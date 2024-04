Hill duidelijk: "Je wordt niet ineens Max Verstappen"

Max Verstappen is momenteel de beste coureur in de Formule 1. De Nederlander wist drie van de eerste vier races te winnen, en niemand kan zijn niveau evenaren. Damon Hill waarschuwt Logan Sargeant dan ook dat hij niet zomaar een soort Verstappen worden.

Verstappen staat momenteel bovenaan het wereldkampioenschap, terwijl Williams-coureur Logan Sargeant zich helemaal aan de andere kant van het veld bevindt. De Amerikaan beleeft een zware start van het seizoen waarin hij veel fouten maakte en zichzelf onder druk zette. Vooral zijn optreden in Japan zorgde voor veel kritiek, want hij reed daar veel schade in de eerste vrije training.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill waarschuwt Sargeant dan ook. De Britse oud-coureur wijst naar Verstappen in de F1 Nation Podcast: "Je kan maar tot een bepaald niveau iets doen. Er zijn dingen waar je invloed op hebt en dingen waar je geen invloed op hebt. De dingen waar je wel invloed op hebt, zijn ook de dingen waar je je op moet focussen. Dan hebben we het dus over het rijden. Zijn crash in Suzuka was een signaal van dat hij iets briljants wilde doen. Je moet je hoofd koel houden en zeggen dat je niet op alles invloed hebt. Je wordt niet zomaar ineens Max Verstappen, je moet jezelf wel kennen."