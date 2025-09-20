user icon
Grote problemen voor Haas: diskwalificatie dreigt voor Ocon

Grote problemen voor Haas: diskwalificatie dreigt voor Ocon
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 17:45
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De stewards hebben ruim na afloop van de kwalificatie een onderzoek geopend naar Esteban Ocon en zijn team Haas. Het lijkt erop dat zijn auto niet aan de regels voldoet, en dat betekent dat er een diskwalificatie in de lucht hangt voor de Fransman.

Ocon kende geen sterke kwalificatie en hij viel al af in het eerste gedeelte van de sessie. De Fransman stapte teleurgesteld uit, en na afloop bleek uit de technische keuring dat er iets niet aan de haak was bij de achtervleugel. De auto kwam niet door de tests heen, en hij moet zich opmaken voor een diskwalificatie.

FIA ontdekt overtreding

Technical Delegate van de FIA Jo Bauer laat in een document van de autosportfederatie dat de auto van Ocon niet voldoet aan artikel 3.15.17 van de technische regels. De wagen van Haas zou niet door de main plane deflection test zijn gekomen bij de achtervleugel. Dat is een flinke overtreding, en het betekent vrijwel altijd een diskwalificatie. Dat betekent niet dat Ocon niet mag deelnemen aan de race, maar hij wordt simpelweg uit de uitslag geschrapt.

Slechte kwalificatie voor Haas

Ocon had de achttiende tijd genoteerd in de kwalificatie, maar deze plek gaat hij dus verliezen. Zijn teamgenoot Oliver Bearman kwam niet verder dan de vijftiende tijd, hij veroorzaakte een rode vlag toen hij de muur raakte in Q2. Hierbij raakte zijn achterwielophanging beschadigd, en dat wordt een flinke reparatieklus voor het team. Het is nog niet duidelijk of Ocon vanuit de pitlane moet starten, of dat hij op de twintigste plek op de grid zal staan.

F1 Nieuws Esteban Ocon Haas GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 1.883

    Parcours fermee dus als een andere vleugel wordt gemonteerd altijd vanuit de pitlane

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 19:12
    • skibeest

      Posts: 1.883

      Ellendige spellingcorrectie. Parc fermee

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 19:12

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

