Ocon trekt de portemonnee en schaft bijzondere patserbak aan

Haas-coureur Esteban Ocon heeft een opvallende aankoop gedaan. De Fransman sloot recent een deal met tuningbedrijf Mansory, en daar hebben ze een Lamborghini voor hem onder handen genomen. De reacties op Ocons nieuwe paradepaardje zijn wisselend.

Als Haas-coureur is Ocon geen coureur die in het dagelijks leven beschikt over een enorme hoeveelheid supercars. De ietwat ingetogen Fransman voegt zich nu echter in het rijtje coureurs met een bijzondere supercar in de garage. Ocon kondigde in de afgelopen weken een deal met tuner Mansory aan. Het bedrijf staat bekend om hun ingrepen waarbij ze dure auto's omtoveren in een soort patserbakken. Over smaak valt niet te twisten, maar voor veel mensen zijn de Mansory-bolides vaak iets te veel van het goede.

Peperdure wagen

Als onderdeel van zijn samenwerking met Mansory, heeft Ocon nu de sleuteltjes van een dikke Lamborghini Revuelto in ontvangst genomen. De auto is in orginele staat al duur met een prijskaartje dat begint bij 566.207 euro, de wagen van Ocon zal dus nog iets duurder zijn.

Bizarre bolide

Mansory heeft Ocons auto flink onder handen genomen. De wagen is gespoten in een zwartrode kleurstelling en op de zijkant is zijn startnummer 31 te zien. In de deur staan Ocons initialen en ook zijn startnummer 31. Verder is de auto van Ocon voorzien van een agressieve bodykit met grotere en agressievere bumpers, extremere velgen en veel onderdelen van koolstofvezel. Of er onder de motorkap ook iets is aangepakt, is niet helemaal duidelijk. Een 'gewone' Lamborghini Revuelto heeft een topsnelheid van 350 kilometer per uur, en die van Ocons wagen zal dus wel iets hoger liggen.

Of Ocon ook met de auto naar de circuits zal afreizen, moet blijken in de toekomst. Aankomend weekend zal dat niet het geval zijn, aangezien dan de Grand Prix van Singapore op het programma staat. Het logo van Mansory zal wel te zien zijn op Ocons helm.