Klap voor Haas: Ocon gediskwalificeerd vanwege illegale achtervleugel
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 18:42
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het komt niet als een verrassing, maar de stewards in Azerbeidzjan hebben Esteban Ocon geschrapt uit de uitslag van de kwalificatie. De techical delegate van de FIA ontdekte een fout bij de achtervleugel, en toen was al duidelijk dat en diskwalificatie onvermijdelijk was.

Haas-coureur Ocon kende een tegenvallende kwalificatie en kwam niet verder dan de achttiende tijd. De Fransman kreeg uren na de kwalificatie te horen dat de achtervleugel van zijn auto niet door de technische keuring was gekomen. De zaak werd doorgestuurd naar de stewards, en ze besloten Ocon uit de uitslag van de kwalificatie te schrappen. Hij kan de race van morgen wel starten, vanzelfsprekend moet de achtervleugel dan wel worden aangepast.

Het team van Haas stuurde een vertegenwoordiger en de Head of Car Engineering naar de meeting met de stewards, Ocon was zelf niet aanwezig. Ook de techical delegate was aanwezig bij de meeting, hij kon zijn onderzoeksresultaten hier op tafel leggen.

Opening te groot

Uit het document van de stewards bleek dat de afstand tussen twee delen van de vleugel groter was dan is toegestaan. Er mag bij deze specifieke delen van de achtervleugel slechts een gat van 0,5 millimeter ontstaan, en er waren aan beide zijdes van de vleugel grotere gaten aanwezig. De technical delegate ontdekte aan de linkerkant van de vleugel een opening van 0,6 millimeter en aan de rechterkant een opening van 0,825 millimeter.

Haas geeft fout toe

Het team van Haas gaf toe dat ze een fout hadden gemaakt. De vertegenwoordigers van de Amerikaanse renstal lieten aan de stewards weten dat het waarschijnlijk gaat om een fout bij het in elkaar zetten van de vleugel. De stewards concludeerden dat de auto van Ocon niet aan de technische regels voldoet, en dus uit de uitslag van de kwalificatie wordt geschrapt. Het is een pijnlijke tik voor Haas.

Reacties (2)

  • Go-Maximiliaan

    Posts: 288

    Eigenlijk raar.
    Beetje experimenteren met een illegale achtervleugel, toch een fikse overtreding denk ik. Helaas voor hen 18de kwalificeren, illegaal bevonden worden aan een zware overtreding en dan gewoon meedoen aan de race en als laatste startten. Dat is van de 18de naar de 20ste plek!
    Zo wil ik ook wel frauderen!!!!

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 18:51
    • skibeest

      Posts: 1.881

      Dat wil ik niet want dan wordt je dus betrapt en wordt elk voordeel helemaal teniet gedaan. Als ik fraudeer wil ik juist niet betrapt worden. Daarbij denk ik onder andere aan de spiekbriefjes van weleer

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 19:09

