De Formule 1-coureurs van 2024: Esteban Ocon, opmerkelijk vertrek

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel elf: Esteban Ocon, die een einde zag komen aan zijn F1-avontuur bij Alpine.

Naam: Esteban Ocon (Frankrijk, 17 september 1996)

Eindklassering 2024: Veertiende

WK-punten: 23

Beste klassering: Tweede (Brazilië)

Ocon weg bij Alpine

Voor Esteban Ocon is er in 2024 een einde gekomen aan zijn Formule 1-avontuur bij het team van Alpine. De Fransman keerde in 2020 - na een gedwongen tussenjaar - terug in de koningsklasse bij de renstal uit Enstone-Viry en wist in vijf jaar tijd meermaals op het podium te eindigen en zelfs een Grand Prix te winnen. Maar na de race in de smalle straten van Monaco eerder dit jaar wist hij dat hij op zoek moest naar een nieuw team voor 2025.

Incident Monaco

Het team van Alpine stelde na die race in een persbericht dat zij samen met Ocon zijn overeengekomen om het contract van de man uit Evreux - dat eind 2024 afliep - niet te verlengen, maar het nieuws kwam wel op een zeer opvallend moment. Na de Grand Prix van Monaco was er namelijk controverse ontstaan vanwege het feit dat Ocon met een zeer lompe actie zichzelf en bijna ook zijn teamgenoot uit de race in Monte Carlo had gekegeld, terwijl de Alpine-coureurs eindelijk een keer in de gelegenheid waren om punten te scoren.

Gasly lag tijdens de openingsronde voor Ocon op P9, maar laatstgenoemde rijder wilde per se voorbij aan zijn teamgenoot en lanceerde zichzelf over het voorwiel van Gasly. Ocon viel uit, terwijl Gasly een lekke band had. Uiteindelijk kwam er wel een rode vlag, waardoor Gasly de tiende positie behield en uiteindelijk een puntje scoorde. Maar de crash zorgde voor een nieuwe hoofdstuk in de rivaliteit tussen de twee mannen uit Frankrijk, die vroeger goed bevriend waren met elkaar, maar dat sinds hun strijd in de karting niet meer zijn.

"Een heel zwaar besluit"

Sinds ze teamgenoten zijn, houden ze tegenover de media de schijn op dat ze prima met elkaar door een deur konden, maar de crash in Melbourne in 2023, het contact in Japan aan het begin van 2024 en het incident in Monaco lieten toch zien dat er nog altijd frustratie heerste binnen het team. Teambaas Bruno Famin had eerder al aangegeven geen incidenten meer te willen zien en was na de Grand Prix van Monaco dan ook helemaal klaar met Ocon. Hij vond dat de actie van de enkelvoudig Grand Prix-winnaar totaal misplaatst was en stelde dat er ''een heel zwaar besluit" moest worden genomen.

Even waren er geruchten dat Ocon vanaf Canada al niet meer in de auto zou zitten, maar een aantal dagen later kwam meer duidelijkheid, en werd dus bekend dat Ocon zijn contract niet zou worden verlengd. Naar verluidt zou de beslissing om het contract niet te verlengen niet direct het gevolg zijn wat er zich heeft afgespeeld in Monte Carlo, al zou het wel bijgedragen hebben aan dat besluit.

Haas

Het zorgde ervoor dat Ocon op zoek moest naar een nieuw team, maar daar deed de Fransman niet lang over. Iets meer dan anderhalve maand later werd hij al aangekondigd bij het team van Haas. En je kan misschien ook wel zeggen dat het Amerikaanse team geprofiteerd heeft van de hele situatie die zich heeft afgespeeld binnen Alpine. Ocon, die aan het begin van het seizoen in 14 van de 21 (sprint-)kwalificaties sneller was dan teamgenoot Gasly, heeft namelijk ook in 2024 weer bewezen een coureur te zijn die in de Formule 1 thuis hoort.

Verstappen staat versteld van Ocon

Dat liet hij natuurlijk vooral zien met zijn magistrale optreden tijdens de regenrace in Brazilië. Ocon reed constant aan de kop van het veld mee en kwam na de rode vlag-situatie zelfs aan de leiding te liggen. Hij maakte misschien wel de meeste indruk tijdens de rondjes voor die rode vlag-situatie. De coureurs reden namelijk op intermediates terwijl de regen plots met bakken uit de hemel kwam.

Er stond inmiddels zoveel staand water op de baan dat coureurs op de rechte stukken niet eens meer volgas konden rijden. En onder die omstandigheden breidde Ocon zijn voorsprong flink uit op achtervolger Verstappen, die na de race ook versteld stond van de snelheid die de Alpine-rijder toonde onder die omstandigheden. Ocon kon uiteindelijk niet zijn tweede overwinning uit zijn F1-carrière binnenhalen, maar was zeer tevreden met zijn tweede plaats achter Verstappen.

Vroegtijdig weg bij Alpine

Alleen daarom al had Ocon een mooier en respectvoller afscheid verdiend dan hij nu van Alpine heeft gekregen. Hij moest de Franse renstal namelijk al na de Grand Prix van Qatar verlaten. Dit lijkt niet op een normale manier gegaan te zijn, want bronnen hebben aan Motorsport.com verteld dat 74-jarige Alpine-adviseur Flavio Briatore Ocon een aanbod deed om opzij te stappen, en als Ocon dat niet zou doen, mocht hij niet met zijn nieuwe werkgever, Haas, deelnemen aan de post-season test. Daarop besloot de 28-jarige rijder uit Evreux om zijn zitje op te geven en te denken aan zijn toekomst met Haas.

Bovendien kreeg Ocon ook nog een schop na van zijn Alpine-teambaas Oliver Oakes, die stelde dat de bijdrage van de Fransman de laatste maanden erg beperkt was. Ocon moet misschien ook maar blij zijn dat hij weg is bij de Franse renstal. Niet alleen vanwege de manier waarop ze met hem omgaan, maar ook vanwege de stap die Haas dit jaar heeft gezet. De Amerikaanse renstal was dit jaar veel in de top tien te zien en hopelijk voor Ocon is dat volgend jaar ook zo.