Haas laat Bearman en Ocon niet testen met 2026-auto
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 13:22
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Oliver Bearman en Esteban Ocon rijden ook volgend seizoen voor het team van Haas. De twee coureurs mogen alleen nog niet met de auto van 2026 testen. Sommige F1-coureurs doen dit al in de simulator, maar Bearman en Ocon nog niet. 

Momenteel staan de Haas-coureurs vijftiende en negentiende in het wereldkampioenschap. De twee coureurs testen nog niet met de auto van volgend seizoen, omdat dat nu nog geen nut heeft, aldus teambaas Komatsu. 

Het is nog te vroeg voor Haas

"We boeken weliswaar vooruitgang in de ontwikkeling, maar het concept verandert nog voortdurend. Er is nog geen stabiele basis waarop de coureurs kunnen trainen", legt Komatsu uit aan de internationale media. "Het heeft geen zin om ze nu te laten wennen aan een auto die er over twee maanden waarschijnlijk compleet anders uitziet of zich heel anders gedraagt."

"Het middenveld ligt ongelooflijk dicht bij elkaar. Daarom willen we dat onze coureurs zich volledig blijven focussen op het huidige seizoen. Na Abu Dhabi is het 2026-project een stuk verder ontwikkeld — dan is het logisch om de simulator erbij te betrekken."

De regels veranderen

In 2026 gaat er veel veranderen en dus moeten de teams ook veel aan de auto veranderen. Hierdoor duurt het langer om te ontwikkelen in vergelijking met andere jaren. Voor Haas is het momenteel nog te vroeg, aldus Komatsu. Het team staat momenteel negende met 56 punten. Dat zijn er negen minder dan nummer acht, Sauber. Haas blijft volgend jaar met Ferrari-motoren rijden, dus in dat opzicht verandert er niets. 

Wel verdwijnt de DRS-optie van de auto, worden de banden smaller en is er een 50/50-regeling tussen de krachtbron en de batterij. Dit zijn allemaal regels waar alle Formule 1-teams zich aan moeten houden en zich aan moeten aanpassen. Volgens Komatsu kan Haas vanaf Abu Dhabi wel trainen. Dat is begin december.

F1 Nieuws Esteban Ocon Oliver Bearman Haas

