Esteban Ocon heeft een boekje opengedaan over de fysieke problemen die hij een paar jaar geleden opliep na een zware crash. De huidige Haas-coureur wijst naar een crash in Miami in 2022, wat ervoor zorgde dat hij zelfs in elkaar zakte.

Ocon verwijst naar een incident dat plaatsvond tijdens het debuutweekend van Miami in 2022. De Fransman reed toen nog voor het team van Alpine, en beleefde een op het eerste oog niet zo'n harde crash. In de derde vrije training crashte hij in bocht 13 en raakte hij een betonnen muur. Op de televisiebeelden zag de crash er niet extreem heftig uit, maar achteraf bleek hij een impact van ruim 40G te verwerken te hebben gehad.

Enorme impact

In een uitgebreid interview met het Franse YouTube-kanaal Legend legt Ocon de impact van dit incident uit: "Ik heb een paar flinke crashes gehad. Gelukkig zijn ze nooit te heftig geweest, ook al waren sommige zwaarder dan 40G en was ik bijna bewusteloos. Soms werd mijn zicht wazig, of had ik drie tot vier dagen hoofdpijn."

Ocon wijst dan naar zijn crash in Miami in 2022: "Ik kreeg toen 42G te verwerken. Voor wie de crash wil terugzien: hij lijkt niet zo heel spectaculair, maar ik raakte daar toen een betonnen muur. Ik sloeg daar met beide knieën tegen het chassis en kon amper lopen."

'Zakte in elkaar in de douche'

Het duurde vrij lang voordat Ocon uit zijn auto klom, maar hij nam wel deel aan de race. Direct na zijn crash merkte hij dat het goed mis was: "De volgende ochtend stond ik onder de douche en zakte ik in elkaar. Ik verloor mijn evenwicht, ik voelde me echt verschrikkelijk. Toch startte ik de race als laatste en kwam ik uiteindelijk als achtste over de streep. Maar ik plaste rood... Dat was niet echt een goed teken."