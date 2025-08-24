Ocon sneert naar Alpine: "Hier verstopt niemand zich achter dingen!"

Esteban Ocon heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Fransman wist meerdere keren in de punten te eindigen, en is blij met zijn nieuwe werkgever Haas. Ocon kan het echter niet laten om zijn oude werkgever Alpine een trap na te geven.

Ocon nam eind vorig jaar afscheid van het team van Alpine. De relatie tussen beide partijen kwam op een pijnlijke manier ten einde, en Ocon ging op zoek naar nieuw geluk bij Haas. Bij de Amerikaanse renstal vormt hij een rijdersduo met Oliver Bearman, en in de eerste seizoenshelft ging het zeker niet slecht. Ocon voelt zich goed en staat op de tiende plaats in het wereldkampioenschap.

Sneer naar Alpine

Ocon is blij met zijn nieuwe team, en hij kan het niet laten om een kleine sneer uit te delen aan Alpine. Bij Autosport is hij er duidelijk over: "Het is een gezondere situatie vergeleken met mijn vorige werkgever. Niemand verstopt zich hier achter dingen. Als we iets niet goed doen, dan praten we erover en hopen we dat het niet nog eens gebeurt. We praten er meteen over aan het einde van de race."

Waarom is de motivatie belangrijk?

Ocon gaat verder met zijn lofzang: "Dit team is enorm gemotiveerd. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb in het verleden mensen gezien die niet gemotiveerd waren, zelfs niet in de Formule 1. Dat is waarschijnlijk het ergste wat er is. Als een coureur zoals ik, die zijn hart en ziel steekt in het werk om alles perfect te doen voordat ik de baan op ga, is het behoorlijk vervelend als je op maandag aankomt en iemand ziet die gewoon het minimale doet. Dat heb ik in het verleden gezien."

Wat moet Haas verbeteren?

De Fransman blijft wel kritisch, en stelt dat Haas nog stappen moet zetten: "Ik ga nu niet zeggen dat alles perfect is. Er zijn natuurlijk dingen die we moeten verbeteren. Maar sinds ik hier ben, hebben we een zeer solide basis om op voort te bouwen en we boeken vooruitgang. Ik ben blij met hoe het gaat."