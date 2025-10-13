Het Amerikaanse Formule 1-team van Haas heeft traditiegetrouw een bijzondere livery onthuld voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op het Circuit of the Americas in Austin verschijnt de VF-25 van Esteban Ocon en Oliver Bearman dit weekend in een opvallende uitvoering.

Zoals elk jaar grijpt Haas zijn thuisrace aan om iets extra’s te doen. De witte en zwarte basis van de auto blijft behouden, maar de bolide is deze keer versierd met de karakteristieke ‘stars and stripes’ in rood, wit en blauw – een eerbetoon aan de Amerikaanse roots van het team uit North Carolina. Sinds het F1-debuut in 2016 is de race in Texas uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van het seizoen voor de renstal van Ayao Komatsu.

Ook updates voor Haas

Naast de speciale kleurstelling introduceert Haas dit weekend ook een updatepakket. De timing is opvallend, want het Circuit of the Americas vormt een sprintweekend – met slechts één vrije training om nieuwe onderdelen te testen. Toch ziet het team dit als het juiste moment om een stap te zetten richting de slotfase van het seizoen.

Haas staat momenteel negende in het constructeurskampioenschap, maar heeft nog altijd zicht op teams als Sauber, Aston Martin en Racing Bulls. De updates moeten helpen om dat gat te dichten in de laatste zes races van 2025.

"COTA voelt als thuiskomen"

Teambaas Ayao Komatsu kijkt uit naar het weekend in Austin. “De Grand Prix van de Verenigde Staten is altijd speciaal voor ons. COTA voelt echt als thuiskomen. Het is een drukke week vol activiteiten, maar omdat het ook een sprintweekend is, draait alles op adrenaline,” vertelt de Japanner. “We brengen een klein updatepakket mee, maar hebben alleen de eerste vrije training om het te evalueren. Daarom is het cruciaal dat we meteen goed van start gaan. Het doel is duidelijk: met beide coureurs punten scoren.”

Volgens adjunct-ontwerper Jonathan Heal is het juist in een onvoorspelbaar seizoen als dit belangrijk om te blijven ontwikkelen. “De verschillen in het middenveld zijn minimaal. Soms is het beter om te blijven vechten voor dit jaar in plaats van alles te richten op 2026. Volgend seizoen wordt door de nieuwe motorreglementen sowieso een loterij, dus we willen dit jaar afsluiten met sterke resultaten,” aldus Heal.