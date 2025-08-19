user icon
Ocon had het plezier van een kind: "Het was een droom"

Ocon had het plezier van een kind: "Het was een droom"
  Gepubliceerd op 19 aug 2025 16:45
  Door: Jesse Jansen

Esteban Ocon heeft een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. De Fransman stapte achter het stuur van een Toyota Rally1-bolide. Het werd niet aangekondigd en was zelfs voor Esteban Ocon een verrassing.

Ocon had altijd al eens in een rallyauto willen rijden. Laatst kreeg hij dan de kans. De Haas-coureur laat weten hoe hij het vond. De test kwam tot stand door een samenwerking van Haas en Toyota. 

Testen in rally-auto

In gesprek met Motorsport.com zegt Ocon: "Ik bleef maar zeggen sinds we in Japan waren hoe gek ik ben op auto’s en hoe ik altijd al een WRC-auto wilde testen. Ik sliep nauwelijks de nacht ervoor. Het was letterlijk een droom die uitkwam", zei hij.

Ocon had ook een passagiersrit van Takamoto Katsuta, rallyrijder bij Toyota. "Het was superindrukwekkend. Soms raak je wat verwend als je F1-auto’s gewend bent. Maar dit was gewoon geweldig", aldus Ocon.

Veel anders dan een F1-bolide

Een rallyauto werkt veel anders dan een Formule 1-bolide: "Het gaspedaal is superkort. Je moet meteen vol gas. Ik heb me enorm vermaakt." Toch is Ocon niet van plan om na zijn carrière in de rallywereld te gaan rijden.

"Voor de lol, na mijn F1-carrière, zeker. Maar nooit in de Rally1-klasse", aldus Ocon. "Misschien bel ik ze op een dag gewoon weer op, om een beetje plezier te maken." Esteban Ocon rijdt al sinds 2016 in de Formule 1 en heeft een Grand Prix-overwinning op zijn naam staan. De Fransman heeft voor teams als Manor, Force India, Renault, Alpine en Haas gereden. 

De Fransman staat momenteel tiende in het wereldkampioenschap met 27 punten. De coureur heeft als beste prestatie de vijfde plaats behaald dit seizoen. Hij is de eerste Haas-coureur, want hij leidt Ollie Bearman met maar liefst negentien punten. De rookie heeft nog maar acht punten gescoord dit seizoen.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

