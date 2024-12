Oakes nodigt Ocon uit voor afscheid in Enstone: "Hij kan een erehaag krijgen"

Esteban Ocon kon door zijn vervroegde vertrek bij Alpine geen afscheid nemen van het personeel in Enstone en Viry. Nu heeft Alpine-teambaas Oliver Oakes hem uitgenodigd om alsnog afscheid te kunnen nemen, voordat hij naar Haas vertrekt.

Het team van Alpine maakte na de Grand Prx van Qatar bekend dat Esteban Ocon het team vroegtijdig zou verlaten. De Fransman, die na dit seizoen toch al zou vertrekken bij de renstal uit Enstone-Viry, racete niet meer voor Alpine tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi en werd vervangen door Jack Doohan, die zo vervroegd zijn Grand Prix-debuut kon maken.

Deze beslissing was opmerkelijk, zeker omdat bronnen aan Motorsport.com gemeld hebben dat Ocon een aantal uur voor de Grand Prix van Qatar pas op de hoogte werd gesteld van de plannen van Alpine. Flavio Briatore, die de rol van adviseur vervult bij de Franse formatie, zou de enkelvoudig Grand Prix-winnaar naar zijn kantoor hebben geroepen een aantal uur voor de race en deed de Franse rijder daar het aanbod om opzij te stappen. Als hij dat niet zou doen, mocht Ocon niet voor zijn nieuwe werkgever, Haas, uitkomen tijdens de post-season test op het Yas Marina Circuit. Ocon ging daar uiteindelijk mee akkoord, omdat hij zijn toekomst bij Haas niet op het spel wilde zetten.

Er kwam vervolgens veel kritiek op de handelswijze van Alpine, maar teambaas Oliver Oakes stelde dat men niet het hele verhaal kende en dus niet moet oordelen over iets waar ze niet alle kennis van hebben. Al leek het er inderdaad wel op dat Ocon verrast was door de beslissing van zijn team. Hij postte namelijk op sociale media foto's van een speciale helm die hij had laten maken voor zijn afscheidsrace in Abu Dhabi.

Afscheid nemen van Alpine-personeel

In diezelfde post gaf de rijder uit Evreux ook aan dat hij baalde dat hij geen afscheid kan nemen van het Alpine-personeel in Enstone en Viry, waarmee hij vijf jaar heeft samengewerkt. "Aan de honderden hardwerkende mannen en vrouwen in Enstone en Viry, mijn excuus dat ik geen persoonlijk afscheid van jullie kan nemen. Zoals jullie weten was het de bedoeling om dit weekend nog een keer te racen en jullie volgende week persoonlijk gedag te zeggen. Ik keek ernaar uit. Dit is niet hoe ik het wilde laten eindigen", zo vertelde Ocon op zijn Instagram.

In Abu Dhabi reageerde teambaas Oliver Oakes hierop door aan te geven dat Ocon welkom is in de fabriek en afscheid mag komen nemen. "Esteban kan een erehaag krijgen als hij wil", vertelde de Brit tegenover de internationale media. "Hij moet langskomen. Ik meen het echt."

"Ik denk dat hij uiteindelijk een optie had"

Vervolgens gaat de Alpine-teambaas ook nog verder in op de kritiek die hij en de Franse renstal kregen na het vroegtijdige vertrek van Ocon. "Kijk, mensen zeggen dat hij hard werd behandeld, maar ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat hij uiteindelijk een optie had. Hij koos ervoor om eerder met zijn nieuwe team te beginnen. Dat is prima. Ik vind dat prima. We hebben ge-sms't en ik ben eerlijk geweest. Hij is welkom om naar Enstone te komen, als je dat wilt, alsof alles gepland was.

"Ik ben ook heel eerlijk geweest door te zeggen dat hij een belangrijk onderdeel van het team is geweest, niet alleen in de voorgaande jaren, maar zelfs in de korte periode dat ik hier ben", vervolgt Oakes. "Ik heb veel bewondering voor hem, maar ik denk dat we ook moeten doen wat goed voor ons is. En door Jack eerder in de auto te zetten, is dat een groot voordeel met het oog op volgend jaar. De teams waar we tegen strijden, hebben allemaal rookies met wat ervaring. Voor mij - het is misschien een beetje hard - maar dat is helemaal niet de reden."