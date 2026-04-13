Piastri getipt als Red Bull-vervanger Verstappen

Max Verstappen hintte in de afgelopen weken regelmatig op een vertrek uit de Formule 1. Als het echt zover komt, moet zijn team Red Bull snel op zoek gaan naar een nieuwe stercoureur. Volgens James Hinchcliffe moeten ze aankloppen bij huidig McLaren-coureur Oscar Piastri.

Verstappen is helemaal klaar met de huidige F1-regels, en liet in Japan doorschemeren dat hij serieus nadenkt over een vertrek uit de sport. Bij Red Bull maakten ze zich nog geen zorgen, maar als Verstappen echt stopt, dan hebben ze een probleem. Hij is het uithangbord van het team, en ze hebben alles aangepast op de Nederlander.

Piastri de geschikte kandidaat?

Volgens voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe moet Red Bull naar Piastri kijken. De Australiër rijdt nu nog voor McLaren, waar hij dezelfde kansen krijgt als Lando Norris. In de F1 Nation Podcast legt Hinchcliffe zijn mening uit: "Ik geloof niet echt in het narratief dat McLaren Lando's team is, maar Oscar zit er nog niet zo lang als hij, en de loyaliteit is misschien niet zo groot. Hij kwam bij dat team toen ze nog niet helemaal aan kop reden, en maakte deel uit van het proces om ze weer terug aan de top te brengen."

Is dit een goed plan voor Piastri?

Hinchcliffe is van mening dat een overstap naar Red Bull goed zou zijn voor Piastri. De Canadese analist gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk niet dat het idee om over te stappen naar Red Bull in hun huidige staat hem angst zal inboezemen. Misschien vindt hij het juist prettig om in een team te zitten dat een structuur met een nummer één en een nummer twee hanteert, en als dat in zijn contract wordt opgenomen, is dat dan net zo goed of zelfs beter dan de gedeelde nummer één zijn bij McLaren?"

Waarom is een transfer nog niet aan de orde?

Vooralsnog is er geen sprake van een eventuele overstap van Piastri. Verstappens dreigementen zijn vooralsnog bij woorden gebleven, en hij beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull. Als de prestaties blijven tegenvallen en de F1-regels niet veranderen, dan kan de zaak snel gaan veranderen.

F1 Nieuws Max Verstappen Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.993

    Waarom zou je overstappen naar 'n team wat in de middenmoot rijdt.
    De Canadees James Hinchcliffe woont te dicht bij de Amerikaanse grens denk.

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 10:11
    • The Wolf

      Posts: 583

      James unhinged-cliff

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 10:32

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

