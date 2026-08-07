Esteban Ocon lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Haas. De Fransman heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Aston Martin voor 2027, mocht Fernando Alonso besluiten om na dit seizoen te vertrekken. Daarmee dreigt een nieuwe transferstrijd los te barsten op de Formule 1-markt.

Alonso vormt momenteel een van de belangrijkste schakels in de transfercarrousel. De tweevoudig wereldkampioen heeft nog altijd een optie om in 2027 bij Aston Martin te blijven, maar zijn toekomst is onzeker. Ocon zou ondertussen al een plan hebben klaarliggen om zijn mogelijke vertrek op te volgen.

Ocon aast op Aston Martin-stoeltje van Alonso

Alonso liet tijdens de Grand Prix van Hongarije weten dat zijn contract verder loopt dan 2026. De Spanjaard kan dus ook in 2027 voor Aston Martin uitkomen, al zou hij na de zomerstop een beslissing willen nemen over zijn toekomst. Er wordt bovendien gesproken over een nieuwe deal waarbij Alonso tot 2028 actief blijft en een fors salaris zou ontvangen.

Als de onderhandelingen mislukken, zou Alpine opnieuw een poging kunnen wagen om Alonso binnen te halen. In dat scenario komt het stoeltje bij Aston Martin vrij en volgens Autosport WEB heeft Ocon zijn oog laten vallen op die positie. De Haas-coureur zou teameigenaar Lawrence Stroll ervan willen overtuigen dat hij de juiste opvolger is van Alonso.

Ocon heeft daarbij een belangrijk argument in handen. Stroll heeft sinds de overname van Aston Martin steeds de voorkeur gegeven aan een ervaren coureur met een wereldtitel of Grand Prix-overwinning naast zijn zoon Lance. Sebastian Vettel en Alonso vervulden die rol de afgelopen jaren. Ocon is zelf eveneens een Grand Prix-winnaar, nadat hij in 2021 de wedstrijd op de Hungaroring wist te winnen.

Ocon krijgt mogelijk hulp van Lance Stroll

Ook Lance Stroll zou een belangrijke rol kunnen spelen in de kansen van Ocon. De Fransman en de Canadees kennen elkaar al sinds hun tijd in de juniorformules en zouden een goede band hebben. Volgens de berichtgeving zou Ocon die relatie kunnen gebruiken om Lance te overtuigen zijn vader te steunen in een mogelijke overstap.

Toch is Ocon zeker niet de enige kandidaat. Lawrence Stroll zou Carlos Sainz momenteel zien als de belangrijkste optie om Alonso te vervangen. De toekomst van de Spanjaard bij Williams is echter eveneens onzeker, terwijl Aston Martin ook interesse zou hebben in Sergio Perez. Voor Ocon wordt de situatie daardoor bijzonder ingewikkeld, zeker omdat zijn contract bij Haas eind 2026 afloopt en de Amerikaanse renstal naar verluidt al naar andere opties kijkt.