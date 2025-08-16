user icon
<b>Video: </b>Wat is de meest gegoogelde vraag over F1?
  • Gepubliceerd op 16 aug 2025 08:47
  • comments 5
  • Door: Brick van Boxtel

Het Formule 1-seizoen ligt momenteel stil, maar de teams en media hebben van alles opgenomen om iedereen in deze periode te vermaken. Alex Albon, Oliver Bearman, Isak Hadjar, Liam Lawson, Esteban Ocon, en Carlos Sainz zijn samen gebracht om de meest gegoogelde vragen te beantwoorden.

Waarom zijn Formule 1-banden eigenlijk rond? Weten jullie het, de Formule 1-coureurs in ieder geval wel.

De antwoorden kan je hieronder vinden:

 

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.084

De meest gegoogelde vraag is of de horde Maxpostelen 'n foto van Max toegestuurd krijgen om zichzelf te kunnen afmoppen in het aanzicht van die foto.....vinden ze lekker....

  • 3
  • 16 aug 2025 - 09:50
  • Rocks

    Posts: 964

    Ik goegel nooit ik duck 😎

    • + 1
    • 16 aug 2025 - 09:29
    • snailer

      Posts: 29.158

      maar googelen helpt wel bij de eendjes van iemand op een rij te zetten.

      • + 1
      • 16 aug 2025 - 10:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.082

    De meest gegoogelde vraag is of de horde Maxpostelen 'n foto van Max toegestuurd krijgen om zichzelf te kunnen afmoppen in het aanzicht van die foto.....vinden ze lekker....

    • + 3
    • 16 aug 2025 - 09:50
  • snailer

    Posts: 29.158

    Ik denk deze:
    Hoe kan Max Verstappen zijn seizoen nog redden?

    De schrijvert vraagt het in een ander artiekel. En wij willen natuurlijk allemaal daar het juiste antwoord op vinden en geven.

    • + 1
    • 16 aug 2025 - 10:31
  • Larry Perkins

    Posts: 59.163

    Deze...

    Wat doet het weer in [...plaats of land...]?

    • + 2
    • 16 aug 2025 - 10:43

