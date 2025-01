Briatore verklaart vertrek Ocon: "Zat met zijn hoofd bij zijn nieuwe team en was gedemotiveerd"

Esteban Ocon kwam tijdens de laatste race van het seizoen niet meer in actie voor Alpine. Flavio Briatore, die de rol van adviseur op zich neemt bij de Franse renstal, verklaart waarom de man uit Evreux na de race in Qatar al moest vertrekken.

Na de Grand Prix van Qatar maakte Alpine bekend dat coureur Esteban Ocon het team vroegtijdig zou verlaten. De Fransman, die de Franse renstal na 2024 sowieso al zou gaan inruilen voor het team van Haas, reed niet meer voor Alpine tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi en werd vervangen door Jack Doohan. Deze beslissing was opmerkelijk te noemen, zeker omdat Motorsport.com meldde dat Ocon een aantal uur voor de Grand Prix van Qatar pas op de hoogte werd gesteld van dit plan van Alpine.

Alpine-adviseur Flavio Briatore zou de enkelvoudig Grand Prix-winnaar een paar uur voor de race op het Losail International Circuit naar zijn kantoor hebben geroepen en deed de Franse rijder daar het aanbod om opzij te stappen. Als hij dat niet zou doen, mocht Ocon niet voor zijn nieuwe werkgever, Haas, uitkomen tijdens de post-season test op het Yas Marina Circuit. Ocon besloot vervolgens zijn zitje vroegtijdig op te geven, omdat hij zijn toekomst bij Haas niet op het spel wilde zetten. Er was vervolgens veel kritiek op de aanpak van Alpine.

"Hij was gedemotiveerd"

Briatore heeft tegenover Le Parisien gereageerd op het vroegtijdige vertrek van Ocon en stelt dat de rijder uit Evreux na zijn podium in Brazilië alleen maar bezig was met zijn overstap naar Haas. "Ik zie het heel anders dan de publieke opinie, wat betreft Esteban Ocon. We moeten hem echt bedanken voor zijn podiumfinish in Brazilië, maar na die race was hij met zijn hoofd al bij zijn nieuwe team, Haas. En we streden tegen hen voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap", aldus de Italiaan, die ook niet te spreken was over de houding van de enkelvoudig GP-winnaar. "De laatste races was hij gedemotiveerd en het gat naar Pierre Gasly was veel te groot. Tegelijkertijd wilde ik zien wat voor coureur ik voor de toekomst had aangetrokken. Het is niet zo dat ik een probleem had met Esteban of dat ik de voorkeur gaf aan Jack. Ik kijk niet naar de nationaliteit, of hij Turks, Frans of Japans is… Ik hoef alleen maar te kijken naar wie de beste coureur is."