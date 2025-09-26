Ocon prijst Verstappen de hemel in: "Hij verdient al zijn succes!"

Max Verstappen wordt door veel kenners gezien als de beste coureur van de Formule 1. Niet alleen de analisten zijn lovend over Verstappen, ook zijn collega's zijn onder de indruk. Haas-coureur Esteban Ocon looft Verstappen, en stelt dat hij al heel vroeg het talent van de Nederlander zag.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft een flinke achterstand op de McLarens, maar na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan is het gat veel kleiner geworden. In een ver verleden vocht Verstappen met Esteban Ocon om de zeges en de titels. Het kwam soms tot incidenten, en ook in de Formule 1 kwamen de coureurs elkaar een paar keer tegen op de baan.

'Max verdient het succes'

Ocon is enorm onder de indruk van Verstappen. Bij LEGEND spreekt hij zich uit: "Met zijn talent hoeft hij niets meer te bewijzen. Hij verdient al het succes dat hij heeft bereikt en gaat bereiken. Max is een ongelooflijke coureur. Vanaf het begin dat we samen opgroeiden in de karts, heeft hij een zeer agressieve manier van racen. Dat gebeurde echter wel altijd binnen de limieten van de regels."

Wat heeft Ocon geleerd van Verstappen?

Ocon stelt dat hij veel heeft geleerd van Verstappens manier van rijden: "Door al die jaren tegen hem te racen, hebben we veel van hem kunnen leren. Max liet dat bijvoorbeeld vlak voor mijn ogen zien in 2011, tijdens het wereldkampioenschap karting. Ik eindigde als tweede, waarna we allebei in de Formule 3 terechtkwamen. In 2014 won ik daar de titel, maar ging ik niet direct door naar de Formule 1. Max wel, als gevolg daarvan."

Ocon is verder te spreken over Verstappen: "Zoals ik zei, verdient hij echt alles wat er nu op hem afkomt. Ik ben heel erg blij voor hem dat hij vier wereldtitels heeft gewonnen."