Max Verstappen hintte in de afgelopen weken regelmatig op een vertrek uit de Formule 1. Als het echt zover komt, moet zijn team Red Bull snel op zoek gaan naar een nieuwe stercoureur. Volgens James Hinchcliffe moeten ze aankloppen bij huidig McLaren-coureur Oscar Piastri.

Verstappen is helemaal klaar met de huidige F1-regels, en liet in Japan doorschemeren dat hij serieus nadenkt over een vertrek uit de sport. Bij Red Bull maakten ze zich nog geen zorgen, maar als Verstappen echt stopt, dan hebben ze een probleem. Hij is het uithangbord van het team, en ze hebben alles aangepast op de Nederlander.

Piastri de geschikte kandidaat?

Volgens voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe moet Red Bull naar Piastri kijken. De Australiër rijdt nu nog voor McLaren, waar hij dezelfde kansen krijgt als Lando Norris. In de F1 Nation Podcast legt Hinchcliffe zijn mening uit: "Ik geloof niet echt in het narratief dat McLaren Lando's team is, maar Oscar zit er nog niet zo lang als hij, en de loyaliteit is misschien niet zo groot. Hij kwam bij dat team toen ze nog niet helemaal aan kop reden, en maakte deel uit van het proces om ze weer terug aan de top te brengen."

Is dit een goed plan voor Piastri?

Hinchcliffe is van mening dat een overstap naar Red Bull goed zou zijn voor Piastri. De Canadese analist gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk niet dat het idee om over te stappen naar Red Bull in hun huidige staat hem angst zal inboezemen. Misschien vindt hij het juist prettig om in een team te zitten dat een structuur met een nummer één en een nummer twee hanteert, en als dat in zijn contract wordt opgenomen, is dat dan net zo goed of zelfs beter dan de gedeelde nummer één zijn bij McLaren?"

Waarom is een transfer nog niet aan de orde?

Vooralsnog is er geen sprake van een eventuele overstap van Piastri. Verstappens dreigementen zijn vooralsnog bij woorden gebleven, en hij beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull. Als de prestaties blijven tegenvallen en de F1-regels niet veranderen, dan kan de zaak snel gaan veranderen.