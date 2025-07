Bearman mikt op nieuw succes met Haas-upgrade in België

Oliver Bearman kijkt met veel vertrouwen uit naar het Grand Prix-weekend in Spa-Francorchamps. Het Formule 1-circuit in de Belgische Ardennen vormt het decor voor het derde sprintweekend van 2025 van in totaal zes. Het jonge Britse talent in dienst bij Haas F1 hoopt vooral dat de nieuwste technische upgrade van de Amerikaanse renstal opnieuw vruchten afwerpt voor de VF-25.

Haas introduceerde recent een upgradepakket dat tijdens de Britse Grand Prix in Silverstone voor het eerst werd getest. De verbeteringen aan de vloer en achtervleugel leverden daar direct meer grip en consistentie op, en Bearman wist zijn auto beter in het middenveld te positioneren. Die stap vooruit is cruciaal in de strijd om punten.

Probleemloos weekend

De laatste keer dat de Ferrari-junior punten scoorde was bij derde race in Bahrein en kwam de laatste reeks Grands Prix net steeds een plaats tekort om een puntje te 'snoepen'. "Ik kijk er enorm naar uit om naar Spa te gaan, het is een fantastisch circuit met veel geschiedenis," zegt Bearman in een mediabericht van zijn werkgever. "Het is de eerste sprint in een tijdje, en dat is altijd een leuk format met meer actie en meer races, dus ik kijk ernaar uit. Hopelijk presteert onze nieuwe upgrade net zo goed als in Silverstone, en kunnen we een probleemloos weekend hebben."

Teamstrijd met Ocon

De interne strijd bij Haas F1 is in 2025 één van de meest interessante binnen het middenveld. Bearman, die zijn eerste volledige Formule 1-seizoen rijdt, heeft Ocon regelmatig weten te verrassen met sterke kwalificaties. Na 12 races is de kwalificatiestand gelijk binnen het team met 6-6. Wat de races betreft, heeft Ocon de laatste races de overhand. Het puntentotaal van de Fransman staat op 23 punten, terwijl Bearman is blijven steken op zes punten sinds de Grand Prix van Bahrein.