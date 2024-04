Hill ziet maar één reden voor Verstappen om te vertrekken

Max Verstappen werd in de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Mercedes. De Nederlandse wereldkampioen lijkt echter Red Bull Racing trouw te blijven en volgens Damon Hill is er maar één logische reden voor Verstappen om te vertrekken.

Na de onrust binnen het team van Red Bull werd Verstappen in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet meerdere keren weten dat hij wel zit te wachten op de komst van Verstappen. De Oostenrijker zette de deuren wagenwijd open voor de regerend wereldkampioen, maar in de afgelopen dagen nemen de geruchten over Verstappen en Red Bull af.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill denkt dat er slechts één reden voor Verstappen is om te vertrekken. In de F1 Nation Podcast wijst Hill de nieuwe motorreglementen die in 2026 gaan gelden aan: "Als hij twijfels heeft over de vooruitgang van het project, dan zou hij misschien naar Mercedes kunnen gaan kijken. Daar waar Mercedes misschien wat meer vertrouwen heeft in de nieuwe motorreglementen. De vooruitzichten bij de concurrentie zullen zeker belangrijk zijn voor Max. Maar de enige reden waarom hij weg zou willen gaan bij Red Bull, is als hij denkt dat ze daar nog een voordeel zullen gaan verliezen."