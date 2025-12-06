user icon
icon

Ocon doet opmerkelijke uitspraak over titelkansen Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ocon doet opmerkelijke uitspraak over titelkansen Verstappen

Esteban Ocon heeft voor verbazing gezorgd met een opmerkelijke uitspraak over Max Verstappen. De Fransman had het in de verleden nog wel eens aan de stok met Verstappen, maar inmiddels lijkt de strijdbaar te zijn begraven. Volgens Ocon kan hij het heel goed met Verstappen vinden.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Ocon vertelt aan de internationale media dat hij een goede band heeft met de drie coureurs die om de titel vechten en doet ook een voorspelling. Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri doen alle drie nog mee om de titel, dus er kan nog alles gebeuren. 

Ocon heeft een goede band met Verstappen

Ocon en Verstappen hebben weleens aan de stok gehad met elkaar, maar volgens de Haas-coureur hebben ze nu een goede band: "Ik heb eerlijk gezegd een goede relatie met alle drie. Ook al denken mensen daar anders over, met Max heb ik een goede relatie. Ik kan het supergoed vinden met Lando, en ik ben in het verleden teamgenoot geweest van Oscar toen hij bij Alpine zat."

"Het zijn drie zeer goede coureurs, en ze verdienen allemaal de titel, maar slechts één zal hem pakken. Het wordt interessant om de strijd tot het einde te zien. Als ze in de eerste ronde een beetje gek kunnen doen, zou ik het niet erg vinden", vertelt Ocon. De Fransman laat dus weten dat hij hoopt dat de eindstrijd een spektakel gaat worden. 

Wie wordt wereldkampioen?

Ocon heeft ook voorspeld wie de wereldkampioen van 2025 gaat worden. Hij denkt dat het elke kant op kan gaan, maar dat een coureur een bepaald voordeel heeft. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Degene die het het meest verdient, is degene met de snelste auto, dus ik zou zeggen McLaren. Maar degene die het gekst heeft gedaan, is zonder twijfel Max. We moeten niet vergeten dat hij behoorlijk achterloopt, en de realiteit is dat alle top drie-coureurs mee kunnen doen om de titel, maar het puntentekort is nog steeds behoorlijk groot. Dus ik denk dat Lando hem nog steeds gaat winnen."

De Haas-coureur vecht zelf niet bepaald ergens om in Abu Dhabi. De Fransman staat momenteel zestiende in het wereldkampioenschap met 32 punten. Als hij een goed resultaat haalt, kan hij zomaar in de top dertien eindigen. Haas kan nog zevende worden in het wereldkampioenschap, maar dan moeten ze zeven punten meer halen dan Aston Martin.

Hemex

Posts: 1.367

Jij begrijpt nog niet hoe het werkt. Die kop is alleen om je te verleiden te klikken. De inhoud heeft daar verder weinig mee te maken. Zie het als een soort bonus, daar ga je toch ook niet over klagen?

  • 12
  • 6 dec 2025 - 09:37
F1 Nieuws Max Verstappen Esteban Ocon Lando Norris Oscar Piastri Red Bull Racing Haas McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (14)

Login om te reageren
  • RonHymer

    Posts: 52

    Wat is dan die opmerkelijke uitspraak?

    • + 3
    • 6 dec 2025 - 09:28
    • Hemex

      Posts: 1.367

      Jij begrijpt nog niet hoe het werkt. Die kop is alleen om je te verleiden te klikken. De inhoud heeft daar verder weinig mee te maken. Zie het als een soort bonus, daar ga je toch ook niet over klagen?

      • + 12
      • 6 dec 2025 - 09:37
    • Patrace

      Posts: 6.383

      @Hemex: dat is een interessante kijk hierop. Dus je schrijft gewoon een bijna willekeurige titel om je erop te laten klikken, en dan kom je er tijdens het lezen pas achter waar het artikel echt over gaat. En dat is dan een bonus?
      Ik voel me eerder genaaid dan beloond, om eerlijk te zijn.

