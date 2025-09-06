user icon
icon

Verstappen en Ocon vliegen elkaar weer in de haren: "Hij is echt een ***!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen en Ocon vliegen elkaar weer in de haren: "Hij is echt een ***!"
  • Gepubliceerd op 06 sep 2025 13:24
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en Esteban Ocon zijn elkaar opnieuw in de haren gevlogen. De Nederlander en de Fransman hebben in het verleden al meerdere keren aanvaringen gehad, en tijdens het raceweekend op Monza was het weer raak. Opnieuw werd duidelijk dat de twee elkaar op de baan maar moeilijk kunnen verdragen.

Tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Italië ging het mis. Ocon reed met zijn Haas voor Verstappen bij het ingaan van bocht 1 en volgens de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zat de Fransman daarmee flink in de weg. Verstappen liet via de boardradio duidelijk merken dat hij niet gediend was van de actie: “Hij is echt een ***!”, klonk het boos.

Meer over Max Verstappen Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug
 McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug

Verstappen en Ocon zitten elkaar wederom in de weg

Daarop besloot Verstappen zich te revancheren door voor Ocon te blijven rijden en hem niet zomaar langs te laten. Ook dat zorgde voor irritatie bij de Fransman. Tot een botsing kwam het niet, maar de spanning tussen beide coureurs was opnieuw voelbaar.

De FIA besloot geen actie te ondernemen. Omdat er geen contact was en beide coureurs geen schade opliepen, lieten de stewards het incident rusten. Wel werd er gekeken naar een ander moment, waarbij Isack Hadjar buiten de baan ging en niet de juiste route terugnam.

Verstappen en Ocon hebben een geschiedenis

Het akkefietje op Monza is de zoveelste in een lange reeks tussen Verstappen en Ocon. Al in 2014, tijdens hun strijd in de Formule 3, zaten de twee regelmatig met elkaar in de clinch. Het bekendste incident volgde in 2018 tijdens de GP van Brazilië, waar Ocon als achterblijver in aanraking kwam met Verstappen en diens overwinning in rook opging. Na afloop volgde zelfs een handgemeen bij de weegbrug, waarvoor Verstappen door de FIA een taakstraf kreeg.

Ook in recentere jaren bleven de botsingen niet uit. In Las Vegas in 2023 voelde Verstappen zich opnieuw benadeeld door Ocon, die hem volgens de Nederlander hinderde tijdens de kwalificatie. Verstappen sloeg terug door Ocon in de weg te zitten, waardoor de Fransman Q1 niet overleefde.

Het voorval op Monza kan moeiteloos aan dit rijtje worden toegevoegd. Het lijkt er dan ook op dat de rivaliteit tussen Verstappen en Ocon voorlopig nog niet is uitgeblust.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.257

Maar als ik dan weleens, soms, niet altijd, hier schrijf/typt dat Max echt 'n kamper is die net als opa Frans, net als zijn vader Jos 'n aggressief kereltje is, dan is dat bij velen niet waar....want dat doet Max niet zeggen ze dan.

  • 5
  • 6 sep 2025 - 14:10
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Esteban Ocon Red Bull Racing Haas GP Italië 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.623

    olifant
    een
    maken
    van
    mug
    een

    • + 2
    • 6 sep 2025 - 13:44
  • MatsVerstsappen

    Posts: 169

    Dat voor eigen rechter spelen op de baan begint wel een irritant trekje van Max te worden, dit zie je hem vaak genoeg doen in de vrije trainingen. Ja het is irritant, maar dat opzettelijk ophouden als wraak moet je niet doen.

    • + 4
    • 6 sep 2025 - 13:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.257

    Maar als ik dan weleens, soms, niet altijd, hier schrijf/typt dat Max echt 'n kamper is die net als opa Frans, net als zijn vader Jos 'n aggressief kereltje is, dan is dat bij velen niet waar....want dat doet Max niet zeggen ze dan.

    • + 5
    • 6 sep 2025 - 14:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.257

      Het is ineens wel heeeeeeeeeel stil aan de overkant....

      • + 2
      • 6 sep 2025 - 14:13
    • Sander

      Posts: 1.466

      Dat komt omdat je steeds verder weg zit. We horen je niet meer.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 14:28
    • F1jos

      Posts: 4.637

      Last van stemming wisseling.

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 14:34
    • HoekieWoutstra

      Posts: 2.165

      Je begint meer en meer en meer een oud chagrijn te worden. Laat het los.. 🤣

      • + 0
      • 6 sep 2025 - 14:34

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.231
  • Podiums 118
  • Grand Prix 224
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Alpine beloont Gasly voor sterk seizoen met nieuw contract ×