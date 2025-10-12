user icon
Ocon zakte in elkaar na zware crash: "Ik plaste rood"
  • Gepubliceerd op 12 okt 2025 14:43
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Esteban Ocon heeft een boekje opengedaan over de fysieke problemen die hij een paar jaar geleden opliep na een zware crash. De huidige Haas-coureur wijst naar een crash in Miami in 2022, wat ervoor zorgde dat hij zelfs in elkaar zakte.

Ocon verwijst naar een incident dat plaatsvond tijdens het debuutweekend van Miami in 2022. De Fransman reed toen nog voor het team van Alpine, en beleefde een op het eerste oog niet zo'n harde crash. In de derde vrije training crashte hij in bocht 13 en raakte hij een betonnen muur. Op de televisiebeelden zag de crash er niet extreem heftig uit, maar achteraf bleek hij een impact van ruim 40G te verwerken te hebben gehad.

Enorme impact

In een uitgebreid interview met het Franse YouTube-kanaal Legend legt Ocon de impact van dit incident uit: "Ik heb een paar flinke crashes gehad. Gelukkig zijn ze nooit te heftig geweest, ook al waren sommige zwaarder dan 40G en was ik bijna bewusteloos. Soms werd mijn zicht wazig, of had ik drie tot vier dagen hoofdpijn."

Ocon wijst dan naar zijn crash in Miami in 2022: "Ik kreeg toen 42G te verwerken. Voor wie de crash wil terugzien: hij lijkt niet zo heel spectaculair, maar ik raakte daar toen een betonnen muur. Ik sloeg daar met beide knieën tegen het chassis en kon amper lopen."

'Zakte in elkaar in de douche'

Het duurde vrij lang voordat Ocon uit zijn auto klom, maar hij nam wel deel aan de race. Direct na zijn crash merkte hij dat het goed mis was: "De volgende ochtend stond ik onder de douche en zakte ik in elkaar. Ik verloor mijn evenwicht, ik voelde me echt verschrikkelijk. Toch startte ik de race als laatste en kwam ik uiteindelijk als achtste over de streep. Maar ik plaste rood... Dat was niet echt een goed teken."

F1 Nieuws Esteban Ocon Haas

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

