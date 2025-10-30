user icon
icon

Zo heeft Ocon Bearman geholpen met historische prestatie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zo heeft Ocon Bearman geholpen met historische prestatie
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 18:09
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Ollie Bearman behaalde de vierde plek in de Grand Prix van Mexico. Het is niet alleen de beste prestatie van de rookie tot nu toe, maar ook die van Haas. Het team was nog maar een keer eerder als vierde gefinisht en heeft hiermee een geweldige Grand Prix gereden. Esteban Ocon heeft zijn teamgenoot geholpen. 

Het was een geweldig weekend voor Haas. Het team behaalde in totaal veertien punten en heeft hiermee een van de beste weekenden in de geschiedenis van het team gereden. Bearman zag alleen Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris voor hem finishen. 

Ocon hielp Bearman in Mexico

"Ik verdedigde Oscar en probeerde Ollie te beschermen", vertelde de Fransman na de race aan de internationale media. "Ik zorgde ervoor dat hij door dat gevecht een flink aantal seconden verloor, tussen de vier en zes, dus dat was best goed. Over het algemeen werkte de auto supergoed. Ik ben blij met onze prestaties dit weekend en wat we hebben geleerd. Het geluk was duidelijk niet aan onze kant tijdens elke sessie, maar ik denk dat we tevreden kunnen zijn met wat we hebben gedaan."

Ocon eindigde zelf als negende tijdens de Grand Prix van Mexico. Zo brachten de twee coureurs het team van Haas veertien punten. Dat hebben ze een keer eerder gedaan, maar dat was in een sprintweekend tijdens de Grand Prix van China. 

Beste resultaat voor Haas

Haas heeft maar een keer eerder de vierde positie behaald, dat was tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2018. Romain Grosjean startte op de vijfde positie en zakte al snel terug naar de zevende plaats. Na een gele vlag had Grosjean een uitstekende strategie. Hij reed de race door tot de vijfde plek, maar door een fout van Mercedes viel Lewis Hamilton voor zijn neus uit. De Fransman eindigde de Grand Prix van Oostenrijk als vierde en zo schreef hij geschiedenis bij het Amerikaanse team.

F1 Nieuws Esteban Ocon Oliver Bearman Haas

Reacties (1)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 476
  • Podiums 4
  • Grand Prix 176
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.430 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar