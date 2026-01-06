Haas F1 heeft besloten om de presentatie van zijn nieuwe Formule 1-bolide voor 2026 naar voren te halen. Het Amerikaanse team wil voorkomen dat de onthulling in de schaduw komt te staan van grotere namen als Alpine en Ferrari, die op dezelfde dag hun nieuwe auto presenteren.

Aanvankelijk stond de presentatie van de nieuwe kleurstelling van de auto van Esteban Ocon en Oliver Bearman gepland voor vrijdag 23 januari. Die datum is nu naar maandag 19 januari gehaald. Volgens Haas wil het daarmee de ‘overmatige drukte rond teamlanceringen’ vermijden. Op 23 januari trekken immers ook Alpine en Ferrari het doek van hun nieuwe bolide, terwijl teams bij voorkeur een eigen moment claimen om maximale aandacht te genereren voor auto en sponsors.

Net als bij meerdere teams gaat het bij Haas om een online-onthulling. De renstal deelt die dag renders van de nieuwe auto, die via de officiële kanalen naar buiten worden gebracht. Daarmee is Haas het eerste team dat kiest voor een volledig digitale presentatie.

Alleen McLaren rest nog

Van de elf Formule 1-teams hebben inmiddels tien teams hun presentatiedatum bekendgemaakt. Alleen regerend wereldkampioen McLaren houdt de kaarten nog tegen de borst. Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls openen het presentieseizoen op 15 januari met een gezamenlijke lancering vanuit Detroit, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de motorische samenwerking met Ford.

Dankzij de vervroegde presentatie schuift Haas op naar de derde plek op de kalender. Een dag later volgt Audi, dat in Berlijn officieel het startsein geeft voor zijn F1-project na de overname van Sauber. Mercedes presenteert twee dagen daarna de eerste renders van de W17 van George Russell en Andrea Kimi Antonelli, al vindt de volledige teampresentatie pas op 2 februari plaats.

Drukke weken komen eraan

Op 23 januari staan de onthullingen van Alpine en Ferrari gepland. Ferrari heeft de datum nog niet officieel bevestigd, maar teambaas Frédéric Vasseur liet al doorschemeren dat de nieuwe auto die dag wordt gepresenteerd, inclusief een shakedown op het circuit van Fiorano. Williams (3 februari), Cadillac (8 februari) en Aston Martin (9 februari) volgen later, na de shakedown in Barcelona.