Ocon spreekt steun uit voor Verstappen: "Kritiek is onterecht!"
  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 12:46
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is ook dit jaar weer de grote hoofdrolspeler in de Formule 1. De Red Bull-coureur lag regelmatig onder vuur vanwege zijn gedrag, en dat leverde hem veel kritiek op. Niet iedereen kan zich vinden in deze kritiek, en ook Esteban Ocon spreekt nu zijn steun uit.

Verstappen en Ocon zijn niet elkaars beste vrienden. In 2018 zorgden ze voor veel ophef toen Ocon tegen raceleider Verstappen aanreed in Brazilië. Het leidde zelfs tot een handgemeen, waarna Verstappen een taakstraf kreeg van de FIA. Ocon rijdt inmiddels voor het team van Haas, waar hij zich steeds beter en beter begint te voelen.

Hoe denkt Ocon over Verstappen?

Ocon is enorm onder de indruk van Verstappen, zo maakt hij duidelijk in een interview met Formule 1 Magazine: "Max is één van de beste coureurs die de sport ooit heeft gehad. Iedereen weet dat hij van nature een ongelooflijke snelheid heeft, dat hij heel vaardig is met de auto en instinctief racet wanneer hij een actie inzet."

"Dat heeft hij ook altijd gedaan, ook in zijn periode in de karts toen we elkaar regelmatig tegenkwamen. Max heeft het pure, rauwe talent dat hij nodig heeft om te slagen. Maar achter zijn aanvallende manier van racen zit nooit politiek, dat is gewoon hoe hij racet."

Is de kritiek op Verstappen terecht?

Ocon ziet wel dat Verstappen soms de grens overgaat. De Franse Haas-coureur wijst bijvoorbeeld naar het incident met George Russell in Spanje: "Max zoekt de grens op en soms gaat hij er overheen en pakt het verkeerd uit, maar dat geeft hij ook gewoon eerlijk toe."

De Franse coureur is dan ook van mening dat sommige mensen te veel op Verstappen inhakken: "Ik vind Max echt een ongelooflijke coureur en ik vind ook dat hij niet zo zwaar bekritiseerd moet worden, zoals nu soms wel het geval is."

NicoS

Posts: 19.313

Goed voorbeeld is de actie van Leclerc op Russell afgelopen race. Zeker weten dat wanneer Verstappen deze actie had gedaan, er weer een lading kritiek zou zijn geweest uit bepaalde hoek….
Leclerc is wat dat betreft gelijk aan Max, het verschil is dat van hem het wordt gewaardeerd…..
Meer van ...

  • 9
  • 4 sep 2025 - 12:58
Reacties (9)

  • NicoS

    Posts: 19.313

    Goed voorbeeld is de actie van Leclerc op Russell afgelopen race. Zeker weten dat wanneer Verstappen deze actie had gedaan, er weer een lading kritiek zou zijn geweest uit bepaalde hoek….
    Leclerc is wat dat betreft gelijk aan Max, het verschil is dat van hem het wordt gewaardeerd…..
    Meer van dit soort coureurs, en minder betutteling van de stewards zou het racen weer leuk maken.

    • + 8
    • 4 sep 2025 - 12:58
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.703

      Die actie van Leclerc was misschien een van de beste dit jaar. Ook technisch niet makkelijk. Zolang daar geen echte ongeluk gebeurd - wil ik meer van dat soort acties zien.. gewoon wiel aan wiel racen.

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 13:12
    • NicoS

      Posts: 19.313

      Ja en nee, vier wielen buiten de baan en contact waardoor Russell z’n auto beschadigd raakte. De meeste coureurs krijgen hier zeker weten een straf voor.

      • + 3
      • 4 sep 2025 - 13:31
    • snailer

      Posts: 29.489

      Deze niet gezien nog van Leclerc. Ben na de start gestopt met de samenvatting.

      Maar ik geloof het direct.

      Vergelijk 2021 en 2022.
      In 2021 was het constant bewust van de weg rijden door de opponent van verstappen. Op het laatst was het zo een routine dat Hamilton al over de radio was te horen: he pushed me off. Dat zal vas took wel eens gebeurd zijn.

      Nu 2022. Verstappen en Leclerc reden knetterhard wiel aan wiel, maar als de ruimte verdween liftte de rijder, om dan de volgende bocht het weer te proberen. En andersom. Heb me voorgenomen weer live F1 te gaan kijken als die twee er samen om gaan knokken. Dan krijg je het oude en pure racen van weleer weer terug.

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 14:04
    • Mr Marly

      Posts: 7.780

      Een soort van aversie hebben voor de sport maar er wel veel over posten. De redenen zullen ongetwijfeld legitiem zijn maar vreemd vind ik het wel Snailer. Als je dan ook nog aangeeft wel te gaan kijken als Max en Leclerc strijden, terwijl er ook nu nog mooie duels en acties zijn… tja vind het raar. Maar ieder zijn ding.

      • + 2
      • 4 sep 2025 - 15:02
  • Larry Perkins

    Posts: 59.583

    Mag die Ocon wel, altijd al gemogen...

    (ik mag Esteban zeggen en zelfs ook Essie)

    • + 2
    • 4 sep 2025 - 13:18
    • Pietje Bell

      Posts: 30.719

      Weet niet of het sarcastisch is, maar Ocon is gewoon een hele aardige vent. Men mag hem hier niet omdat hij een akkefietje met Max heeft gehad wat ze beiden allang achter zich hebben gelaten.
      Hij was vorige week WEER de eerste die Hadjar feliciteerde met zijn allereerste podiumplek en een lief praatje erbij.
      Ook stak hij Lando een hart onder de riem vanwege zijn uitval. Hij is vaak een van de zeer weinige coureurs die andere coureurs een bericht stuurt met een paar warme (of opbeurende) woorden.

      • + 3
      • 4 sep 2025 - 13:27
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.293

    Nu is het toch niet zo dat Max bergen kritiek krijgt. Of zit Ocon op dit forum? Of leeft hij onder een Britse steen?
    Weinigen die hun lof niet betuigen, meen ik.

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 16:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.241

    "Ocon spreekt steun uit voor Verstappen: "Kritiek is onterecht!"

    Haha, Esteban is Max veertjes in den poepert aan het schuiven.
    Maar als Max expres iemand van de baan rost is die kritiek wel degelijk terecht Esteban, wat jij er ook van vind!

    • + 0
    • 4 sep 2025 - 16:18

