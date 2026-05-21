Brown laat zich uit over McLaren-toekomst Piastri

McLaren-CEO Zak Brown heeft zich voor het eerst uitgelaten over de geruchten over de rijdersmarkt. Brown wuift de verhalen over Max Verstappen weg, terwijl hij zijn schouders ophaalt over de verhalen dat Red Bull interesse zou hebben in zijn coureur Oscar Piastri. Hij vindt dat meer dan logisch.

Het gonst al weken van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Als hij daadwerkelijk vertrekt bij Red Bull, dan moet het team op zoek gaan naar een nieuwe stercoureur. Eén naam die in de afgelopen maanden in verband werd gebracht met Red Bull, is die van McLaren-coureur Oscar Piastri. De Australiër wordt door sommigen zelfs gezien als de topfavoriet om Verstappen op te volgen.

Wat is er aan de hand met Piastri?

McLaren-CEO Zak Brown maakt zich daar helemaal geen zorgen over. In een interview met The Athletic reageert de Amerikaan op de Red Bull-geruchten over Piastri: "Ik denk dat er geen team op de grid is dat Oscar en Lando Norris graag als coureurs zou willen hebben."

Hoe kijkt Brown naar zijn team?

Het zijn opvallende woorden van Brown, die met McLaren zelf aast op de best mogelijke mensen. Zo werd recent het contracteren van Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase aangekondigd, terwijl Brown niets wil zeggen over de mogelijke interesse in Verstappen zelf.

Hij is vooral heel erg blij met Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris: "Het eerste wat je bovenaan je boodschappenlijstje zet, zijn de beste coureurs in de wereld. Ja, je moet ze de juiste uitrusting geven om te kunnen leveren, maar ik denk dat het zo close is in onze sport, dat je zelfs met de beste auto geen voordeel hebt en je niet de beste coureurs nodig hebt om het kampioenschap te winnen."

Heeft McLaren de beste coureurs?

Volgens Brown heeft McLaren op dit moment wél de beste coureurs in de Formule 1. De Amerikaan is enorm enthousiast over Piastri en Norris, en dat mag iedereen weten: "In alle raceseries waarin wij actief zijn, is het het belangrijkste doel om de best mogelijke coureursbezetting te hebben. Ik zou die van ons echter niet willen ruilen voor een andere line-up op de grid."

  • Kampsie

    Posts: 1.663

    "Ik denk dat er geen team op de grid is dat Oscar en Lando Norris graag als coureurs zou willen hebben."

    Huh?

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 15:07
    • The Wolf

      Posts: 860

      Nou da's ook niet lief van Zak

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 15:12

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