      • + 8
      • 6 dec 2025 - 09:55
    • Pietje Bell

      Posts: 32.284

      @Patrace, heb je mijn uitleg over hoe je iets vet gedrukt kunt typen gelezen? Kun je er iets mee?

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 10:03
    • RonHymer

      Posts: 52

      Ah ik maak dus de fout door de artikelen te lezen haha

      • + 5
      • 6 dec 2025 - 10:05
    • Pepe

      Posts: 1.165

      @Patrace het is echt bloedirritant.

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 10:25
    • markos

      Posts: 936

      Je kunt ook gewoon de titels niet lezen. Hoewel dat wel lastig klikken is met de ogen dicht heb ik gemerkt.

      • + 2
      • 6 dec 2025 - 10:27
    • donshere

      Posts: 1.387

      @Patrace: En als je denkt helemaal genaaid te zijn moet je maar eens proberen je account met gegevens te verwijderen. Gaat niet zonder een aangetekende brief.

      • + 2
      • 6 dec 2025 - 10:32
    • El Maximo

      Posts: 289

      Ik vind het opmerkelijk dat blijkbijl de strijdbaar begraven is!

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 11:07
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 707

    Ik volg de 'logica' die Ocon aanhangt even niet: "Degene die het het meest verdient, is degene met de snelste auto..."

    Hoezo?! In mijn ogen is de constructeurstitel voor de snelste bolide. Als iemand anders in een minder snelle auto kampioen wordt, heeft dat toch veel meer waarde? Dan heeft die persoon het simpelweg beter gedaan en is hij over all de betere coureur geweest en verdient het dus meer.

    • + 9
    • 6 dec 2025 - 09:58
    • snailer

      Posts: 30.911

      Er is 'verdienen' en er is 'realiteit'.

      De realiteit is dat 8 of 9 van de 10 keer een rijder kampioen wordt in de beste auto.
      Er zijn uitzonderingen. 2021 was Mercedes de beste auto. Na Silverstone zelfs redelijk dominant de meeste races.

      Vorig jaar was vanaf race 5 McLaren de beste auto. Vooral in de races.

      Norris verdient het omdat hij de verleiding van een winnende auto (RBR) heeft weerstaan. En hij heeft samen met McLaren toch successen weten te halen.
      In die zin verdient hij het.
      En ja. Begin seizoen werd hij aardig weggereden door Piastri. En ja. Verstappen heeft hem een paar maal behoorlijk op zijn plek gezet.
      Maar gemiddeld is de combi Norris/McLaren de sterkste gebleken.


      Uiteraard vind ik Verstappen de absoluut beste van het veld. Maar in de geschiedenis is gebleken dat dit niet de belangrijkste factor is.

      • + 4
      • 6 dec 2025 - 10:24
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 707

      Dat Norris de titel verdient, trek ik zeker niet in twijfel. Hij heeft in races minder gereden, goed gereden, geblunderd en gedomineerd en heeft mathematisch inmiddels het voordeel weten te vergaren.

      De toevoeging van het woorden 'het meest' en de betekenis ervan, onderschrijf ik gewoon niet. Als eenzelfde prestatie geleverd wordt (kampioen worden) in minder materiaal, dan beter dat desbetreffende coureur het méér verdient.

      Overigens - voor alles provocerende prikkers - heeft mijn denkwijze hierin níet exclusief met Verstappen te maken, maar geldt dit voor alle beter presterende coureurs...

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 10:50
  • Hemex

    Posts: 1.367

    @Patrace,
    Ja, dat gevoel heb ik in de winkel ook wel eens. Daar zijn de bonussen ook bedoeld om je te verleiden. Valt soms ook vies tegen. En toch trappen we er allemAAL steeds weer in en gaan thuis pas klagen. Doen we hier ook.

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 10:28
  • Paddy

    Posts: 91

    Ik vind het een opmerkelijke uitspraak dat hij het goed kan vinden met Max, deze zag ik niet aankomen

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 10:58

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar