Ocon sneert naar Alpine: "Hier verstopt niemand zich achter dingen!"

Ocon sneert naar Alpine: "Hier verstopt niemand zich achter dingen!"
  • Gepubliceerd op 24 aug 2025 14:43
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Esteban Ocon heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Fransman wist meerdere keren in de punten te eindigen, en is blij met zijn nieuwe werkgever Haas. Ocon kan het echter niet laten om zijn oude werkgever Alpine een trap na te geven.

Ocon nam eind vorig jaar afscheid van het team van Alpine. De relatie tussen beide partijen kwam op een pijnlijke manier ten einde, en Ocon ging op zoek naar nieuw geluk bij Haas. Bij de Amerikaanse renstal vormt hij een rijdersduo met Oliver Bearman, en in de eerste seizoenshelft ging het zeker niet slecht. Ocon voelt zich goed en staat op de tiende plaats in het wereldkampioenschap.

Sneer naar Alpine

Ocon is blij met zijn nieuwe team, en hij kan het niet laten om een kleine sneer uit te delen aan Alpine. Bij Autosport is hij er duidelijk over: "Het is een gezondere situatie vergeleken met mijn vorige werkgever. Niemand verstopt zich hier achter dingen. Als we iets niet goed doen, dan praten we erover en hopen we dat het niet nog eens gebeurt. We praten er meteen over aan het einde van de race."

Waarom is de motivatie belangrijk?

Ocon gaat verder met zijn lofzang: "Dit team is enorm gemotiveerd. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb in het verleden mensen gezien die niet gemotiveerd waren, zelfs niet in de Formule 1. Dat is waarschijnlijk het ergste wat er is. Als een coureur zoals ik, die zijn hart en ziel steekt in het werk om alles perfect te doen voordat ik de baan op ga, is het behoorlijk vervelend als je op maandag aankomt en iemand ziet die gewoon het minimale doet. Dat heb ik in het verleden gezien."

Wat moet Haas verbeteren?

De Fransman blijft wel kritisch, en stelt dat Haas nog stappen moet zetten: "Ik ga nu niet zeggen dat alles perfect is. Er zijn natuurlijk dingen die we moeten verbeteren. Maar sinds ik hier ben, hebben we een zeer solide basis om op voort te bouwen en we boeken vooruitgang. Ik ben blij met hoe het gaat."

Reacties (4)

  • schwantz34

    Posts: 40.706

    Tja, als er mensen zijn binnen team Alpine die met de Franse slag werken ben je als coureur zijnde mooi het haasje..

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 15:32
  • Starscreamer

    Posts: 1.334

    Die gast verbrand zijn schepen nog sneller dan turf.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 17:10
  • Larry Perkins

    Posts: 59.350

    Dit soort beschouwingen kun je beter voor je biografie na je carrière bewaren. Nu is het nog een puinkoop bij Alpine maar dat kan in de toekomst veranderen (ja, zelfs bij een Frans team) en dan hoeft Ocon geen aanbieding meer te verwachten.
    Bovendien, andere teams houden ook niet van coureurs die de vuile was buiten hangen...

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 17:36
  • jd2000

    Posts: 7.255

    Dit is Ocon ten voeten uit. Eerste klas hufter, die zichzelf geweldig vind en z'n teammaten nog even een trap nageeft. Want natuurlijk ligt het niet aan hem.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 19:21

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

