Verschillen tussen Ocon en Gasly verrassend klein in 2024

Pierre Gasly en Esteban Ocon vormden dit jaar het rijdersduo van Alpine. In de eerste fase van het seizoen hadden ze het lastig, maar Alpine zette een sterke eindsprint in. Opvallend genoeg was Ocon op een aantal gebieden sterker dan zijn teamgenoot Gasly.

Gasly was in de laatste races van het seizoen de sterkste Alpine-coureur. Hij zette een aantal topresultaten neer, en zag hoe Ocon voor de seizoensfinale in Abu Dhabi werd vervangen door Jack Doohan. Ocon eindigde vier plaatsen achter Gasly in het wereldkampioenschap, maar hij was zijn landgenoot wel vaak te snel af. Zowel in de races als de kwalificaties presteerde hij vaak beter dan Gasly.

In dertien races was Ocon namelijk de beste Alpine-coureur, terwijl Gasly hem maar tien keer wist te verslaan. Ook in de kwalificaties was Ocon iets sterker dan Gasly. In twaalf kwalificatiesessies was hij sneller dan Gasly, terwijl laatstgenoemde elf keer de betere was. In Brazilië stonden beide coureurs op het podium, en toen was Ocon ook de betere Alpine-coureur. Hij kwam toen als tweede over de streep, één plekje voor Gasly. Gasly scoorde wel meer punten dan Ocon, en hij eindigde ook vaker in de punten. In negen races kwam hij in de punten over de streep, terwijl Ocon dat vijf keer deed.