klonk bovendien dat de relatie tussen Webber en CEO Zak Brownbekoeld was. Het team zou daarop subtiele maar duidelijke druk hebben gezet om de entourage rond Piastri op en rond het circuit te herstructureren.

Dale U

Posts: 1.819

Oscar ligt in scheiding met McLaren, hoeft niet veel meer te gebeuren dit seizoen. McLaren had denk ik teveel last van Webber.

  • 3
  18 feb 2026 - 10:02
Reacties (4)

  • Dale U

    Posts: 1.819

    Oscar ligt in scheiding met McLaren, hoeft niet veel meer te gebeuren dit seizoen. McLaren had denk ik teveel last van Webber.

    • + 3
    • 18 feb 2026 - 10:02
    Politik

      Posts: 9.733

      Ik denk het juist niet.
      Gegeven dat Piastri gehoor heeft gegeven aan het verzoek van Mclaren om zijn management te herstructureren, wijst niet op een scheiding, maar juist op een sterkere samenwerking.

      Uit zijn tijd als coureur weet ik hoe temperamentvol Webber kan zijn. Die houding werkt niet altijd constructief en ik denk dat Mclaren Piastri daar wel.eens op gewezen kan hebben.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 10:50
    Dale U

      Posts: 1.819

      @Politik het zou idd kunnen en ik weet dat Webber het gif heeft, wat Oscar volgens mij een beetje mist. Mss hoopt Oscar op beterschap van McLaren dit seizoen. Zijn opties, wat betreft andere teams dit seizoen zijn er niet, dus hij heeft ook 25.000.000 redenen om te blijven. Ik denk wel dat er in 2027 de nodige potentiële opties zich zullen aandienen voor hem. Mogelijk AM of Audi iets voor hem.....weet hij tevens hoe deze teams er dan voorstaan. We gaan ut meemaken.

      • + 2
      • 18 feb 2026 - 11:31
    HermanInDeZon

      Posts: 639

      @Dale Ik weet nog niet zo of Oscar "het gif" niet heeft. Naar de media toe is hij heel kalm en rustig maar ik ben er vrij zeker van dat hij echt wel enorm ambitieus is en het zou me niet verbazen moest hij intern behoorlijk wat vaker met de vuist op tafel slaan dan je zou denken.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 12:50

