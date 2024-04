Marko schuift onrust opzij: "Draait alleen om de wereldtitel"

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal bizarre maanden achter de rug. Op de baan ging het zeer goed, terwijl het naast het circuit vooral ging om de interne onrust. Helmut Marko wil ervoor zorgen dat de rust weer wederkeert en dat men alles op alles moet gaan zetten om de vierde wereldtitel voor Max Verstappen binnen te halen.

Verstappen begon goed aan het huidige seizoen met drie zeges in de eerste vier races. De Nederlander verkeert in topvorm en zijn uitvalbeurt werd dan ook veroorzaakt door een remprobleem. Verstappens prestaties werden overschaduwd door de onrust binnen Red Bull. Teambaas Christian Horner werd na een onafhankelijk onderzoek vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar daarna gingen er geruchten rond over een flink machtsstrijd binnen het team.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil dat nu achter zich laten. De Oostenrijker wil zich focussen op de baan en daar is hij dan ook zeer duidelijk over in een interview met Kleine Zeitung: "Het draait er momenteel om dat we de rust in het team brengen. Dat is ook nodig, want we zagen in Australië dat Ferrari klaarstaat als we niet presteren. Er speelden ook andere factoren een rol, maar het doel moet zijn om voor de vierde keer op rij wereldkampioen te worden. Daaraan moet alles ondergeschikt zijn." Aan de machtsstrijd wil Marko dan ook niet denken: "Dat is politiek waar ik me nu niet mee bezighoud. Het draait alleen om het winnen van het volgende wereldkampioenschap."