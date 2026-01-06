user icon
icon

Update: Haas past datum aan voor lancering nieuwe auto

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Update: </b> Haas past datum aan voor lancering nieuwe auto

Haas F1 heeft besloten om de presentatie van zijn nieuwe Formule 1-bolide voor 2026 naar voren te halen. Het Amerikaanse team wil voorkomen dat de onthulling in de schaduw komt te staan van grotere namen als Alpine en Ferrari, die op dezelfde dag hun nieuwe auto presenteren.

Aanvankelijk stond de presentatie van de nieuwe kleurstelling van de auto van Esteban Ocon en Oliver Bearman gepland voor vrijdag 23 januari. Die datum is nu naar maandag 19 januari gehaald. Volgens Haas wil het daarmee de ‘overmatige drukte rond teamlanceringen’ vermijden. Op 23 januari trekken immers ook Alpine en Ferrari het doek van hun nieuwe bolide, terwijl teams bij voorkeur een eigen moment claimen om maximale aandacht te genereren voor auto en sponsors.

Meer over Haas F1 Tsunoda keert mogelijk terug in Formule 1: 'Haas zet deur op een kier'

Tsunoda keert mogelijk terug in Formule 1: 'Haas zet deur op een kier'

5 jan
 Voormalig F1-teambaas wijst Bearman aan als Ferrari-opvolger van Hamilton

Voormalig F1-teambaas wijst Bearman aan als Ferrari-opvolger van Hamilton

2 jan

Net als bij meerdere teams gaat het bij Haas om een online-onthulling. De renstal deelt die dag renders van de nieuwe auto, die via de officiële kanalen naar buiten worden gebracht. Daarmee is Haas het eerste team dat kiest voor een volledig digitale presentatie.

Alleen McLaren rest nog

Van de elf Formule 1-teams hebben inmiddels tien teams hun presentatiedatum bekendgemaakt. Alleen regerend wereldkampioen McLaren houdt de kaarten nog tegen de borst. Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls openen het presentieseizoen op 15 januari met een gezamenlijke lancering vanuit Detroit, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de motorische samenwerking met Ford.

Dankzij de vervroegde presentatie schuift Haas op naar de derde plek op de kalender. Een dag later volgt Audi, dat in Berlijn officieel het startsein geeft voor zijn F1-project na de overname van Sauber. Mercedes presenteert twee dagen daarna de eerste renders van de W17 van George Russell en Andrea Kimi Antonelli, al vindt de volledige teampresentatie pas op 2 februari plaats.

Drukke weken komen eraan

Op 23 januari staan de onthullingen van Alpine en Ferrari gepland. Ferrari heeft de datum nog niet officieel bevestigd, maar teambaas Frédéric Vasseur liet al doorschemeren dat de nieuwe auto die dag wordt gepresenteerd, inclusief een shakedown op het circuit van Fiorano. Williams (3 februari), Cadillac (8 februari) en Aston Martin (9 februari) volgen later, na de shakedown in Barcelona.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Oliver Bearman Haas

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 484
  • Podiums 4
  • Grand Prix 180
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.554 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar