Haas-teambaas heeft hoge verwachtingen van Belgische Grand Prix

Het seizoen is op de helft en Haas staat negende in het constructeurskampioenschap. Het team heeft 29 punten bij elkaar gesprokkeld, waarvan Esteban Ocon er 23 heeft gescoord. Teambaas Komatsu kijkt vooruit naar de Belgische Grand Prix van komend weekend.

Het team staat negende in het constructeurskampioenschap, maar het verschil met de concurrentie is klein. Het Amerikaanse team staat zeven punten achter zowel Racing Bulls als Aston Martin. Coureurs Esteban Ocon en Ollie Bearman staan tiende en achttiende in het wereldkampioenschap.

Uitdagingen op Spa

Aankomend weekend staat de Belgische Grand Prix op het programma op het circuit van Spa-Francorchamps. Haas-teambaas Ayao Komatsu deelt zijn verwachtingen in de preview van het team: "Spa is een heel uitdagend circuit, maar het is een van die circuits waar we allemaal naar uitkijken. Door de geschiedenis, het weer en het feit dat het een ander downforce-niveau heeft dan een standaard circuit, heeft het veel unieke uitdagingen."

Komatsu zegt dat Silverstone veel verrassingen bood: "Ik denk dat wat we in Silverstone hebben laten zien, de basisauto die we nu hebben, behoorlijk goed is. We moeten die echt nog aanpassen aan de eisen die het circuit van Spa stelt, maar we weten dat we zondag in Silverstone ondermaats presteerden, dus dat willen we graag rechtzetten." Haas eindigde in Silverstone op de elfde en dertiende plaats. Ollie Bearman liep net een punt mis met 1.4 seconde.

Genoeg tijd voor de zomerstop

"Het is goed dat we nog twee races hebben voor de zomerstop. Het is ook een Sprint, dus er is meer druk in de zin dat je maar een paar uur hebt voor de sprintkwalificatie." Al met al heeft Komatsu vertrouwen in een goed weekend voor Haas. Het team heeft zijn coureurs voor komend seizoen ook al bekendgemaakt. Zowel Bearman als Ocon blijft nog een jaartje rijden bij het team van Haas.