Zo heeft Ocon Bearman geholpen met historische prestatie

Ollie Bearman behaalde de vierde plek in de Grand Prix van Mexico. Het is niet alleen de beste prestatie van de rookie tot nu toe, maar ook die van Haas. Het team was nog maar een keer eerder als vierde gefinisht en heeft hiermee een geweldige Grand Prix gereden. Esteban Ocon heeft zijn teamgenoot geholpen.

Het was een geweldig weekend voor Haas. Het team behaalde in totaal veertien punten en heeft hiermee een van de beste weekenden in de geschiedenis van het team gereden. Bearman zag alleen Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris voor hem finishen.

Ocon hielp Bearman in Mexico

"Ik verdedigde Oscar en probeerde Ollie te beschermen", vertelde de Fransman na de race aan de internationale media. "Ik zorgde ervoor dat hij door dat gevecht een flink aantal seconden verloor, tussen de vier en zes, dus dat was best goed. Over het algemeen werkte de auto supergoed. Ik ben blij met onze prestaties dit weekend en wat we hebben geleerd. Het geluk was duidelijk niet aan onze kant tijdens elke sessie, maar ik denk dat we tevreden kunnen zijn met wat we hebben gedaan."

Ocon eindigde zelf als negende tijdens de Grand Prix van Mexico. Zo brachten de twee coureurs het team van Haas veertien punten. Dat hebben ze een keer eerder gedaan, maar dat was in een sprintweekend tijdens de Grand Prix van China.

Beste resultaat voor Haas

Haas heeft maar een keer eerder de vierde positie behaald, dat was tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2018. Romain Grosjean startte op de vijfde positie en zakte al snel terug naar de zevende plaats. Na een gele vlag had Grosjean een uitstekende strategie. Hij reed de race door tot de vijfde plek, maar door een fout van Mercedes viel Lewis Hamilton voor zijn neus uit. De Fransman eindigde de Grand Prix van Oostenrijk als vierde en zo schreef hij geschiedenis bij het Amerikaanse team.