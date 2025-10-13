user icon
Haas pakt uit: Ocon en Bearman krijgen speciale livery tijdens thuisrace

Haas pakt uit: Ocon en Bearman krijgen speciale livery tijdens thuisrace
  Gepubliceerd op 13 okt 2025 16:09
  4
  Door: Jeroen Immink

Het Amerikaanse Formule 1-team van Haas heeft traditiegetrouw een bijzondere livery onthuld voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op het Circuit of the Americas in Austin verschijnt de VF-25 van Esteban Ocon en Oliver Bearman dit weekend in een opvallende uitvoering.

Zoals elk jaar grijpt Haas zijn thuisrace aan om iets extra’s te doen. De witte en zwarte basis van de auto blijft behouden, maar de bolide is deze keer versierd met de karakteristieke ‘stars and stripes’ in rood, wit en blauw – een eerbetoon aan de Amerikaanse roots van het team uit North Carolina. Sinds het F1-debuut in 2016 is de race in Texas uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van het seizoen voor de renstal van Ayao Komatsu.

Ook updates voor Haas

Naast de speciale kleurstelling introduceert Haas dit weekend ook een updatepakket. De timing is opvallend, want het Circuit of the Americas vormt een sprintweekend – met slechts één vrije training om nieuwe onderdelen te testen. Toch ziet het team dit als het juiste moment om een stap te zetten richting de slotfase van het seizoen.

Haas staat momenteel negende in het constructeurskampioenschap, maar heeft nog altijd zicht op teams als Sauber, Aston Martin en Racing Bulls. De updates moeten helpen om dat gat te dichten in de laatste zes races van 2025.

"COTA voelt als thuiskomen"

Teambaas Ayao Komatsu kijkt uit naar het weekend in Austin. “De Grand Prix van de Verenigde Staten is altijd speciaal voor ons. COTA voelt echt als thuiskomen. Het is een drukke week vol activiteiten, maar omdat het ook een sprintweekend is, draait alles op adrenaline,” vertelt de Japanner. “We brengen een klein updatepakket mee, maar hebben alleen de eerste vrije training om het te evalueren. Daarom is het cruciaal dat we meteen goed van start gaan. Het doel is duidelijk: met beide coureurs punten scoren.”

Volgens adjunct-ontwerper Jonathan Heal is het juist in een onvoorspelbaar seizoen als dit belangrijk om te blijven ontwikkelen. “De verschillen in het middenveld zijn minimaal. Soms is het beter om te blijven vechten voor dit jaar in plaats van alles te richten op 2026. Volgend seizoen wordt door de nieuwe motorreglementen sowieso een loterij, dus we willen dit jaar afsluiten met sterke resultaten,” aldus Heal.

 

  Larry Perkins

    Posts: 60.585

    Krijg nou tieten!

    Je verwacht het niet hè, karakteristieke 'stars and stripes' in rood, wit en blauw, nog nooit eerder vertoond, hoe komen ze er op, chapeau voor het creatieve team...

    • + 0
    13 okt 2025 - 16:12
  HarryLam

    Posts: 4.924

    Mooi spuitwerk hoor.........die Gene laat hem maar weer eens flink uit zijn broek hangen.

    • + 0
    13 okt 2025 - 16:18
  Larry Perkins

    Posts: 60.585

    Haas heeft ook nog overwogen om de oranje varkenskop van Donald J. T. heel groot op de auto's te spuiten maar dan leken ze teveel op de McLarens.


    * het oranje varkenshoofd

    • + 0
    13 okt 2025 - 16:35
    d@nny

      Posts: 3.513

      Hoorde dat het niet op de auto paste

      • + 0
      13 okt 2025 - 17:28

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

