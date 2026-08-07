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'Ocon-exit in de maak bij Haas: Fransman mikt op Aston Martin'

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'Ocon-exit in de maak bij Haas: Fransman mikt op Aston Martin'

Esteban Ocon lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Haas. De Fransman heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Aston Martin voor 2027, mocht Fernando Alonso besluiten om na dit seizoen te vertrekken. Daarmee dreigt een nieuwe transferstrijd los te barsten op de Formule 1-markt.

Alonso vormt momenteel een van de belangrijkste schakels in de transfercarrousel. De tweevoudig wereldkampioen heeft nog altijd een optie om in 2027 bij Aston Martin te blijven, maar zijn toekomst is onzeker. Ocon zou ondertussen al een plan hebben klaarliggen om zijn mogelijke vertrek op te volgen.

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Ocon aast op Aston Martin-stoeltje van Alonso

Alonso liet tijdens de Grand Prix van Hongarije weten dat zijn contract verder loopt dan 2026. De Spanjaard kan dus ook in 2027 voor Aston Martin uitkomen, al zou hij na de zomerstop een beslissing willen nemen over zijn toekomst. Er wordt bovendien gesproken over een nieuwe deal waarbij Alonso tot 2028 actief blijft en een fors salaris zou ontvangen.

Als de onderhandelingen mislukken, zou Alpine opnieuw een poging kunnen wagen om Alonso binnen te halen. In dat scenario komt het stoeltje bij Aston Martin vrij en volgens Autosport WEB heeft Ocon zijn oog laten vallen op die positie. De Haas-coureur zou teameigenaar Lawrence Stroll ervan willen overtuigen dat hij de juiste opvolger is van Alonso.

Ocon heeft daarbij een belangrijk argument in handen. Stroll heeft sinds de overname van Aston Martin steeds de voorkeur gegeven aan een ervaren coureur met een wereldtitel of Grand Prix-overwinning naast zijn zoon Lance. Sebastian Vettel en Alonso vervulden die rol de afgelopen jaren. Ocon is zelf eveneens een Grand Prix-winnaar, nadat hij in 2021 de wedstrijd op de Hungaroring wist te winnen.

Ocon krijgt mogelijk hulp van Lance Stroll

Ook Lance Stroll zou een belangrijke rol kunnen spelen in de kansen van Ocon. De Fransman en de Canadees kennen elkaar al sinds hun tijd in de juniorformules en zouden een goede band hebben. Volgens de berichtgeving zou Ocon die relatie kunnen gebruiken om Lance te overtuigen zijn vader te steunen in een mogelijke overstap.

Toch is Ocon zeker niet de enige kandidaat. Lawrence Stroll zou Carlos Sainz momenteel zien als de belangrijkste optie om Alonso te vervangen. De toekomst van de Spanjaard bij Williams is echter eveneens onzeker, terwijl Aston Martin ook interesse zou hebben in Sergio Perez. Voor Ocon wordt de situatie daardoor bijzonder ingewikkeld, zeker omdat zijn contract bij Haas eind 2026 afloopt en de Amerikaanse renstal naar verluidt al naar andere opties kijkt.

TylaHunter

Posts: 10.854

T feit dat ik dit gisteren heb verzonnen in mijn hocuspocus post en het hier kwakkeloos aangenomen wordt, een post omheen wordt gebouwd dat hier een optie voor is, is lachwekkend.

Haas is voor Ocon het eindstation.

  • 4
  • 7 aug 2026 - 20:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Aston Martin Haas

Reacties (17)

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  • Skimi

    Posts: 1.129

    Wordt wel een apart team zo bij Aston Marton. Het zoontje van de baas samen met het vriendje van de zoon van de baas als coureurs. En Ocon is natuurlijk mog steeds het topstuk van Mercedes dat na wat rijping, bij diverse andere teams, als nr 2 zal eindigen nadat Stroll jr zijn velbegeerde kampioenschap wint. We gaan het zien...ik zet in op rollende ruzie binnen het team zodra Ocon niet zijn topmateriaal krijgt en hij de leiding voor rotte vis uitmaakt

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 17:31
    • Pietje Bell

      Posts: 36.105

      Wanneer heeft Ocon de leiding bij een team voor rotte vis uitgemaakt?

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 18:49
  • Need5Speed

    Posts: 4.246

    10x heet woordje "zou". Autosport WEB weet het zeker!

