Oscar Piastri voert in 2026 enkele opvallende wijzigingen door binnen zijn persoonlijke entourage. Volgens meerdere bronnen krijgt oud-coureur en manager Mark Webber een minder zichtbare rol en zal hij minder vaak aanwezig zijn op de verschillende Grands Prix. Naar verluidt zouden de spanningen met McLaren, langzaam aan het oplopen zijn.

De beslissing zou niet louter praktisch zijn. Achter de schermen gonst het immers van de geruchten over spanningen tussen het kamp-Piastri en McLaren, waarbij meermaals werd gesuggereerd dat teamgenoot Lando Norris in de titelstrijd een streepje voor had. Uiteindelijk trok de Brit aan het langste eind en wist hij in Abu Dhabi afgelopen jaar, de titel binnen te hengelen.

Webber blijft manager, maar verdwijnt uit de schijnwerpers

Webber en zijn partner Ann Neal blijven wel degelijk verantwoordelijk voor de carrière van Piastri. Alleen zal de Australiër dit seizoen minder prominent aanwezig zijn in de paddock, zoals al eerder aangegeven. Waar hij vorig jaar nog vaak naast zijn pupil opdook, kiest hij nu nadrukkelijk voor een rol achter de schermen.

Op het circuit krijgt Piastri voortaan ondersteuning van zijn voormalige race-ingenieur Pedro Matos. Webber zelf zou zich vooral focussen op commerciële dossiers en strategische beslissingen buiten het raceweekend om.

McLaren zou reorganisatie hebben aangemoedigd

Volgens het Duitse medium F1-Insider is de herschikking niet enkel sportief ingegeven. Op advies van McLaren zou Piastri hebben beslist om de structuur rond hem te hertekenen. Het management van de Australiër liet vorig seizoen immers uitschijnen dat Norris binnen het team een voorkeursbehandeling genoot, wat voor wrevel zorgde.

Op het hoogtepunt van die spanningen doken zelfs geruchten op over een mogelijke transfer van Piastri. Binnen McLaren werd dat allerminst geapprecieerd. In de paddock klonk bovendien dat de relatie tussen Webber en CEO Zak Brownbekoeld was. Het team zou daarop subtiele maar duidelijke druk hebben gezet om de entourage rond Piastri op en rond het circuit te herstructureren.