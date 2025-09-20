Grote problemen voor Haas: diskwalificatie dreigt voor Ocon

De stewards hebben ruim na afloop van de kwalificatie een onderzoek geopend naar Esteban Ocon en zijn team Haas. Het lijkt erop dat zijn auto niet aan de regels voldoet, en dat betekent dat er een diskwalificatie in de lucht hangt voor de Fransman.

Ocon kende geen sterke kwalificatie en hij viel al af in het eerste gedeelte van de sessie. De Fransman stapte teleurgesteld uit, en na afloop bleek uit de technische keuring dat er iets niet aan de haak was bij de achtervleugel. De auto kwam niet door de tests heen, en hij moet zich opmaken voor een diskwalificatie.

FIA ontdekt overtreding

Technical Delegate van de FIA Jo Bauer laat in een document van de autosportfederatie dat de auto van Ocon niet voldoet aan artikel 3.15.17 van de technische regels. De wagen van Haas zou niet door de main plane deflection test zijn gekomen bij de achtervleugel. Dat is een flinke overtreding, en het betekent vrijwel altijd een diskwalificatie. Dat betekent niet dat Ocon niet mag deelnemen aan de race, maar hij wordt simpelweg uit de uitslag geschrapt.

Slechte kwalificatie voor Haas

Ocon had de achttiende tijd genoteerd in de kwalificatie, maar deze plek gaat hij dus verliezen. Zijn teamgenoot Oliver Bearman kwam niet verder dan de vijftiende tijd, hij veroorzaakte een rode vlag toen hij de muur raakte in Q2. Hierbij raakte zijn achterwielophanging beschadigd, en dat wordt een flinke reparatieklus voor het team. Het is nog niet duidelijk of Ocon vanuit de pitlane moet starten, of dat hij op de twintigste plek op de grid zal staan.