Alpine-teambaas geeft Ocon schop na: "Zijn bijdrage was de laatste tijd beperkt"

Esteban Ocon is na de Grand Prix van Qatar door Alpine aan de kant geschoven en vervangen door Jack Doohan. Alpine-teambaas Oliver Oakes verdedigt de keuze van het Franse team en geeft de Franse coureur nog een schop na.

Enkelvoudig Grand Prix-winnaar Esteban Ocon moest het team van Alpine na de Grand Prix van Qatar verlaten. De Fransman, die per 2025 vertrekt naar het team van Haas, komt dit weekend in Abu Dhabi al niet meer in actie voor de renstal uit Enstone-Viry en wordt vervangen door de man die hem in 2025 sowieso al zou gaan vervangen, Jack Doohan.

Afgelopen donderdag kwam echter meer nieuws naar buiten over het vertrek van de man uit Evreux. Motorsport.com meldde dat Alpine-adviseur Flavio Briatore Ocon een paar uur voor de race op het Losail International Circuit naar zijn kantoor riep, en dat de coureur daar pas op de hoogte werd gebracht van het plan van zijn team. De 74-jarige Briatore deed hem een aanbod om opzij te stappen, en als Ocon dat niet zou doen, mocht hij niet met zijn nieuwe werkgever, Haas, deelnemen aan de post-season test. Daarop besloot de 28-jarige Ocon om zijn zitje op te geven en te denken aan zijn toekomst met Haas.

"We zijn hier niet om aardig te zijn"

Het kwam Alpine op veel kritiek te staan, maar daar wil teambaas Oliver Oakes niks van weten. "Ik ben het niet eens met wat ik heb gelezen over de manier waarop we Esteban hebben behandeld", vertelde de Brit tegenover L'Equipe. "We zijn hier niet om aardig te zijn, we zijn hier om te racen. Aan het einde van de dag rijdt hij voor een ander team en maak ik me alleen maar zorgen over Alpine. We moeten door", aldus Oakes, die stelt dat de critici helemaal niet op de hoogte zijn van wat er is gebeurd. "Mensen kennen niet het hele verhaal, dus het is makkelijk om commentaar te geven vanachter je scherm. Esteban heeft een grote rol gespeeld in dit team, maar alle hoofdstukken moeten afgesloten worden, zodat andere kunnen beginnen."

Belang van het team

Dat Ocon al eerder moest vertrekken, zou mogelijk ook te maken hebben met zijn vervanger. Volgens geruchten zou Briatore niet gecharmeerd zijn van Jack Doohan, die in 2025 de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly zal gaan worden. De Italiaan zou veel liever Williams-junior Franco Colapinto naast de man uit Rouen willen zien. Het raceweekend in Abu Dhabi zou dan ook een soort evaluatie van Doohan zijn. Volgens Oakes ligt het echter anders. "We hebben woord gehouden en Ocon zal de test met Haas kunnen doen. We handelen in het belang van het team, we zijn er niet alleen voor Esteban. En voor mij is het heel belangrijk dat Jack nu met de auto kan rijden en zich beter kan voorbereiden op volgend seizoen", aldus de Alpine-teambaas.

"Goed dat er geen twijfel bestaat over zijn betrokkenheid"

Oakes draait het zelfs om, want het vroegtijdige vertrek zou volgens hem zelfs in het voordeel zijn van Ocon. "Het is voor Esteban ook met het oog op 2025 goed om nu banden te kunnen opbouwen met de mensen waarmee hij volgend jaar zal gaan werken. En zonder gemeen te zijn, de laatste tijd was zijn bijdrage aan het team beperkt, scoorde hij weinig punten en werd hij vaak uitgeschakeld in Q1", aldus de zeer kritische teambaas. "We mogen ook niet vergeten dat hij gaat rijden voor het team waarmee we strijden om de zesde plaats in het constructeurskampioenschap, dus het is ook goed dat er geen enkele twijfel bestaat over zijn betrokkenheid."