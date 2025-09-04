"Ocon spreekt steun uit voor Verstappen: "Kritiek is onterecht!"

Max Verstappen is ook dit jaar weer de grote hoofdrolspeler in de Formule 1. De Red Bull-coureur lag regelmatig onder vuur vanwege zijn gedrag, en dat leverde hem veel kritiek op. Niet iedereen kan zich vinden in deze kritiek, en ook Esteban Ocon spreekt nu zijn steun uit.

Verstappen en Ocon zijn niet elkaars beste vrienden. In 2018 zorgden ze voor veel ophef toen Ocon tegen raceleider Verstappen aanreed in Brazilië. Het leidde zelfs tot een handgemeen, waarna Verstappen een taakstraf kreeg van de FIA. Ocon rijdt inmiddels voor het team van Haas, waar hij zich steeds beter en beter begint te voelen.

Hoe denkt Ocon over Verstappen?

Ocon is enorm onder de indruk van Verstappen, zo maakt hij duidelijk in een interview met Formule 1 Magazine: "Max is één van de beste coureurs die de sport ooit heeft gehad. Iedereen weet dat hij van nature een ongelooflijke snelheid heeft, dat hij heel vaardig is met de auto en instinctief racet wanneer hij een actie inzet."

"Dat heeft hij ook altijd gedaan, ook in zijn periode in de karts toen we elkaar regelmatig tegenkwamen. Max heeft het pure, rauwe talent dat hij nodig heeft om te slagen. Maar achter zijn aanvallende manier van racen zit nooit politiek, dat is gewoon hoe hij racet."

Is de kritiek op Verstappen terecht?

Ocon ziet wel dat Verstappen soms de grens overgaat. De Franse Haas-coureur wijst bijvoorbeeld naar het incident met George Russell in Spanje: "Max zoekt de grens op en soms gaat hij er overheen en pakt het verkeerd uit, maar dat geeft hij ook gewoon eerlijk toe."

De Franse coureur is dan ook van mening dat sommige mensen te veel op Verstappen inhakken: "Ik vind Max echt een ongelooflijke coureur en ik vind ook dat hij niet zo zwaar bekritiseerd moet worden, zoals nu soms wel het geval is."