Verstappen en Ocon vliegen elkaar weer in de haren: "Hij is echt een ***!"

Max Verstappen en Esteban Ocon zijn elkaar opnieuw in de haren gevlogen. De Nederlander en de Fransman hebben in het verleden al meerdere keren aanvaringen gehad, en tijdens het raceweekend op Monza was het weer raak. Opnieuw werd duidelijk dat de twee elkaar op de baan maar moeilijk kunnen verdragen.

Tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Italië ging het mis. Ocon reed met zijn Haas voor Verstappen bij het ingaan van bocht 1 en volgens de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zat de Fransman daarmee flink in de weg. Verstappen liet via de boardradio duidelijk merken dat hij niet gediend was van de actie: “Hij is echt een ***!”, klonk het boos.

Verstappen en Ocon zitten elkaar wederom in de weg

Daarop besloot Verstappen zich te revancheren door voor Ocon te blijven rijden en hem niet zomaar langs te laten. Ook dat zorgde voor irritatie bij de Fransman. Tot een botsing kwam het niet, maar de spanning tussen beide coureurs was opnieuw voelbaar.

De FIA besloot geen actie te ondernemen. Omdat er geen contact was en beide coureurs geen schade opliepen, lieten de stewards het incident rusten. Wel werd er gekeken naar een ander moment, waarbij Isack Hadjar buiten de baan ging en niet de juiste route terugnam.

Verstappen en Ocon hebben een geschiedenis

Het akkefietje op Monza is de zoveelste in een lange reeks tussen Verstappen en Ocon. Al in 2014, tijdens hun strijd in de Formule 3, zaten de twee regelmatig met elkaar in de clinch. Het bekendste incident volgde in 2018 tijdens de GP van Brazilië, waar Ocon als achterblijver in aanraking kwam met Verstappen en diens overwinning in rook opging. Na afloop volgde zelfs een handgemeen bij de weegbrug, waarvoor Verstappen door de FIA een taakstraf kreeg.

Ook in recentere jaren bleven de botsingen niet uit. In Las Vegas in 2023 voelde Verstappen zich opnieuw benadeeld door Ocon, die hem volgens de Nederlander hinderde tijdens de kwalificatie. Verstappen sloeg terug door Ocon in de weg te zitten, waardoor de Fransman Q1 niet overleefde.

Het voorval op Monza kan moeiteloos aan dit rijtje worden toegevoegd. Het lijkt er dan ook op dat de rivaliteit tussen Verstappen en Ocon voorlopig nog niet is uitgeblust.