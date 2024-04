TIME Magazine plaatst Verstappen in top 100 invloedrijkste personen

Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren veel indruk gemaakt in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd vorig jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij is goed begonnen aan het huidige seizoen. Hij heeft zoveel indruk gemaakt, dat hij nu zelfs is beland in de Top 100 van TIME Magazine.

Het invloedrijke TIME Magazine stelt elk jaar een top honderd samen van wat volgens hen de meest invloedrijke personen ter wereld zijn. Het magazine heeft vandaag de top honderd van 2024 bekend gemaakt, en Verstappen staat daar ook in. Hij is één van de slechts zes sporters die in de lijst staat. Verstappen maakt veel indruk in de sport en volgens TIME Magazine heeft hij dus ook veel invloed.

Verstappen is door TIME ingedeeld in de categorie 'Titans'. Ook onder meer American Football-speler Patrick Mahomes is in deze categorie geplaatst door TIME. Volgens het magazine is Verstappen enorm zelfverzekerd en trekt hij enorm veel fans naar de circuits. Maar het tijdschrift noteert ook dat er veel fans zijn die niet blij zijn met de overheersing van Verstappen. TIME Magazine vraagt zich ook af wat de invloed van Verstappen op de Formule 1 zal zijn, aangezien sommige kenners stellen dat de Nederlander de sport saai maakt.