Esteban Ocon heeft voor verbazing gezorgd met een opmerkelijke uitspraak over Max Verstappen. De Fransman had het in de verleden nog wel eens aan de stok met Verstappen, maar inmiddels lijkt de strijdbaar te zijn begraven. Volgens Ocon kan hij het heel goed met Verstappen vinden.

Ocon vertelt aan de internationale media dat hij een goede band heeft met de drie coureurs die om de titel vechten en doet ook een voorspelling. Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri doen alle drie nog mee om de titel, dus er kan nog alles gebeuren.

Ocon heeft een goede band met Verstappen

Ocon en Verstappen hebben weleens aan de stok gehad met elkaar, maar volgens de Haas-coureur hebben ze nu een goede band: "Ik heb eerlijk gezegd een goede relatie met alle drie. Ook al denken mensen daar anders over, met Max heb ik een goede relatie. Ik kan het supergoed vinden met Lando, en ik ben in het verleden teamgenoot geweest van Oscar toen hij bij Alpine zat."

"Het zijn drie zeer goede coureurs, en ze verdienen allemaal de titel, maar slechts één zal hem pakken. Het wordt interessant om de strijd tot het einde te zien. Als ze in de eerste ronde een beetje gek kunnen doen, zou ik het niet erg vinden", vertelt Ocon. De Fransman laat dus weten dat hij hoopt dat de eindstrijd een spektakel gaat worden.

Wie wordt wereldkampioen?

Ocon heeft ook voorspeld wie de wereldkampioen van 2025 gaat worden. Hij denkt dat het elke kant op kan gaan, maar dat een coureur een bepaald voordeel heeft. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Degene die het het meest verdient, is degene met de snelste auto, dus ik zou zeggen McLaren. Maar degene die het gekst heeft gedaan, is zonder twijfel Max. We moeten niet vergeten dat hij behoorlijk achterloopt, en de realiteit is dat alle top drie-coureurs mee kunnen doen om de titel, maar het puntentekort is nog steeds behoorlijk groot. Dus ik denk dat Lando hem nog steeds gaat winnen."

De Haas-coureur vecht zelf niet bepaald ergens om in Abu Dhabi. De Fransman staat momenteel zestiende in het wereldkampioenschap met 32 punten. Als hij een goed resultaat haalt, kan hij zomaar in de top dertien eindigen. Haas kan nog zevende worden in het wereldkampioenschap, maar dan moeten ze zeven punten meer halen dan Aston Martin.