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 17:40
  • Rogier hier

    Posts: 6.832

    Dat Ocon überhaupt nog een race zitje heeft in de F1 is en sich al bijzonder, deze man heeft meermaals laten zien net-niet goed genoeg te zijn voor de F1 top. Ocon die na Haas doodleuk elders nóg een kans krijgt is lachwekkend. Papa Stroll blijft roepen dat hij met Aston Martin ooit overwinningen en kampioenschappen wil behalen. Met zoonlief Lance Stroll als één van zijn coureurs gaat dat kampioenschap er nooit komen en als hij dan ook nog Ocon het andere stoeltje gunt, dan kan hij beter zijn geld in kachel opstoken. Dan geeft het tenminste nog wat licht en warmte…

    • + 3
    • 7 aug 2026 - 18:10
  • Tra893SDk

    Posts: 163

    Dit zou wel een heel aparte keus zijn. Op basis van een vriendschap met Lance? Dit gaat een grote raceorganisatie toch niet meenemen? Daarnaast lijkt het beste van Ocon er wel af te zijn. Hij is waarschijnlijk wel sneller dan Alonso, zeg ik op basis van hun tijd bij Alpine, maar de Ocon van Force India lijkt er gewoon niet te zijn. Tenzij er aanwijsbare redenen zijn dat Ocon niet kon presteren bij Haas.

    Ik dacht dat hij het bij Haas veel beter zou doen, zeker tegenover een rookie die weliswaar talentvol is, maar duidelijk verslagen werd door teamgenoot Antonelli in een niet-presterend team met cijfers die toch vrij duidelijk waren. Ocon is echter duidelijk de mindere van de twee.

    Aston Martin moet gewoon gaan voor een buitenkans, stel dat Verstappen opeens bereid is om te komen, of zelfs Hamilton ondanks zijn leeftijd, aangezien hij bij Ferrari duidelijk technische bijdragen heeft (ik ben wat hypocriet, wat ik zeg altijd dat je die oude gasten nooit moet nemen). en anders gewoon een jong talent de kans geven. Eigenlijk ook Lance Stroll laten gaan, maar dit gaat niet gebeuren.

    • + 3
    • 7 aug 2026 - 20:13
  • Damon Hill

    Posts: 19.866

    De analyse van de afgelopen 5 a 6 jaar is eigenlijk heel simpel:
    - bij Renault letterlijk afgeslacht (ja, zoek het maar op of kijk terug) door Ricciardo
    - bij Alpine gewoon de mindere van Gasly.
    - bij Haas zelfs de mindere tov rookie Bearman.

    Wat voegt Ocon dan nog toe als Ricciardo, Gasly en een onervaren Bearman alle drie duidelijk beter waren? Ik zie het niet. Wat mij betreft exit! Tja, tenzij je Lance Stroll er minder slecht uit wilt laten zien, dán is Ocon ernaast zetten wel verstandig ja.

    • + 2
    • 7 aug 2026 - 20:47
    • snailer

      Posts: 34.206

      Ocon is voor mijn gevoel ook onder de ondergrens gezakt. En toch heeft hij wel degelijk een paar sterke eigenschappen. Denk aan de regen. Dat soort skills hebbend heeft een rijder bij mij een streepje voor. Hij kan ook als de top rijders een positie naar huis rijden. En hij grijpt dan zijn kansen.
      Maar dat is niet meer genoeg zo blijkt. De gemiddelde rijder is vrij compleet.

      Maar het wordt wel erg druk met al die rijders die naar AM gaan. Uiteraard is dit weer iets dat van de bovenste speculaasplank komt. Hoewel... autosport web is volgens mij het zelfde als autosport punt com of als het autoblad autosport (Brits). Niet bepaald onbetrouwbaar.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 22:10
    • Hanguk

      Posts: 87

      AS-Web is een Japans medium. Inderdaad wel betrouwbaar.

      Maar hoewel zijn debuut bij FI destijds indrukwekkend was en hij meteen het gevecht met Perez wist aan te gaan dat zo vaak voor kwam dat ze zelfs teamorders overwogen en Mallya daar een beslissing over moest nemen terwijl hij in principe redelijk hands-off was, hebben we dit niveau daarna eigenlijk nooit meer gezien.

      Geen idee waarom hij zoveel kansen blijft krijgen. Want ook in samenwerking met het team is hij niet perse een goede volgens o.a. Mark Slade.

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 23:25
    • snailer

      Posts: 34.206

      Dank voor de correctie! Ik had de relatie gevraagd in het Nederlands. Kreeg ik te horen dat ze 1 en de zelfde zouden zijn. Vraag ik het in het Engels geeft hij jou verhaal. Dus inderdaad Japans van origine. En dus niet verbonden aan het Engelse blad.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 00:46
    • Damon Hill

      Posts: 19.866

      @Snailer,
      Dat coureurs die goed zijn in de regen een streepje voor krijgen, snap ik wel. Het is een hele leuke en vooral unieke eigenschap, maar het punt is ook: daar kun je niet op teren. Per seizoen zijn er gemiddeld maar 1 of hooguit 2 echt zeiknatte regenraces. Als je die pakweg andere 20 races dan niet of ondermaats presteert, tja, dan heb je er niet veel aan.

      Overigens is het ook niet zo dat Ocon altijd écht heel goed was. Bij Force India / Racing Point was hij teamgenoten met Perez en ongeveer gelijkwaardig aan Perez. Dat is dus een respectabel niveau, maar niet buitengewoon bijzonder. En vanaf daarna zijn zijn prestaties alleen maar verder achteruit gegaan. Wat ik al zei: door Ricciardo werd hij bij Renault echt verscheurd gewoon. Diezelfde Ricciardo wordt hier vaak belachelijk gemaakt, maar men vergeet hoe Ricciardo Ocon met huid en haar opvrat. Later kon Ocon zich redelijk staande houden naast Alonso, maar opnieuw geldt: Alonso was al op leeftijd en Alonso lijkt nu naast Stroll ineens weer heel goed, maar dat komt door... Stroll, die gewoon super slecht is. Ocon werd vervolgens toch wel duidelijk de oren gewassen door Gasly en Gasly is... net als Perez, gewoon een redelijke coureur maar allesbehalve buitencategorie.

      Zelfs Bearman vind ik geen megatalent. Talent heeft ie en het is een leuke coureur, maar het is geen kaliber Antonelli. Dat Ocon daar dan ruim van verliest, met alle ervaring die hij heeft, is gewoon schandalig. In dat opzicht zie je dat bijvoorbeeld iemand als Hülkenberg zich veel beter staande houdt tegenover een groeiend talent zoals Bortoleto.

      Ocon verdient geen langer verblijf in de F1. Stroll ook niet natuurlijk, maar dat hij jaar in jaar uit een nieuwe kans krijgt... ja... die reden kennen we wel. En Colapinto mag van mij ook ophoepelen.

      Ik hoorde trouwens geruchten over Tsunoda bij Haas... maar dat zie ik ook niet echt zitten. Tsunoda de plek van Ocon geven is een beetje lood om oud ijzer of hoe je dat ook noemt.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 11:32
    • Pietje Bell

      Posts: 36.105

      @Hanguk, je hebt helemaal gelijk, ze zijn uiterst betrouwbaar en bestaan al veel langer dan Autosport en Motorsport.
      Motorsportdotcom heeft wel hun site in Japan.

      jp.motorsportdotcom vs as-web.jp

      Eigenaar Motorsport Network vs SAN-EI Co., Ltd. (Japan)

      Netwerk Direct gekoppeld aan Autosportdotcom & Motorsportdotcom global
      AS-Web.jp is een zelfstandig Japans mediahuis

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 12:01
  • TylaHunter

    Posts: 10.854

    T feit dat ik dit gisteren heb verzonnen in mijn hocuspocus post en het hier kwakkeloos aangenomen wordt, een post omheen wordt gebouwd dat hier een optie voor is, is lachwekkend.

    Haas is voor Ocon het eindstation.

    • + 4
    • 7 aug 2026 - 20:59
    • Supernova

      Posts: 43

      Dat denk ik ook. Haas is bijna altijd het eindstation, gek genoeg. Gutierrez, Grosjean, Mick Schumacher, Mazepin, Magnussen. Voor geen van hen was er nog leven in de F1 na Haas. Uitzondering: Hulkenberg. En Bearman zal wel de tweede uitzondering worden.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 21:42
    • Larry Perkins

      Posts: 66.971

      klopt @Tyla, plus dat Alonso nog doorgaat...

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 22:11
    • snailer

      Posts: 34.206

      Het komt van autosporttijdschrift autosport. Volgens mij is autosport web en dit tijdschrift van de zelfde club. Vrij betrouwbaar volgens Bartjes.

      Jij bent dan gisteren een visionair geweest, he!

      Ik geloof ook niet dat Ocon naar AM vertrekt. Maar dat werd ook niet gezegd. Hij zou op AM mikken. Dat is niet het zelfde als er naar toe gaan. Het kan door te mikken wel er van komen. Maar ik denk dat het bij mikken blijft.... omdat hij wis schiet.

      • + 1
      • 7 aug 2026 - 22:15
    • snailer

      Posts: 34.206

      wis => mis

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 22:17
    • snailer

      Posts: 34.206

      Ik heb net geleerd van @Hanguk dat het een Japans medium is, maar wel betrouwbaar.

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 00:48

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Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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8
Audi
12
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Williams
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10
Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 190
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Team profiel

Aston Martin
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