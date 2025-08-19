Ocon had het plezier van een kind: "Het was een droom"

Esteban Ocon heeft een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. De Fransman stapte achter het stuur van een Toyota Rally1-bolide. Het werd niet aangekondigd en was zelfs voor Esteban Ocon een verrassing.

Ocon had altijd al eens in een rallyauto willen rijden. Laatst kreeg hij dan de kans. De Haas-coureur laat weten hoe hij het vond. De test kwam tot stand door een samenwerking van Haas en Toyota.

Meer over Esteban Ocon Wat is de meest gegoogelde vraag over F1?

Testen in rally-auto

In gesprek met Motorsport.com zegt Ocon: "Ik bleef maar zeggen sinds we in Japan waren hoe gek ik ben op auto’s en hoe ik altijd al een WRC-auto wilde testen. Ik sliep nauwelijks de nacht ervoor. Het was letterlijk een droom die uitkwam", zei hij.

Ocon had ook een passagiersrit van Takamoto Katsuta, rallyrijder bij Toyota. "Het was superindrukwekkend. Soms raak je wat verwend als je F1-auto’s gewend bent. Maar dit was gewoon geweldig", aldus Ocon.

Veel anders dan een F1-bolide

Een rallyauto werkt veel anders dan een Formule 1-bolide: "Het gaspedaal is superkort. Je moet meteen vol gas. Ik heb me enorm vermaakt." Toch is Ocon niet van plan om na zijn carrière in de rallywereld te gaan rijden.

"Voor de lol, na mijn F1-carrière, zeker. Maar nooit in de Rally1-klasse", aldus Ocon. "Misschien bel ik ze op een dag gewoon weer op, om een beetje plezier te maken." Esteban Ocon rijdt al sinds 2016 in de Formule 1 en heeft een Grand Prix-overwinning op zijn naam staan. De Fransman heeft voor teams als Manor, Force India, Renault, Alpine en Haas gereden.

De Fransman staat momenteel tiende in het wereldkampioenschap met 27 punten. De coureur heeft als beste prestatie de vijfde plaats behaald dit seizoen. Hij is de eerste Haas-coureur, want hij leidt Ollie Bearman met maar liefst negentien punten. De rookie heeft nog maar acht punten gescoord dit seizoen.